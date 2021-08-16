Владельцы сканеров или МФУ со встроенным сканером рано или поздно сталкиваются с ошибкой «Для использования этого устройства требуется драйвер WIA…». Рассмотрим, что это за драйвер, и как исправить ситуацию с его отсутствием.

Что такое драйвер WIA?

Как и любой другой, драйвер WIA (Windows Image Acquisition) предназначен для того, чтобы операционная система могла взаимодействовать с внешним устройством. В данном случае речь идет о сканирующем оборудовании, цифровых видеокамерах и фотоаппаратах. В этот список также входят, как отдельные сканеры, так и МФУ с функцией сканирования документов. В случае с последними может наблюдаться и такая картина, что документы и фотографии спокойно отправляются в печать, но при попытках что-то отсканировать возникает ошибка с WIA-драйвером.

Вообще, операционные системы Windows уже имеют в своем составе драйвер WIA. Если точнее — это такая универсальная модель драйверов и API (интерфейс программирования приложений) по совместительству. Взаимодействие внешних устройств с системой и/или функциями драйвера самого устройства осуществляется «при посредничестве» системной «Службы загрузки изображений Windows», которая по умолчанию запускается при включении компьютера.

Таким образом, перед попыткой исправить ошибку с WIA-драйвером нужно убедиться, что данная служба запущена.