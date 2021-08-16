Владельцы сканеров или МФУ со встроенным сканером рано или поздно сталкиваются с ошибкой «Для использования этого устройства требуется драйвер WIA…». Рассмотрим, что это за драйвер, и как исправить ситуацию с его отсутствием.
Что такое драйвер WIA?
Как и любой другой, драйвер WIA (Windows Image Acquisition) предназначен для того, чтобы операционная система могла взаимодействовать с внешним устройством. В данном случае речь идет о сканирующем оборудовании, цифровых видеокамерах и фотоаппаратах. В этот список также входят, как отдельные сканеры, так и МФУ с функцией сканирования документов. В случае с последними может наблюдаться и такая картина, что документы и фотографии спокойно отправляются в печать, но при попытках что-то отсканировать возникает ошибка с WIA-драйвером.
Вообще, операционные системы Windows уже имеют в своем составе драйвер WIA. Если точнее — это такая универсальная модель драйверов и API (интерфейс программирования приложений) по совместительству. Взаимодействие внешних устройств с системой и/или функциями драйвера самого устройства осуществляется «при посредничестве» системной «Службы загрузки изображений Windows», которая по умолчанию запускается при включении компьютера.
Таким образом, перед попыткой исправить ошибку с WIA-драйвером нужно убедиться, что данная служба запущена.
Включение «Службы загрузки изображений Windows»
Действия следующие:
- Одновременно нажмите на клавиатуре кнопки «Win + R», затем впишите в появившееся окно команду «services.msc» (без кавычек) и нажмите «ОК».
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- Запустите системное приложение «Службы». В приведенном списке установленных служб найдите «Служба загрузки изображений Windows (WIA)». Напротив ее названия должно быть указано, что та «Выполняется».
- Если это не так, кликните по службе два раза мышкой. В открывшемся окне свойств напротив блока «Тип запуска» установите «Автоматически», ниже — нажмите кнопку «Запустить», затем «Применить». Закройте окно свойств службы.
Возможно, что после выполненных действий ошибка при попытке обращения к сканеру/МФУ останется. В этом случае дополнительно попробуйте следующие варианты решения проблемы:
- Отсоедините устройство от компьютера (т.е. выньте USB-кабель) и перезагрузите его (желательно вынуть из розетки и потом включить). Подключите USB-кабель в другой USB-порт компьютера (если сканер/МФУ поддерживает USB0, подключите его именно к этому порту, который обычно имеет синий цвет).
- Откройте «Диспетчер устройств», выполнив команду «devmgmt.msc» в программе «Выполнить» (все по аналогии с запуском приложения «Службы»), найдите в списке устройств названия принтера/МФУ, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите из меню пункт «Отключить устройство». После отключения сразу включите устройство, выбрав пункт «Включить устройство».
- Также возможно, что проблему с драйверов вызывают собственные настройки сканера/МФУ (те, что сохранены в памяти устройства). Здесь может помочь сброс настроек оборудования до заводских значений, но как именно это сделать, следует искать на сайте производителя.
Если ничего из этого не помогло, остается повозиться с драйвером устройства. Его нужно будет переустановить с предварительным полным удалением всего установленного на компьютере программного обеспечения сканера/МФУ (включая любые фирменные программы).
Переустановка драйвера принтера
Чтобы снизить вероятность возникновения ошибок при установке нового, рекомендуется удалить уже установленный драйвер устройства. Желательно также удалить все фирменные приложения, которые либо идут в комплекте с драйвером (но удаляются отдельно), либо были установлены самим пользователем.
Для удаления драйвера:
- Первым делом скачайте драйвер с официального сайта производителя проблемного устройства (если это невозможно, дополнительно ознакомьтесь с инструкцией по использованию менеджера драйверов ниже).
- Откройте «Диспетчер устройств» по инструкции выше.
- В списке устройств найдите название сканера/МФУ, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить устройство».
Для удаления фирменных программ сканера/МФУ:
- Откройте «Панель управления» (можно использовать команду «control» в программе «Выполнить») и кликните в ней по элементу «Удаление программы»:
- Найдите в списке установленных программ те, в именах которых присутствует либо название устройства, либо название компании-производителя (или и то и другое).
- Кликните правой кнопкой по программе и выберите в меню пункт «Удалить»:
- Проделайте то же самое со всеми остальными программами в списке.
Теперь можно устанавливать драйвер. Если такового в наличии нет, можно воспользоваться любым менеджером драйверов. Мы рекомендуем программу DriverHub:
- Запускаем программу и нажимаем кнопку «Найти сейчас».
- Дожидаемся, пока программа просканирует компьютер. После чего на экране отобразятся устройства, драйверы которых можно обновить (или установить, если они отсутствуют).
- Можно включить «Экспертный режим» и установить только драйвер для сканера/МФУ. На скриншоте выше выбрана установка драйвера для первого попавшегося устройства, но это не важно.
После выбора устройства останется нажать кнопку «Установить». Программа сама скачает и установит выбранный драйвер.