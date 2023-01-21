Во всех современных компьютерах предусмотрена возможность управления охлаждающими вентиляторами (кулерами) и скоростью их вращения. Это относится, как правило, к кулеру процессора, (реже) к вспомогательным кулерам, подключающимся к материнской плате напрямую. Управление устройствами осуществляется либо при помощи специальных программ из операционной системы, либо путем изменения соответствующих параметров в пользовательском интерфейсе BIOS/UEFI, о чем и пойдет речь далее.

Все описанные выше операции можно осуществить и при помощи упомянутых ранее специализированных программ, но зачем тогда это делать из BIOS/UEFI? Все просто. Заданные в BIOS/UEFI настройки невозможно (при активации там же соответствующей опции запрета) изменить из операционной системы, что обеспечивает защиту компьютера от перегрева в случае, если, например, какая-нибудь вредоносная программа попытается снизить скорость вращения кулеров.

Есть несколько причин, которые могут потребовать от пользователя ручной регулировки скорости вращения кулеров компьютера:

Управление кулерами через BIOS/UEFI

На практике, это несложная задача. Первым делом нужно открыть пользовательский интерфейс BIOS/UEFI. Для входа в интерфейс в большинстве случаев достаточно нажать клавишу «F2» или «Delete», но могут быть и другие варианты (в нашей статье Как зайти в BIOS на компьютере? подробно рассмотрен данный вопрос).

Далее, попав в настройки BIOS/UEFI, нужно найти опции/функции, которые отвечают за работу кулеров. Мы не можем точно сказать, как называются эти опции и в каком разделе от находятся, т.к. у чипов BIOS/UEFI могут быть разные интерфейсы.

В качестве примера приведем настройку кулеров у материнских плат ASRock, оснащенных EFI-интерфейсом:

Нужные нам опции находятся в разделе «H/W Monitor». У данных материнских плат предусмотрена возможность подключения трех кулеров — процессорного, корпусного (вытяжка/обдув корпуса) и дополнительного (если предусмотрен в конструкции) вентилятора охлаждения блока питания: «CPU Fan», «Chassis Fan» и «Power Fan», соответственно. Но управление возможно только процессорным и корпусным кулерами.

Как видно из изображении выше, в настоящий момент к материнской плате подключен только вентилятор охлаждения процессора, к остальным двум разъемам ничего не подключено. Также видно, что по умолчанию процессорный и корпусный кулеры настроены на работу в полную мощность

Установим напротив «CPU Fan Settings» значение «Automatic mode», что приведет к появлению дополнительных опций настройки: «Target CPU Temperature» и «Target Fan Speed».

Опция «Target CPU Temperature» позволяет установить желаемую температуру нагрева процессора, которая должна будет поддерживаться материнской платой. А опция «Target Fan Speed» отвечает за скорость вращения кулера при достижении температуры нагрева ЦП указанного выше значения. Т.е. если температура не превышает, скажем, 65 градусов, тогда вентилятор будет вращаться с указанной скоростью, и только при превышении этого значения — заработает на максимальных оборотах. Нужно это для того, чтобы кулер издавал меньше шума при малой нагрузке на ЦП — серфинг в интернете, работа с документами и т.д. обычно не приводит к нагреву процессора даже до 65 градусов.

В общей сложности опция «Target Fan Speed» имеет 10 параметров: от «Level 1» до «Level 9» (чем выше выбран уровень, тем быстрее будет работает кулер) и «Custom Speed».

Если выбрать «Custom Speed», снизу отобразится текстовое поле, в которое нужно будет ввести значение до 1 до 255. Чтобы, например, снизить частоту вращения кулера на 50%, нужно выставить значение 128. В отличие от уровней, при помощи «Custom Speed» скорость вентилятора может быть настроена очень тонко. Иногда даже увеличение или уменьшение значения на единицу может сказаться на уровне издаваемого кулером шума (особенно, если загрязнен и/или «разболтан» в виду износа).

Отдельно отметим опцию «Over Temperature Protection», что находится в самом низу списка параметров. Она обязательно должна быть включена, особенно — при манипуляциях со скоростью вращения вентиляторов. Задача этой функции — аварийное отключение питания компьютера при достижении температуры нагрева процессора до критического значения.

Приведем еще один пример. На этот раз касательно чипов BIOS с устаревшими «классическими» интерфейсами, которыми, в т.ч., оснащаются материнские платы Biostar серии G31D-M7:

Перейдем в раздел «Advanced» (1), а оттуда — в подраздел «Smart Fan Configuration» (2).

Напротив опции «CPU Smart Fan» следует выставить значение «Auto», что позволит активировать функции управления кулером процессора.

Далее установим значение для опции «Control Mode» (1), определяющее режим работы (2) кулера: «Quiet» («тихий» режим работы кулера на пониженных оборотах), «Performance» (максимальная скорость вращения) и «Manual» (настройка скорости вручную).

Активируем режим ручной регулировки «Manual», что приведет к возможности настройки еще 4-х параметров:

«Fan Ctrl OFF». Здесь указывается температура процессора, ниже которой кулер будет автоматически выключаться. «Fan Ctrl On». Минимальная температура, при достижении которой вентилятор будет включаться после выключения. «Fan Ctrl Start Value». Скорость вращения кулера при температуре нагрева процессора выше значения «Fan Ctrl OFF», но меньше значения «Fan Ctrl On». «Fan Ctrl Sensitive». Здесь устанавливается шаг увеличения частоты вращения кулера при достижении температуры ЦП выше значения, указанного напротив «Fan Ctrl On». Вентилятор будет набирать обороты в зависимости от текущей температуры, т.е. постепенно с указанным шагом.