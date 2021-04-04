Программы для управления вентиляторами (кулерами) на компьютере

Вентиляторы охлаждения (они же — кулеры) играют важную роль в работе компьютера, предотвращая перегрев тех его компонентов, что подвергнуты сильному нагреву. Многие пользователи и не догадываются, что кулерами можно управлять, точнее — скоростью их вращения. Но это не всегда возможно.

Если речь о вентиляторах, подключенных непосредственно к материнской плате (например, кулер центрального процессора, корпусные вентиляторы или кулеры жестких дисков), то регулировка скорости их вращения должна поддерживаться на уровне материнской платы. Если же это кулер, охлаждающий видеокарту, тогда изменение скорости вращения должно поддерживаться самим графическим адаптером.

Управление вентиляторами, подключенными к материнской плате, стандартным способом предполагает изменение соответствующих параметров в BIOS. В случае с видеокартами это осуществляется путем внесения изменений в настройки драйвера. Нестандартные же способы предполагают использование специальных утилит. Некоторые из них разработаны самими производителями системной платы, видеокарты, ноутбука и т.д., другие — сторонними разработчиками. Рассмотрим популярные программы для управления вентиляторами компьютера.

Что нужно знать до экспериментов с кулерами? Мы не зря назвали процесс контроля скорости вращения кулеров экспериментом, ведь последствия этой процедуры нельзя предсказать точно заранее. По умолчанию все вентиляторы компьютера настроены на работу в автоматическом режиме. Когда необходимо, скорость их вращения увеличивается или, наоборот, снижается. Все зависит от текущей температуры охлаждаемого компонента. Когда требуется отрегулировать скорость вращения кулеров вручную, то автоматику придется отключить. А это всегда риск. Никогда точно неизвестно, как поведет себя вентилятор после манипуляций с его настройками — он может просто перестать вращаться или замедлиться настолько, что создаваемого им уровня охлаждения окажется недостаточным. И это не говоря еще о возможном выходе кулеров из строя, что обычно наблюдается при ручном увеличении скорости их вращения свыше значения по умолчанию (чем выше скорость, тем больше напряжения нужно подать на вентилятор, и если оно окажется слишком высоким, то устройство может и перегореть). Но как показывает практика, негативные последствия экспериментов с управлением кулерами — довольно редкое явление, а выход из строя самих охлаждаемых компонентов компьютера — и подавно (спасибо функциям защиты устройств от перегрева, если они, конечно, не были каким-либо образом отключены).

SpeedFan Бесплатная программа SpeedFan — одна из самых известных утилит для мониторинга в режиме реального времени скорости вращения и контроля охлаждающих вентиляторов и не только. Программа рассчитана на опытных пользователей, имеющих опыт в разгоне процессора и видеокарт, однако для управления кулерами особых навыков не требуется. 1 Регулировка скорости вращения вентиляторов осуществляется путем изменения процентного значения напротив выделенных на изображении выше опций: «Sys». Корпусный кулер (вытяжка, обдув), подключаемый в специальное отведенное гнездо материнской платы и обеспечивающий контроль общей температуры внутри системного блока (кейса). Текущая скорость вращения вентилятора отображается напротив строки «Sys Fan», а температура — напротив «System».

«AUX» (Auxiliary). Примерно то же, что и в предыдущем случае. Это также вспомогательные вентиляторы, подключаемые к специальным гнездам материнской платы. Также может относиться к небольшим кулерам охлаждения северного и южного мостов, которые бывают встроены в некоторые модели системных плат. Их можно использовать и для охлаждения жестких дисков. Т.е. точно нельзя сказать, что именно охлаждают AUX-кулеры, не взглянув внутрь системного блока.

«CPU». Это самый главный вентилятор любого компьютера, отвечающий за охлаждение центрального процессора. Текущая скорость его вращения отображена напротив параметра «CPU Fan», а температура процессора — напротив «CPU», «Core 0», «Core 1» и т.д. (показания для отдельных ядер процессора).

«GPU Fan». Кулер графического процессора или по-простому — видеокарты. Скорость вращения указана напротив одноименного параметра, а текущая температура — напртив «GPU». Обращаем внимание, что наличие и названия тех или иных параметров в программе SpeedFan зависит от модели материнской платы и/или иных критериев. Отрицательные температуры напротив «AUX» обычно означают, что к соответствующему гнезду платы кулер не подключен.

Open Hardware Monitor Бесплатная программа Программа Open Hardware Monitor первоначально создана для мониторинга работы всех важных компонентов компьютера, включая скорость вращения как основных, так и дополнительных кулеров. Но у данной утилиты также присутствует функция, позволяющая вручную управлять вентиляторами. Функция регулировки скорости кулеров (Controls) находится в том разделе главного окна, в котором приведены данные мониторинга за конкретным устройством. Т.е. если это вентилятор центрального процессора, то опция контроля его скорости будет расположена в разделе с названием модели ЦП, если видеокарта — то в разделе с названием видеоадаптера. Если же в том или ином разделе функция «Controls» отсутствует, это значит, что у устройства отсутствует поддержка управления кулером либо сама программа не поддерживает конкретную модель материнской платы, видеокарты и т.д. Для управления вентиляторами из программы Open Hardware Monitor: Находим строку «Controls» в разделе с названием устройства.

Если это, например, видеокарта, кликаем по опции «GPU Fan» правой кнопкой мыши, открываем подменю «Control», затем «Manual» и уже в нем выбираем желаемую скорость вращения в процентах.

Argus Monitor Условно-бесплатная программа Argus Monitor — еще одна программа для мониторинга с мощным функционалом контроля скорости вращения любых вентиляторов. Утилита имеет удобный и к тому же русскоязычный интерфейс, но она платная (30 дней можно использовать бесплатно). Для каждого из поддерживаемых программой компонентов компьютера предусмотрена отдельная вкладка. Если нужно отрегулировать скорость вращение кулера видеокарты, заходим во вкладку «GPU», справа от графика есть выпадающий список — выставляем в нем значение «Ручное управление» (отобразится предупреждающее окно, где нужно согласиться с рисками последующих действий), задаем нужную скорость вращения кулера в процентах и нажимаем кнопку «Применить»: Управление вентиляторами, подключенными к материнской плате (включая кулер центрального процессора), осуществляется во вкладке «Мат. плата» в подразделе «Управ. вент.». Для каждого отдельного кулера здесь предусмотрены свои профили настроек. Например, нам требуется отрегулировать вентилятор процессора: в выпадающем списке напротив строки «CPU Вент. 1» (в нашем случае) также выставляем значение «Ручное управление», задаем скорость при помощи ползунка и нажимаем кнопку «Применить». То же самое можно проделать с любым дополнительным кулером. Приведенные выше инструкции — это простейшие способы контроля скорости вентиляторов из Argus Monitor. Но программа также способна взять контроль на себя, автоматически изменяя скорость того или иного кулера в зависимости от температуры компонента, который тем охлаждается. Для начала напротив названия устройства (вентилятора) нужно выставить значение «Упр. программой» и нажать кнопку «Кривая». Откроется дополнительное окно с подвижным графиком (кривой). Путем перемещения точек кривой по вертикали настраивается скорость вращения кулера, а по горизонтали — задается температура, при которой программа автоматически установит заданную скорость. Всего таких точек — 7. Подобным образом можно автоматизировать и работу вентилятора видеокарты или любого другого.

NoteBook FanControl Бесплатная программа Программа NoteBook FanControl предназначена для контроля вентиляторов у ноутбуков. Она бесплатна и предельно проста в использовании. Утилита способна контролировать скорость вращения всех кулеров, присутствующих в конструкции мобильного компьютера. Единственное условие — тот должен поддерживаться программой. Последняя на момент написания обзора версия NoteBook FanControl имела поддержку более 200 различных моделей лэптопов производства Acer, Asus, Dell, Fujitsu, Gigabyte, HP, Lenovo, Medion, Sony, Toshiba и некоторых других компаний. Управление вентиляторами ноутбуков осуществляется в несколько простых действий: Сначала нужно выбрать конфигурацию: жмем кнопку «…» напротив надписи «Select Config», выбираем модель ноутбука в списке «Config» во вновь отобразившемся окне и там же нажимаем кнопку «Apply» (если в списке отсутствует нужная модель ноутбука, программу можно закрывать). Переводим переключатель «Fan control service status» в положение «Enabled» (можно сначала выставить «Read-only», чтобы просто ознакомиться с доступными функциями). Останется настроить скорость вращения кулеров, используя отобразившиеся ниже ползунки (т.к. в нашем случае утилита запускалась на стационарном компьютере, она показывает неверные данные и вообще не работает). Более опытные и очень заинтересованные (сложноватая задача) пользователи могут самостоятельно создать конфигурацию управления кулерами для своей модели ноутбука, для чего в программе NoteBook FanControl предусмотрены соответствующие функции. Их можно найти в окне выбора модели лэптопа, кликнув по кнопке «Edit» (в новом открывшемся окне обязательно жмем кнопку «New», иначе будет отредактирована конфигурация выбранной модели).

MSI Afterburner Бесплатная программа Программа MSI Afterburner предназначена, в первую очередь, для разгона (увеличения производительности) видеокарт от любых производителей (но только тех моделей графических адаптеров, что поддерживают данную возможность). Однако у нее также присутствует функция, позволяющая регулировать скорость вращения кулеров у поддерживаемых утилитой моделей видеокарт. Пользоваться программой MSI Afterburner довольно просто: Нажимаем угловатую кнопку с надписью «Auto» напротив ползунка «Fan Speed» (это разблокирует сам ползунок, который по умолчанию неактивный). Устанавливаем нужную скорость в процентах при помощи разблокированного ползунка. Нажимаем кнопку «Применить» с изображением галочки. Готово. Полного списка поддерживаемых программой MSI Afterburner видеокарт, по всей видимости, не существует, но точно известно, что в него включены графические адаптеры AMD (ATI) и NVIDIA, начиная с Radeon HD 3000 и GeForce 8X00, соответственно.