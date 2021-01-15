Как отключить/удалить ненужные системные функции, приложения и службы Windows 10?

В операционных системах Windows всегда присутствовал функционал, о наличии которого многие и не догадывались. Для обычных пользователей некоторые из функций/служб/приложений совершенно бесполезны, т.к. они не устанавливают на свои компьютеры такие программы и не подключают такие устройства, для которых создан этот системный функционал. Но все это системное ПО потребляет ресурсы компьютера, т.к. оно запускается при старте Windows, что не только снижает скорость загрузки системы, но и может приводить к различным тормозам и зависаниям непосредственно во время работы.

Далее мы рассмотрим функционал Windows 10, который, по мнению многих пользователей, можно выключить или вовсе удалить.

Первым делом: создайте точку восстановления системы Если отключение или удаление тех или иных функций операционной системы приведет к возникновению ошибок или неработоспособности какого-либо связанного с ними системного функционала или установленных программ, создаваемая точка восстановления поможет откатить все изменения назад. Создать ее несложно: Запустите программу "Выполнить" путем нажатия комбинации клавиш "Win + R",скопируйте в нее команду systempropertiesprotection и нажмите "ОК": Откроется окно "Свойства системы". Функция восстановления системы может быть отключена, о чем будет свидетельствовать соответствующая надпись в блоке "Параметры защиты". Если это так нажмите кнопку "Настроить" (пропустите это действие и следующий шаг, если функция восстановления включена). Установите переключатель в положение "Включить защиту системы", ниже — переместите ползунок "Максимальное использование" примерно на 20%, затем нажмите кнопку "Применить". В окне "Свойства системы" нажмите кнопку "Создать". Откроется небольшое окно — впишите в него любое название для точки восстановления и нажмите "Создать". Все, точка восстановления создана. Если в будущем потребуется использовать функцию отката системы, нужно будет сделать следующее: Выполните команду rstrui в приложении "Выполнить" как описано выше. В открывшемся окне переведите переключатель в позицию "Выбрать другую точку восстановления" Кликните по названию созданной ранее точки восстановления и нажмите "Далее". Ожидайте окончания процедуры.

Удаление встроенных приложений Windows Речь идет о так называемых Metro-приложениях, устанавливаемых на компьютер вместе с операционной системой. К их числу относятся, например, "3D Builder", "OneNote", "Люди" или "Фотографии". Для удаления некоторых встроенных приложений используется встроенное средство "Установка и удаление программ". Другие удаляются только из оболочки Windows PowerShell, представляющей собой консоль для ввода команд.

Удаление ненужных программ при помощи инструмента "Установка и удаление программ" Здесь все достаточно просто: Откройте поиск у меню "Пуск" и начните вписывать в него запрос "Установка и удаление программ". Кликните по найденному элементу. Откроется окно со списком всех установленных на компьютере программ (как встроенных, так пользовательских).

Кликните один раз по названию программы, которую следует деинсталлировать, затем нажмите на появившуюся кнопку "Удалить".

Удаление программ из PowerShell Начнем с запуска PowerShell с правами администратора (требуется вход в систему с учетной записи администратора): Откройте внутрисистемный поиск, кликнув по значку лупы на панели задач (возле меню "Пуск") или используя сочетание клавиш "Win + S".

Без кавычек скопируйте в поисковую строку — "PowerShell" — и запустите найденное приложение от имени администратора, кликнув по соответствующему элементу. Консоль Windows PowerShell будет запущена. Сначала выведем список всех установленных на компьютере Metro-приложений. Для этого скопируйте в консоль команду Get-AppxPackage | Select Name, PackageFullName и затем нажмите клавишу ввода. Это список потребуется нам для определения точного написания удаляемого Metro-приложения. В качестве примера удалим программу "Microsoft YourPhone", предназначенную для подключения к компьютеру смартфона/планшета под управлением Windows 10. Команда на удаление любого приложения имеет следующий вид: Get-AppxPackage <Полное/краткое имя программы > | Remove-AppxPackage Полное имя — это название программы, помещенное в столбец "PackageFullName" выведенного ранее списка приложения. Краткое имя — название программы, которое следует вписывать между двумя звездочками (*). Будем использовать второй вариант. Чтобы удалить Microsoft YourPhone, скопируем в консоль такую команду: Get-AppxPackage *yourphone* | Remove-AppxPackage Операция займет несколько секунд. При успешном удалении в консоли просто не будет никаких сообщений об ошибках. Чтобы убедиться в успешности удаления, вновь выполните команду вывода установленных метро приложении: Get-AppxPackage | Select Name, PackageFullName. На скришоте ниже видно, что программы "Microsoft YourPhone" нет на прежнем месте. Теперь остается проделать все шаги для каждого приложения, которое необходимо удалить. Что конкретно удалять, решайте сами. Но мы можем порекомендовать удаление таких программ, как (в скобках даны названия программ в таком виде, в котором их следует помещать между звездочками в команде удаления): "3D Builder" (3dbuilder). Это всего лишь инсталлятор программы "3D Builder", можно удалять.

"Будильники и часы" (alarms). Встроенный в систему будильник, таймер и секундомер.

"Новости/спорт/погода/финансы" (bing). Еще забыли добавить — "реклама".

"Камера" (camera). Встроенное приложение для записи видео и создания фото с веб-камеры.

"Кортана" (cortana). Не пользуетесь голосовым помощником Windows? Если нет, удаляем.

"Календарь" и "Почта" (communicationsapps). Если не нужно, удаляем.

"Карты" (maps). Если устраивают онлайн-карты от Google или Яндекса, эти можно удалить.

"Загрузить или улучшить Office" (officehub). Еще один инсталлятор.

"OneNote" (onenote). Если не пользуетесь "Заметками", удаляйте.

"Люди" (people). Почти невостребованный мессенджер.

"Загрузить Skype" (skypeapp). Снова инстяллятор, но теперь для Skype.

"Microsoft Solitaire Collection" (solitaire). Можно оставить любителям собирать карточные пасьянсы.

"Диспетчер телефонов" (windowsphone). Видимо, снова для владельцев Windows Phone.

"Панель XBOX" (XboxGamingOverlay). Программа для записи игр с экрана, предназначена для геймеров, но и у них почти не востребована.

"Кино и ТВ" (zunevideo). Очередной мало востребованный видеоплеер от Windows.

"Музыка Groove" (zunemusic). А это аудиоплеер. Количество встроенных программ (как в разделе "Установка и удаление программ", так и в списке PowerShell) может отличаться в разных версиях сборок Windows 10. По любой из них можно найти информацию в интернете и решить — стоит ли ее удалять или нет.