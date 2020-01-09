Точка восстановления Windows 10 — как восстановить систему?

Операционные системы Windows, начиная с версии ME (Millennium Edition), оснащены специальным механизмом отката изменений до состояния, соответствующего созданной ранее точке восстановления. Что это вообще такое и как всем этим пользоваться? Ответим на эти и сопутствующие вопросы, а также приведем подробные инструкции по настройке, созданию и удалению точек восстановления в Windows 10.

Что такое точка восстановления? Попробуем сравнивать механизм отката изменений Windows с чем-нибудь осязаемым, например, библиотечным реестром, в который вносятся записи о том, на каких полках хранятся книги (образно). Текущие данные в реестре действительны только до тех пор, пока все книги лежат на своих местах. Как только одну из них возьмут почитать или отправят на другую полку, одна или несколько записей в реестре становятся недействительными (пока библиотекарь не внесет в него изменения). Представим, что библиотекарь в отпуске, правки в реестр вносить некому, но книги можно читать и перекладывать с места на место. Через неделю в библиотеке образуется бардак, что затруднит его работу. Чтобы это исправить, библиотекарю по возвращению с отпуска предстоит расставить книги по своим местам, используя старые записи в реестре. Итак, точка восстановления в Windows в нашем примере — это библиотечный реестр. Но только имеет он цифровой вид, и в нем хранятся не данные о книгах, а данные местоположении файлов, значения различных параметров системы и т.д. Кстати, и сам реестр Windows также хранится здесь (в том состоянии, в котором он находился в момент создания точки восстановления).

Как работают точки восстановления Windows? Сами по себе точки восстановления не работают никак, ведь они — это всего лишь хранилище с инструкциями (если их так можно назвать) по отмене изменений системы. Всю работу "на земле" выполняет специальная системная программа. Возвращаясь к нашему примеру, ее можно сравнить с тем самым библиотекарем, расставляющим книги по своим полкам. В задачу этой программы в основном входит: Восстановление удаленных файлов (по крайней мере, некоторой их части).

Удаление или восстановление удаленных драйверов и пользовательских приложений.

Установка прежних значений системных параметров.

Восстановление/удаление удаленных/новых записей системного реестра и т.д. Одна из важных особенностей работы механизма отката изменений Windows — сохранение пользовательских файлов, созданных с момента создания точки восстановления. Даже если в ходе восстановления будут удалены какие-либо приложения, то созданные с их помощью файлы будут сохранены на диске в том же месте, где они и находились (отсюда вывод — папки удаляемых программ также сохраняются).

Как включить механизм отката изменений в Windows 10? В некоторых сборках ОС Windows 10 (как правило, нелегальных копиях) механизм отката изменений отключен по умолчанию в целях увеличения производительности работы системы. К счастью, эту функцию легко включить: 1. На рабочем столе или в "Проводнике" кликните по значку "Этот компьютер" правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего меню пункт "Свойства". 1 2. Перейдите в левой части окна по ссылке "Защита системы". 3. Откроется окно "Свойства системы". Во вкладке "Защита системы" в блоке "Параметры защиты" будут перечислены локальные диски и текущий статус их защиты от изменений (т.е. состояние работы механизма отката для каждого из дисков). 4. Если защита выключена (надпись "Отключено" напротив диска) и ее требуется включить, выделите любой локальный диск в приведенном списке, затем кликните по кнопке "Настроить…". 5. В новом окне "Параметры восстановления" переведите переключатель в положение "Включить защиту системы" и укажите объем дискового пространства, которое будет выделено для хранения точек восстановления (обычно хватает 4%, но можно и больше или меньше). 6. Нажмите "Применить" для сохранения настроек. То же самое можно проделать с любым локальным диском. Изменения будут регистрироваться только на тех дисках, на которых включена функция защиты. Если же вам требуется защитить от изменений только тот диск, где расположена система, включите защиту только на нем, а на всех остальных отключите.

Как удалить точки восстановления и отключить механизм отката? В зависимости от настроек точки восстановления могут занимать довольно значительный объем дискового пространства. Если пользователю срочно понадобились дополнительные гигабайты свободного пространства, их поиски можно начинать с удаления точек восстановления. Делается это просто: 1. Выполните первые 4 шага из инструкции выше. 2. В открывшемся окне "Параметры восстановления" кликните по кнопке "Удалить", затем — "Продолжить". 3. Далее отключите защиту диска, переведя переключатель в этом же окне в положение "Отключить защиту системы".

Как создать точку восстановления? Вообще, точки восстановления создаются системой в автоматическом режиме (этот вопрос будет рассмотрен ниже), но это может сделать и сам пользователь в любой момент. К примеру, есть необходимость переустановить какой-нибудь драйвер, но как после этого будет вести себя система или само устройство — неизвестно. Перед этим мероприятием можно создать точку восстановления, а затем при необходимости вернуть систему в предыдущее состояние. Здесь все так же просто: 1. Выполните начальные 3 шага из первой инструкции в данной статье, чтобы открыть окно "Свойства системы". 2. Нажмите кнопку "Создать…", на экране отобразится диалоговое окно, в которое следует ввести имя для создаваемой точки восстановления, затем нажать кнопку "Создать". Создание точки восстановления займет какое-то время.

Как пользоваться точками восстановления и откатить систему? Создавать точки восстановления мы умеем, теперь разберемся, как их использовать, т.е. откатывать систему до предыдущего состояния: 1. Открываем окно "Свойства системы" по предыдущей инструкции. 2. Во вкладке "Защита системы" нажимаем кнопку "Восстановить…". 3. Откроется новое окно, жмем в нем кнопку "Далее". 4. На экране отобразится список доступных точек восстановления. По каждой из них можно получить дополнительную информацию касательно программ и драйверов, которые будут удалены или восстановлены (зависит от того, какие драйверы и/или программы были удалены/установлены после создания точки восстановления). Для уточнения этой информации выделите одну из точек восстановления в списке и нажмите кнопку "Поиск затрагиваемых программ". 5. Чтобы приступить к восстановлению, нажмите кнопку "Далее", предварительно выбрав одну из точек восстановления. 6. Последний шаг — нажмите кнопку "Готово" в новом окне. Система приступит к откату, что потребует перезагрузку компьютера.

Как пользоваться точками восстановления, если Windows не загружается? Механизм отката изменений в Windows 10 также может помочь восстановить работоспособность системы, нарушенная (вообще не загружается) по причине удаления/повреждения системных файлов, неправильной установкой какого-нибудь драйвера и т.д. Однако для этого потребуется загрузочная флешка или диск с установочным дистрибутивом Windows 10 той же версии (Pro, Enterprise и т.д.) и разрядности (32-бит/64-бит), что установлена на компьютере. Как создать такую флешку, можно почитать в другой нашей статье — Как записать Windows 10 на USB-флешку? Дальнейшие действия следующие: 1. Загружаемся с загрузочной флешки. Если с этим у вас возникнут проблемы, предлагаем к прочтению статью — Как установить Windows 10 с USB-флешки?, первая половина которой как раз посвящена вопросу загрузки компьютера с USB-носителей. 2. После выбора языка системы в программе установки Windows на экране отобразится следующее окно (кликаем в нем по элементу "Восстановление системы"): 3. Запустится среда восстановления Windows 10. Выберите в разделе "Выбор действия" пункт "Поиск и устранение неисправностей". 4. Откроется раздел "Дополнительные параметры". Перейдите в нем в подраздел "Восстановление системы". 5. Далее вы увидите на экране окно "Восстановление системы". Нажмите в нем "Далее". Остальные шаги по откату системы аналогичны тем, что описаны в предыдущей главе данной статьи.

Как включить и настроить автоматическое создание точек восстановления Windows 10? Если просто включить защиту (механизм отката) у диска, это еще не означает, что точки восстановления будут создаваться автоматически. Это точно можно будет сделать вручную, они также будут создаваться какими-либо программами по обслуживанию системы и т.д. Если в вашей сборке Windows механизм отмены изменений по умолчанию был выключен, тогда вполне возможно, что и отключена функция создания точек восстановления в автоматическом режиме. Рассмотрим, как обратно включить и заодно настроить эту функцию. 1. Для начала вам потребуется запустить системное приложение "Планировщик заданий". Просто впишите его название в поисковую строку Windows, что находится рядом с меню "Пуск": 2. Приложение "Планировщик заданий" будет запущено. 3. Далее, используя древо разделов в левой части окна, последовательно откройте: Библиотека планировщика задач > Microsoft > Windows > System Restore. 4. В центральной части окна должна будет присутствовать задача под названием "SR". Если ее текущее состояние "Отключено", просто кликните по заданию правой кнопкой мыши, затем выберите пункт меню "Включить". 5. Чтобы настроить автоматическое создание точек восстановления, кликните по заданию "SR" два раза мышью. Откроется окно свойств выбранного задания. 6. Во вкладке "Условия" настраиваются основные параметры автоматического выполнения задания. 7. По умолчанию точки восстановления создаются при простое компьютера в течение 10 минут (при этом сам простой должен продолжаться в течение часа). Если параметр "Ожидать простоя в течение" изменить на "Не ждать", тогда точки восстановления будут создаваться каждые 10 минут (или с другим интервалом, указанным в параметре "Запускать задачу"). 8. Но более интересные параметры автоматизации задания находятся во вкладке "Триггеры". Перейдите в нее, затем нажмите кнопку "Создать", чтобы открыть новое окно "Создание триггера". 9. В выпадающем списке "Начать задачу" можно выбрать один из триггеров, при срабатывании которого будет автоматически создаваться точка восстановления. Например, выберем триггер "По расписанию". В блоке "Параметры" переведем переключатель на "Ежедневно". Останется выставить дату начала задания, установить конкретное время его запуска и выбрать периодичность выполнения (каждый день, два и т.д.).