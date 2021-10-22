Можно ли установить Windows 11, если не поддерживается процессор?

Забегая вперед, ответим на этот вопрос положительно. Но сначала скажем пару слов о причинах несовместимости многих моделей процессоров с Windows 11 и возможных последствиях обхода требований к ним.

Первоначально Microsoft никак не объяснила причину этого своего хода. Только спустя какое-то время появилась информация, что в список поддерживаемых процессов Intel и AMD не вошли устройства с отсутствующими у них определенных функций безопасности:

У кристаллов Intel — это «Mode Based Execution Control» или «MBEC».

У AMD — это «Guest-Mode Execute Trap» или «GMET».

Если простыми словами, данные защитные функции предотвращают выполнение вредоносного кода в запущенных процессах, если таковой каким-то образом проникнет в компьютер, минуя все остальные средства защиты, и в какой-то момент попытается внедриться в тот самый работающий процесс. Последняя линия обороны, так сказать.

Если процессор не имеет упомянутого функционала, то у пользователя не получится обновить 10-ку до Windows 11, используя стандартный инструмент, точнее — службу «Центр обновления Windows». Но есть другие способы обхода данного требования. Конечно, в Microsoft настоятельно не рекомендуют этого делать, призывая купить процессор с поддержкой MBEC или GMET. В противном случае никаких гарантий безопасности разработчики Windows 11 дать не могут. И даже упоминается о возможности нестабильной работы системы на любом из этапов ее функционирования.

Обход проверки совместимости процессора при обновлении Windows 10 до Windows 11 Странно или нет, но этот способ предложила сама Microsoft. И он очень простой — нужно лишь создать в реестре один ключ и присвоить ему нужное значение. Данный способ предназначен для пользователей Windows 10, решивших обновиться до Windows 11 через «Центр обновления». Важно, чтобы компьютер полностью соответствовал всем остальным требованиям новой ОС, за исключением наличия TPM версии «2.0» — достаточно, чтобы пресловутый доверенный платформенный модуль имел версию «1.2». Это своеобразный бонус данного способа от Microsoft. Действия следующие: Сначала запустим Редактор реестра, выполнив команду «regedit» через системное приложение «Выполнить» (для его вызова используйте комбинацию клавиш «Win + R»): В Редакторе реестра перейдите по указанному ниже адресу (можно просто скопировать и вставить его в адресную строку, нажав после клавишу Enter): Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup Далее создайте в разделе «MoSetup» 32-битный DWORD-параметр, кликнув правой кнопкой по пустой области в левой части окна редактора. Присвойте созданному параметру имя «AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU» (без кавычек): Откройте созданный параметр, затем в появившемся окне впишите единицу в поле «Значение» и нажмите «ОК». Готово. Теперь вновь откройте «Центр обновления Windows» и попробуйте обновиться до Windows 11. Если этого сделать не получается, скорее всего, компьютер не соответствует системным требованиям новой ОС в чем-то еще. Для таких случаев у нас есть статья Почему Windows 11 не поддерживается, и что делать?. Но для начала можно попробовать прибегнуть еще к одному способу обновления до Windows 11, связанному с созданием в реестре ключа «AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU», что мы проделали только что.