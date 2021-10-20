Почему Windows 11 не поддерживается и что делать?

С этим вопросом обычно сталкиваются пользователи, которые хотитя обновить Windows 10 до 11-й версии, используя для этого «Центр обновления Windows». Выходов из этой ситуации два:

Довести конфигурацию компьютера до требуемых со стороны Windows 11 значений. Вовсе необязательно, что придется докупать новые — более мощные — комплектующие (если речь о стационарном компьютере, в случае с ноутбуком — это невозможно). Есть вероятность, что проблема кроется в настройках BIOS/UEFI, о чем мы поговорим подробней ниже. Установить Windows 11 самостоятельно, используя либо официальные, либо неофициальные сборки системы, что широко распространены в интернете в виде ISO-образов. У последних может быть вырезан/подкорректирован функционал, отвечающий за определение тех или иных параметров компьютера, вследствие чего система "думает", что тот полностью соответствует требованиям. Но это не вариант для пользователей, которые не хотят или не могут использовать пиратский софт. Касательно официальных сборок, в Microsoft заявили, что их можно будет самостоятельно установить на первоначально неподходящий компьютер, но стабильность функционирования системы не гарантирована в этом случае (примерно на 52% увеличен риск возникновения сбоев).

Первое, что нужно сделать при возникновении ошибки обновления до Windows 11 — зайти на эту страницу сайта Microsoft, где приведены минимальные системные требования, которым должен соответствовать имеющийся компьютер. Следующим шагом будет определение технических параметров собственного ПК с целью их сравнения с этими требованиями.

Как быстро определить совместимость ПК с Windows 11? Энтузиасты создали небольшую утилиту WhyNotWin11, которая за несколько секунд считывает ту информацию о компьютере, что важная с точки зрения установки Windows 11. С ее помощью можно узнать, совместим ли ПК с этой версией системы, а если нет — то по каким именно параметрам. Самый негативный прогноз от программы WhyNotWin11 будет выглядеть примерно следующим образом: 1 Практически все показанные утилитой WhyNotWin11 несоответствия выше могут быть устранены без приобретения новых комплектующих для компьютера (кроме пункта про процессор). Но это не утверждение — все зависит от материнской платы: Метод загрузки. Здесь про загрузку программного обеспечения, что загружается сразу при включении компьютера (это либо операционная система, либо какие-нибудь загрузочные утилиты). Режимов таких два — Legacy и UEFI. Первый — устаревший, он не поддерживается системой Windows 11, которая требует UEFI. Переключение режимов загрузки осуществляется в настройках чипа BIOS/UEFI.

Процессор. Для многих оказалось сюрпризом, что Windows 11 требует от процессора не только, чтобы он соответствовал определенным характеристикам (двуядерный 64-битный ЦП с частотой от 1 ГГц), но и чтобы он обладал определенной функциональностью (имел определенный набор инструкций или что-то еще — неважно). На этой странице сайта Microsoft можно посмотреть список поддерживаемых процессоров. Как определить модель имеющегося ЦП, рассмотрим ниже.

Тип раздела диска. Здесь все просто. Жесткий диск можно отформатировать либо с использованием таблицы разделов GPT, либо с использованием основной загрузочной записи MBR. Если WhyNotWin11 указывает на это несоответствие, значит, что на диске в данный момент используется MBR, а для Windows 11 нужна таблица GPT. Для смены типа раздела диска его придется отформатировать, что уничтожит на устройстве всю информацию. Это можно сделать непосредственно в момент установки Windows 11 (если процедура выполняется вручную) или иными способами (например, подключить диск к другому компьютеру и уже там сменить тип его разделов при помощи специальных утилит).

Secure Boot. Как и в случае с методом загрузки, Secure Boot также является функцией микрочипа BIOS/UEFI. Т.е. если материнская плата поддерживает эту функцию, но она в данный момент неактивна, то ситуацию также можно будет исправить из настроек BIOS/UEFI.

Версия TPM (доверенный платформенный модуль). Здесь все немного сложнее. Если простыми словами, TPM — это микрочип, отвечающий за процессы шифрования и защиту информации. Но он может быть реализован не только в виде отдельного устройства (т.е. чипа), но и в виде программы, встроенной в центральный процессор. Если модуль присутствует в конструкции компьютера в каком-либо виде, но в данный момент он неактивен, то программа WhyNotWin11 покажет, что тот либо отсутствует, либо отключен. Во втором случае его просто нужно будет включить — также в настройках BIOS/UEFI. Но, к сожалению, это не окажет никакого эффекта в случае, если имеющийся TPM-модуль имеет версию ниже 2. По остальным пунктам WhyNotWin11 вроде и так все понятно. Маловероятно, что программа покажет несоответствие по архитектуре процессор, количеству ядер и тактовой частоте. Не должно возникнуть вопросов и по «DirectX + WDDM2» — если на компьютере работает Windows 10, то им должны поддерживаться, как графический ускоритель DirectX 12-й версии, так и драйвер WDDM версии 2. Но если компьютер не имеет 8-ми гигабайт оперативной памяти, то здесь уже ничего не поделать, кроме как замены имеющихся или докупки (если в материнской плате предусмотрена возможность установки дополнительных) планок ОЗУ.

Как изменить метод загрузки с Legacy на UEFI? Для решения проблем с методом загрузки, Secure Boot и TPM потребуется войти в графический интерфейс настроек BIOS/UEFI. Обычно это делается путем нажатия одной из функциональных клавиш от «F1» до «F10» (чаще всего «F2») или «Del»/«Delete» сразу после включения компьютера, но существуют и другие варианты входа в настройки — все зависит от модели материнской платы (при включении компьютера на экране должна присутствовать надпись с указанием этой клавиши, например «Press <Del> to enter setup» или «Press <F2> to run setup»). Открыв настройки BIOS/UEFI, придется немного в них покопаться. Задача — найти опцию, отвечающую за переключение режима загрузки с Legacy на UEFI. Обычно она находится во вкладке или в разделе «Boot», «Boot mode», «Startup» или вроде того (названия могут быть разными). Вот, к примеру, опция «UEFI/BIOS Boot Mode», что находится во вкладке «Boot»: А здесь опция называется «UEFI/Legacy Boot», которая включается из вкладки «Startup»: А это уже пример современного графического интерфейса UEFI, в котором нужная нам опция именуется как «Boot mode select» находится в разделе «Settings\Boot»:

Как включить безопасную загрузку «Secure Boot»? Как и в предыдущем случае, нам требуется найти в графическом интерфейсе BIOS/UEFI опцию, что активирует безопасную загрузку. Она также может находиться во вкладке/в разделе «Boot», но это не обязательно. Но в отличие от режима загрузки «UEFI», данная опция носит название «Secure Boot», независимо от модели материнской платы. Здесь, например, искомая опция находится в разделе «System Configuration»: А вот пример интерфейса BIOS, где оба параметра — Secure Boot и Legacy Support — находятся рядом. Кстати, для активации режима загрузки UEFI, в данном случае требуется отключить поддержку «Legacy», т.е. переключить опцию «Legacy Support» в положение «Disabled»:

Как включить поддержку TPM? Действия те же — ищем опцию в интерфейсе BIOS/UEFI и активируем ее. И она может иметь различные названия. Приведем несколько примеров. Вот здесь включение TPM активируется посредством установки опции «TPM Device» в положение «Available» и «TPM State» в «Enable», т.е. сначала включаем устройство, а затем активируем функцию, что позволит материнской плате его использовать: Здесь то же самое, только интерфейс у BIOS/UEFI современный и названия опций отличаются. Сами же опции находятся «глубоко» в дебрях настроек — «Settings\Security\Trusted Computing»: Вот еще один пример: После активации TPM хорошо бы проверить версию этого модуля (если таковая не указана в самих настройках BIOS/UEFI). Достаточно просто запустить ранее рассмотренную утилиту WhyNotWin11.

Что делать, если процессор несовместим с Windows 11? Для пользователей стационарных компьютеров выхода два — либо заменить процессор на тот, что поддерживается Windows 11, либо установить систему вручную, используя официальную/неофициальную сборку. Владельцы ноутбуков могут воспользоваться только вторым вариантом, т.к. процессор в мобильных компьютерах встроен в материнскую плату. Есть еще один вариант, как для стационарных, так и мобильных ПК – обход требований к процессору при обновлении с 10-ки до Win 11 путем добавления в реестр специального ключа. Более подробно мы рассмотрели данный способ в статье Можно ли установить Windows 11, если не поддерживается процессор?. Если хотите глянуть на список поддерживаемых Windows 11 процессоров, это можно сделать на официальном сайте Microsoft: Здесь находится перечень поддерживаемых процессоров производства Intel.

А здесь такой же список для устройств AMD. А вообще, Microsoft время от времени пополняет этот список все новыми моделями процессоров.