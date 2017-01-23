SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sound Booster

В данном списке представлены программы для замены Sound Booster. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Booster, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

Razer Surround Sound
Razer Surround Sound

Версия 7.1

Программа для создания виртуальной среды объемного звучания

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (82)
FxSound Enhancer
FxSound Enhancer

Версия 1.2.16.0

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (19)
ViPER4Windows
ViPER4Windows

Версия 2.0.1

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (128)
EarTrumpet
EarTrumpet

Версия 2.3.0.0

Микшер для настройки звука

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DTS Sound Unbound
DTS Sound Unbound

Версия 2023.1107.1721.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (21)
Power Mixer
Power Mixer

Версия 4.1

Программа для регулировки громкости на Windows-компютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (19)
DFX Audio Enhancer
DFX Audio Enhancer

Версия 12

Программа для улучшения качества звука в мультимедиа-приложениях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Audio Amplifier
Audio Amplifier

Версия 2.2.1

Программа для усиления звука в аудиофайлах

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Volume2
Volume2

Версия 1.1.7.449

Программа для регулировки и управление звуками в Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (25)
Nahimic (Nahimic Audio Driver)
Nahimic (Nahimic Audio Driver)

Версия 2.5.23

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Boom 3D
Boom 3D

Версия 1.0.10.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
SoundPackager
SoundPackager

Версия 1.31.0.0

Программа для изменения стандартных системных звуков в Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (25)
SRS Audio SandBox
SRS Audio SandBox

Версия 1.10.2.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (50)
Hear
Hear

Версия 1.3

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (40)
Power Sound Editor Free
Power Sound Editor Free

Версия 8.2.2

Популярный редактор музыкальных файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)