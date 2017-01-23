В данном списке представлены программы для замены Sound Booster. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Booster, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Sound Booster.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Booster, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Sound Booster. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Booster, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 15 программ
Версия 7.1
Программа для создания виртуальной среды объемного звучания
Версия 1.2.16.0
Программа для улучшения качества звука
Версия 2.0.1
Программа для улучшения звука на компьютере
Версия 2.3.0.0
Микшер для настройки звука
Версия 2023.1107.1721.0
Программа для улучшения звука на компьютере
Версия 4.1
Программа для регулировки громкости на Windows-компютере
Версия 12
Программа для улучшения качества звука в мультимедиа-приложениях
Версия 2.2.1
Программа для усиления звука в аудиофайлах
Версия 1.1.7.449
Программа для регулировки и управление звуками в Windows
Версия 2.5.23
Программа для улучшения звука на компьютере
Версия 1.0.10.0
Программа для улучшения звука на компьютере
Версия 1.31.0.0
Программа для изменения стандартных системных звуков в Windows
Версия 1.10.2.0
Программа для улучшения звука на компьютере
Версия 1.3
Программа для улучшения качества звука
Версия 8.2.2
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