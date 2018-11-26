SRS Audio SandBox — программа для улучшения качества звука в популярных мультимедийных проигрывателях и приложениях. Утилита поддерживает работу со звуковыми конфигурациям 5.1 и 7.1.
Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows на 32 и 64 бит. Интерфейс утилиты — английский, без официальной поддержки русского языка. Программа больше не поддерживается разрабочтиками, но до сих пор работает исправно.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ SRS AUDIO SANDBOX?
Регулировка звука производится в главном окне программы. В левой части интерфейса расположен ползунок для изменения общего уровня громкости.
В правой части главного окна расположены детальные настройки звука. В разделе «Content» пользователи могут выбрать тип файлов для воспроизведения: кино, музыка, игры и т.д.
«Preset». Здесь доступны уже готовые шаблоны для настройки качества звука. Каждый из пресетов используется для разных жанров музыки: рок, классика и т.д.
Функционал программы SRS Audio SandBox позволяет сохранить свой пресет. Для этого нужно нажать на кнопку с иконкой дискеты слева от списка шаблонов.
«Speaker». Здесь производится выбор устройства для воспроизведения звука: наушники, колонки, сабвуфер.
«Technology». В это разделе пользователи утилиты могут выбрать технологию для обработки звука.
В общем списке технологий доступны следующие варианты:
- WOW HD. Этот тип технологии используется для обработки и улучшения звука в наушниках.
- TruSurround XT. Данная функция включает объемный звук в колонках и наушниках 4.1.
- Headphone 360. Технология для включения объемного звука в наушниках.
- Circle Surround 2. Используется для расширения многоканальных звуковых систем.
«Advanced Controls». Этот раздел открывает расширенные настройки звука с помощью утилиты SRS Audio SandBox: регулировка объемного (3D) звука, настройка басов и фокусировки, установка уровня ограничения.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ SRS AUDIO SANDBOX
Преимущества:
- возможность выбора типа контента для воспроизведения;
- большой выбор готовых шаблонов (пресетов) для настройки качества звука;
- поддержка работы с акустическими системами 5.1 и 7.1;
- функция выбора технологии для обработки звука.
Недостатки:
- сохраненные пресеты не работают на других компьютерах.