SRS Audio SandBox — программа для улучшения качества звука в популярных мультимедийных проигрывателях и приложениях. Утилита поддерживает работу со звуковыми конфигурациям 5.1 и 7.1.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows на 32 и 64 бит. Интерфейс утилиты — английский, без официальной поддержки русского языка. Программа больше не поддерживается разрабочтиками, но до сих пор работает исправно.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ SRS AUDIO SANDBOX?

Регулировка звука производится в главном окне программы. В левой части интерфейса расположен ползунок для изменения общего уровня громкости.

В правой части главного окна расположены детальные настройки звука. В разделе «Content» пользователи могут выбрать тип файлов для воспроизведения: кино, музыка, игры и т.д.

«Preset». Здесь доступны уже готовые шаблоны для настройки качества звука. Каждый из пресетов используется для разных жанров музыки: рок, классика и т.д.

Функционал программы SRS Audio SandBox позволяет сохранить свой пресет. Для этого нужно нажать на кнопку с иконкой дискеты слева от списка шаблонов.

«Speaker». Здесь производится выбор устройства для воспроизведения звука: наушники, колонки, сабвуфер.

«Technology». В это разделе пользователи утилиты могут выбрать технологию для обработки звука.

В общем списке технологий доступны следующие варианты:

WOW HD. Этот тип технологии используется для обработки и улучшения звука в наушниках. TruSurround XT. Данная функция включает объемный звук в колонках и наушниках 4.1. Headphone 360. Технология для включения объемного звука в наушниках. Circle Surround 2. Используется для расширения многоканальных звуковых систем.

«Advanced Controls». Этот раздел открывает расширенные настройки звука с помощью утилиты SRS Audio SandBox: регулировка объемного (3D) звука, настройка басов и фокусировки, установка уровня ограничения.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ SRS AUDIO SANDBOX

Преимущества:

возможность выбора типа контента для воспроизведения;

большой выбор готовых шаблонов (пресетов) для настройки качества звука;

поддержка работы с акустическими системами 5.1 и 7.1;

функция выбора технологии для обработки звука.

Недостатки: