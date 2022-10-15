ViPER4Windows — программа для улучшения звука на компьютере. Приложение обеспечивает пользователя инструментами для тонкой настройки большого количества параметров аудио, что позволит значительно повысить качество звучания любой доступной аудиосистемы, будь то обычные стереодинамики или наушники либо мощная система объемного звучания.

Программа ViPER4Windows полностью бесплатна, подходит для операционных систем Windows Vista и выше (32-бит и 64-бит), имеет поддержку русского языка (русификация осуществляется вручную по инструкции, которая будет приведена ниже).

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УЛУЧШЕНИЕ ЗВУКА В ПРОГРАММЕ VIPER4WINDOWS

Основная задача программы ViPER4Windows — перехват аудиосигнала с выбранного устройства воспроизведения звука, его обработка согласно пользовательским настройкам и последующий вывод на аудиокарту компьютера.

Утилита ViPER4Windows имеет 3 основных режима работы:

Музыкальный режим; Режим кино; И свободный (фристайл) режим.

В первых двух режимах предусмотрены наиболее востребованные настройки аудиопараметров и аудиоэффектов для воспроизведения музыки и просмотра фильмов. В режиме «Фристайл» пользователь сможет изменять все доступные в приложении параметры звука.

Среди доступных для настройки аудиопараметров и эффектов выделим следующие:

Изменение значений dB (децибел) до и/или после обработки звука.

Включение конвольвера с возможностью загрузки собственных импульсов (сэмплов), которые в большом количестве можно найти в интернете на различных тематических форумах.

Включение функции 3D-звучания с возможность регулировки параметров размера пространства и изображения (Surround Image).

Включение специального драйвера ViPER для наушников с возможностью выбора таких эффектов как «Подвал», «Зал», «Спальня» и т.д.

Усиление уровня басов (собственная технология ViPER XBass) с возможностью выбора режима «Естественный бас» или «Чистый бас».

Регулировка уровня "ясности" звука (технология ViPER XClarity) с возможностью включения эффекта «Природные», «Озон+» или «X-HiFi».

Выправление звука с возможностью выбора режима «Небольшое», «Умеренное» или «Экстремальное» (выправление).

Реверберация звука (доступно регулируемых 8 параметров реверберации, а также возможность загрузки одного из 9 пресетов).

Автоматическое выравнивание звука (технология «ViPER Smart Volume») для устранения разности громкости при воспроизведении разных звуковых частот.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В меню настроек программы ViPER4Windows представлено несколько дополнительных инструментов настройки звука:

Возможность настройки задержки звука путем выбора одного из доступных предустановленных значений от 1,4512 до 371,5193 миллисекунд.

Настройка панорамирования звука (усиление левого или правого канала).

Виртуализация. Мощный инструмент, позволяющий обычную стереосистему приблизить по качеству звука к системам объемного звучания (вплоть до Surround 1). Функция также работает и в обратном направлении, что позволяет, к примеру, просматривать высококачественный фильм с аудиодорожкой Surround 7.1 без потерь фоновых звуков на обычных стереосистемах. Все предусмотренные аудиоканалы в выбранной системе звучания имеют собственные настройки.

А также – 18-полосный эквалайзер и аудио-компрессор с большим числом настроек.

Программа ViPER4Windows позволяет экспортировать все настройки в файл, а затем импортировать его обратно на любом другом компьютере, независимо от установленной версии ОС.