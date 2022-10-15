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ViPER4Windows

ViPER4Windows

Программа для улучшения звука на компьютере

2,8 (128)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.0.1
Скачать 11 MB
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История изменений

Версия 2.0.1

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Оценки программы

2,8

128 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о ViPER4Windows

7 отзывов

Иван

В доступном для скачивания архиве с программой ОТСУТСТВУЕТ!!! файл «ru-RU.lan»

SoftSalad

Программа обновилась, файл русификации пропал. Убрали эту информацию с сайта.

SoftSalad

Мы обновили дистрибутив программы и проверили его. Устанавливается, запускается и работает.

Красновости

Не работает. Не работает. Не работает.

Андрей

согласен - программа нерабочая а жаль - инструментарий прекрасный программа глухая

Ugos

Скачал,при установки указал диапроектор.Просто в ноль...Эти перезагрузки системы надо конечно, но результат...Нуль...Ползунки, настройки "шевелятся" изменений ноль!Досадно:(

111

Похожа на развод эта прога, типа скачал "вирусняцкое ПО"