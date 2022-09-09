Утилита предназначена для использования на компьютерах или ноутбуках со слабыми динамиками — эта одна из лучших программ для усиления звука. Sound Booster добавляет в трею Windows дополнительный регулятор громкости, обеспечивающий быстрый доступ к функционалу программы. Приложение поддерживает все операционные системы Windows начиная с XP, включая 32- и 64-битные версии.

ФУНКЦИИ SOUND BOOSTER

После установки все настройки звука через Sound Booster выполняются с помощью приложения в трее Windows. Если нажать по значку, откроется регулятор громкости аналогичный системному. По умолчанию усиление звука производится до 500%. Поддерживается ручная регулировка максимального порога громкости. Если удобно, регулятор Sound Booster можно использовать в качестве основного. Если кликнуть по значку программы правой клавишей мыши, откроется дополнительное меню.

В разделе "Режим работы" можно выбрать между перехватом или эффектом АРО, или же активировать одновременно оба режима. Здесь же, если компьютеру все еще не хватает усиления, можно поставить галочку возле пункта "Супер Усиление".

В разделе "Настройки" можно выбрать язык интерфейса (русский поддерживается), задать горячие клавиши для увеличения/уменьшения звука и включить дополнительные функции. Среди прочего, доступна возможность активировать автоматический запуск приложения при старте Windows, показ уведомлений при загрузке, а также включить проверку наличия автоматических обновлений.

Также можно исправить проблемы совместимости с аппаратной частью компьютера, если по каким-то причинам приложение работает со сбоями или теряется эффект усиления.

По умолчанию Sound Booster автоматически проверяет наличие обновлений. Если есть необходимость в ручной настройке, зайдите в раздел "Обновление" и нажмите кнопку "Проверить".

ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ SOUND BOOSTER

Приложение может использоваться совершенно бесплатно на протяжении 14 дней, после чего пользователю будет предложено приобрести полную версию. В противном случае каждые 5 минут усиление звука будет отключаться на 5 секунд.

Для активации необходимо кликнуть по значку приложения правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Активировать". Откроется окно, в котором нужно нажать "Активировать Sound Booster сейчас через интернет". В открывшемся окне нужно ввести лицензионный ключ продукта, который был приобретен на официальном сайте программы.