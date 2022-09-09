SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Sound Booster

Sound Booster

Программа для усиления звука

3,2 (39)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.13.0.578
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История изменений

Версия 1.13.0.578

  • Исправлены проблемы с активацией через интернет.
  • Мелкие исправления ошибок.

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Оценки программы

3,2

39 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Sound Booster

7 отзывов

Петруха

боже, я просто нажал завершить по установке, оно даже не открылось, а звучит как надо, без перезувков какиех то, раздражающих уши

Илюша

Приложение супер, очень помогло !

555

никакого пробного времени нет не ведитесь

Kiruha

Хорошее, а главное, нужное приложение

Ольга

Спасибо за очень нужную программу,все хорошо слышно.Очень уважаю создателей нужных программ,очень многому научилась

Вячеслав

отличная программка, ничего лишнего, очень помогла усилить звук на стареньком ноуте

Prof01

я через саунд бустер даже старые колонки оживил