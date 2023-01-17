DTS Sound Unbound — программа для улучшения звука в компьютерных играх и в воспроизводимом на компьютере видеоконтенте. Это условно-бесплатно приложение с пробным периодом использования в течение 14 дней (для последующего использования программы потребуется оформить платную подписку).

DTS Sound Unbound предназначена для установки на ПК под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа DTS Sound Unbound?

Программа DTS Sound Unbound обеспечивает поддержку операционной системой технологий пространственного (3D) звука DTS Headphone:X и DTS:X. Данные технологии обеспечивают пользователя иммерсивным трехмерным звуком при использовании встроенного в Windows 10 и 11 функционала пространственного звука от Microsoft, воспроизводя чистый, насыщенный и динамичный 3D-звук для наиболее увлекательного прослушивания как через динамики, так и через наушники.

Технология DTS Headphone:X разработана, в т.ч., для геймеров, чтобы обеспечить их конкурентным преимуществом в играх за счет создания точного, правдоподобного и захватывающего звукового ландшафта при использовании любой пары наушников.

Чтобы обеспечить непревзойденное качество звука, DTS Headphone:X включает в себя базу данных с настройками для более чем 500 моделей наушников, предоставляя передовое аудиорешение, которое имитирует воспроизведение звука над пользователем, вокруг него и рядом с ним, выводя игровой процесс на новый уровень.

Технология DTS:X позволяет воспроизводить мультимедийный контент в формате DTS (семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи, созданное компанией Digital Theater System), создавая реалистичный многомерный звук для ПК. DTS:X усилит впечатления от просмотра фильмов, обеспечит эффектом погружения и реализмом, перенеся зрителя в самый центр происходящих на экране событий. И что самое главное — все это при использовании самых обычных наушников или динамиков.

Установка программы DTS Sound Unbound

Программу DTS Sound Unbound можно скачать из магазина приложений Microsoft Store либо установить вручную, запустив файл DTSInc.DTSSoundUnbound 2023.2.3.0.appxbundle. Вот более подробная инструкция.

Как пользоваться программой DTS Sound Unbound?

Сразу после установки программы DTS Sound Unbound в разделе Пространственный звук контекстного меню, вызываемого правым кликом в трее по значку с изображением динамика, появится новый пункт — Наушники DTS:X. Пользователю достаточно выбрать этот пункт меню, после чего весь звук будет проходить обработку в программе DTS Sound Unbound.

Настроек у приложения немного. Перейдя в раздел Configure во вкладке DTS Headphone:X, можно выбрать модель наушников, для которой будут подгружены оптимальные настройки пространственного звука. Если нужная модель отсутствует, пользователь может просто выбрать их тип — вакуумные или накладные, кликнув по одной из соответствующих кнопок. В этом же разделе осуществляется выбор режима 3D-звука — Spacious (просторный) или Balanced (сбалансированный).

Для оценки функциональных возможностей программы DTS Sound Unbound следует перейти в раздел Explore вкладки DTS Headphone:X. Пользователю предлагается перемещать виртуальный источник звука в виртуальном 3D-пространстве для моментального прослушивания 3D-звука. Источник можно перемещать не только по X и Y координатам, определяющим его местоположение в соответствующих плоскостях, но и по Z-координате, определяющей высоту источника звука по отношению к слушателю.