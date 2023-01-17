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FxSound Enhancer

FxSound Enhancer

Программа для улучшения качества звука

3,5 (19)
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Актуальная версия 1.2.16.0
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Скриншоты

История изменений

Версия 1.2.16.0

  • При смене устройства вывода громкость устройства воспроизведения теперь устанавливается в значение устройства захвата.
  • Добавлена поддержка болгарского языка.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.2.13.0

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Оценки программы

3,5

19 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о FxSound Enhancer

1 отзыв

Игорь Романов

Замечательно! Легко установилось, прекрасный звук!