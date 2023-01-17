FxSound Enhancer — программа для улучшения качества звука путем изменения в режиме реального времени различных параметров аудиосигнала звуковой карты компьютера. Приложение подходит для запуска в операционных системах Windows Vista, 7, 8 и 10. Частично утилита работает в среде XP, позволяя улучшать звук в конкретных приложениях (например, видео или аудиопроигрывателе), но не на компьютере в целом.

FxSound Enhancer является платным программным обеспечением с пробным периодом использования в течение 7 дней. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Как работает FxSound Enhancer?

Программа FxSound Enhancer состоит из двух основных компонентов — виртуально созданное устройство воспроизведения звука, представляющее собой альтернативный аудиодрайвер, и утилита, отвечающая за управление этим устройством. При активации программы весь звук на компьютере сначала проходит через различные алгоритмы преобразования частот, а только потом подается на выход аудиокарты. Таким образом, пользователь сможет регулировать параметры аудио в любом запущенном на компьютере приложении, будь это видеоплеер или компьютерная игра.

Настройки FxSound Enhancer

Утилиту FxSound Enhancer можно назвать своеобразным системным эквалайзером с функцией наложения на звук различных аудиоэффектов. Контрольная панель утилиты имеет всего две функциональные вкладки для настройки параметров звука:

Effects

В данном разделе пользователь сможет настроить различные звуковые эффекты, куда относятся:

Fidelity — параметр точности (верности) звука. Чем выше значение этого параметра, тем реалистичней кажется звук.

Ambience — добавление слабого эффекта эха.

3D Surround — виртуализация объемного трехмерного звука.

Dynamic Boost — динамическое усиление звука.

Bass — усиление низких частот (басов).

Для настройки того или иного параметра звука пользователю достаточно переместить ползунок в нужное положение (от 1 до 10).

EQ

Из этой вкладки осуществляется настройка параметров эквалайзера. В нем предусмотрено 9 частотных полос — от 110 Гц до 16 кГц.

В дополнение в программе FxSound Enhancer предусмотрено порядка 50 пресетов с настройками всех (эффекты и эквалайзер) параметров звука. Они расположены в меню «Presets» в верхней части окна панели управления.