Hear — программа для улучшения и усиления звука на компьютере путем регулировки звуковых частот и применения разнообразных фильтров. Утилита предназначена для работы в операционных системах Windows XP и выше (поддерживаются архитектура x86 и x64). Перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен.

Важно. Эта программа больше не поддерживается официальным разработчиком. На нашем сайте можно скачать последнюю актуальную версию Hear.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА HEAR?

Приложение Hear состоит из двух модулей — виртуальное аудиоустройство, устанавливающееся на компьютер как альтернативный драйвер к аудиокарте, и панель управления, с которой осуществляется управление звуковыми параметрами (своего рода эквалайзер ). Любой генерируемый системой и приложениями звук перехватывается виртуальным аудиоустройством, обрабатывается в зависимости от пользовательских настроек, а затем передается на выходной аудиоканал компьютера, т.е. на динамики или наушники. В этом и заключается принцип работы программы.

НАСТРОЙКА ЗВУКА В ПРОГРАММЕ HEAR

Программа Hear имеет достаточно широкий спектр возможностей по регулировке параметров звука, но при этом она остается предельно простой в использовании. Последняя версия (на момент написания обзора) утилиты имеет следующий функционал:

Регулировка таких основных параметров звука, как низкие и средние частоты (в т.н. «Woof» диапазоне от 40 Гц до 500 Гц), реверберация (Ambience) и гармоника в высокочастотном диапазоне (Fidelity). Последние два фильтра имеют и собственные настройки.

Настройка звучания путем регулировки частот в эквалайзере. В программе предусмотрено множество пресетов для быстрой настройки звука под компьютерные игры, различные музыкальные жанры, фильмы и т.д.

Поддержка технологии объемного (3D) звучания. При помощи программы Hear можно значительно увеличить качество воспроизведения звука обычных двухканальных динамиков или наушников за счет виртуализации 3D-звучания.

Фильтр «FX», представляющий собой "агрессивный" тип ремикса объемного звучания, позволяет сместить звук из динамиков в центр либо в сторону от слушателя путем усиления/ослабления соответствующих частот.

Фильтр «Maximizer». Предназначен для усиления кривой низкого и высокого уровня для увеличения качества звучания наушников.

Фильтр «Brainwave Synthesizer» (BW). Довольно интересная технология обработки звука, предполагающая генерацию различных звуковых частот, которые затем накладываются на основной звук из динамиков/наушников. По замыслу разработчиков фильтр «BW» должен усиливать эффект расслабления и концентрации от прослушивания музыки.

Фильтр «Space». Предназначен для виртуализации звука в пространстве.

Фильтр «Speaker». Предназначен для расширения частотного диапазона акустической системы (как динамиков, так и наушников). Посредством данного фильтра можно ограничить величину низких частот для устранения эффекта дребезга колонок при воспроизведении басов, настроить резонанс средних частот для увеличения четкости речи в фильмах (как пример использования), а также инвертировать звуковые каналы (поменять левый на правый и наоборот).

Фильтр «Sub». Дополнительный фильтр расширения низких частот, позволяющий увеличить бас в двухканальных динамиках/наушниках.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ HEAR

Бесплатной ознакомительной версии приложения Hear можно пользоваться в течение 7 дней с момента установки без каких-либо функциональных ограничений. Для последующего использования необходимо приобрести на сайте разработчиков утилиты.