SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Hear

Hear

Программа для улучшения качества звука

3,1 (40)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.3
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История изменений

Версия 1.3

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Оценки программы

3,1

40 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Hear

3 отзыва

Кирилл

Не открывается винда 7, вообще не открывает

dfhz

скачала,и теперь вообще нет звука удалила приложение всё равно звука нет

бобер

либо драйвера слетели, либо сломались динамики или наушники