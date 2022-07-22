SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Power Mixer

Power Mixer

Программа для регулировки громкости на Windows-компютере

2,7 (19)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.1
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История изменений

Версия 4.1

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Оценки программы

2,7

19 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Power Mixer

2 отзыва

rumb

По крайней мере лучше, чем ползунок (Фейдер) от десятки.

U_Ruslan

Программа не запускается (Количество символов в поле "Сообщение" должно быть не менее 30.
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