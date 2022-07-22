Power Mixer — программа для регулировки звука на компьютере. Приложение заменяет стандартный микшер в операционных системах Winows, а также предоставляет множество полезных функций управления параметрами аудио на ПК.

Программа Power Mixer

Сразу после установки программа Power Mixer встраивается в систему и перехватывает управления громкостью всех имеющихся физических устройств воспроизведения и записи звука. Однако основная особенность Power Mixer заключается в том, что оно способна управлять громкостью в отдельных приложениях, независимо от того, имеют ли они собственные регуляторы звука или нет.

Так, программа автоматически определяет программы, способные издавать какие-либо собственные звуки — это и браузеры, и мессенджеры, и мультимедиа-проигрыватели, и любые другие приложения. Выбрав из предоставленного списка нужную программу, пользователь может установить для нее нужный уровень громкости, отрегулировать балансировку (громкость в левом или правом канале) либо вовсе отключить звук. При этом установленные настройки не коснуться других приложений.

Отдельно стоит отметить возможность программы регулировать звук в разных процессах одного и того приложения. К примеру, если каждая отдельная вкладка браузера запускается как самостоятельный процесс, то Power Mixer сможет регулировать в ней звук отдельно от других вкладок.

Программа Power Mixer имеет и другие полезные функции, куда относятся:

Возможность вывода отдельных регуляторов громкости для выбранных приложений.

Создание и сохранения звуковых схем с настройками громкости для разных приложений.

Создание расписания для включения/выключения звуковых схем в нужный момент времени.

Поддержка глобальных горячих клавиш, при помощи которых можно переключаться между звуковыми схемами и выполнять другие действия с программой.

Отображение анимированных измерителей (шкал) пиков PPM и VU как для устройства воспроизведения звука в целом, так и для отдельного приложения/процесса.

И другие.

Программа Power Mixer интегрируется с системами Windows XP и выше (полная поддержка x86 и x64). Распространяется приложение в двух вариантах — отдельно для Windows версии XP и ниже и версии Vista и выше. Оба файла-установщика можно скачать на данной странице. Все версии Power Mixer имеют поддержку русского языка.

Полная версия Power Mixer

Приложение Power Mixer платное. Бесплатную версию программы без каких-либо функциональных ограничений можно использовать в течение 14 дней с момента установки.