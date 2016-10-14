Audio Amplifier Pro — крайне простая утилита, позволяющая изменять громкость звука в аудиофайле или громкость звуковой дорожки в видео. Программа полезна тем, что с ее помощью пользователь может увеличить громкость в «тихом» фильме или, напротив, уменьшить громкость записанного вебинара для комфортного прослушивания.

Работает программа на любой версии ОС Windows: от XP до 10; разрядность также может быть любой. Русскоязычный интерфейс отсутствует. Распространяется ПО платно (требуется ввести регистрационный код), 39,95 долларов за полную версию; 1 покупка - 1 пользовательская лицензия. Бесплатно доступна лишь trial-версия, позволяющая сохранять лишь 1 минуту измененной аудиодорожки.

Как пользоваться Audio Amplifier Pro?

Сложности в использовании данного ПО отсутствуют, так как интерфейс вполне понятен и состоит всего лишь из нескольких кнопок.

При запуске программы пользователю нужно ввести ключ или проигнорировать всплывающее окно, нажав на «Close». Чтобы добавить файл в проект, нужно нажать на «Load Audio or Video File». Программа поддерживает большинство форматов аудио и видео; в их числе: MP3, MP4, AVI, WAV и другие. Объем файла может быть любым, но следует учитывать, что при сохранении файла с обновленным звуком вес файла может измениться.

Выбрав некий фильм или трек, пользователь может просмотреть информацию о файле. После этого необходимо выбрать определенный процент, на который и будет увеличена громкость (доступен диапазон от 0 до 1000), а затем кликнуть на «Adjust Volume» и сохранить файл в указанной директории. В trial версии сохраненный файл будет обрезан до 1 минуты.

Если выбрать слишком высокий процент, утилита выдаст ошибку при записи. Чтобы этого избежать, достаточно кликнуть на «Normalize»: в этом режиме утилита сама подберет максимально допустимую громкость.

Работать можно с отдельными файлами, а можно и с целыми каталогами. Юзер может загрузить, например, папку с аудиокнигой и увеличить громкость сразу всех аудиодорожек.

Audio Amplifier Pro — удобный софт, позволяющий за пару кликов привести в порядок звук в нужном треке или фильме. К сожалению, всю картину портит ограничение в бесплатной версии, поэтому целесообразно пользоваться лишь полной.