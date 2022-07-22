Volume2 — программа для замены стандартного регулятора громкости Windows со множеством полезных функций. Приложение полностью бесплатное для использования, поддерживается операционными системами Windows версии XP или выше (32 и 64 бит), интерфейс переведен на русский и множество других языков.

Программа Volume2

Программа Volume2 имеет два настраиваемых модуля. Один из них предназначен для контроля уровня звука, второй носит, скорее, декоративный характер — выводит на экран компьютера анимированный пикметр.

В число возможностей модуля контроля звука входит следующее:

Регулировка уровня громкости устройства воспроизведения (системный звук).

Регулировка уровня громкости в отдельных приложениях или запущенных процессах. Т.е. при помощи Volume2 можно отрегулировать громкость для каждой отдельной программы/процесса, не изменяя параметры звука в системе или других приложениях.

Предоставление возможности управления уровнем громкости колесиком мыши при наведении курсора определенный объект (задается пользователем) — панель задач, трей, рабочий стол и другие.

Управление громкостью звука курсором мыши у выбранных границ экрана. Например, пользователь переводит курсор мыши в левую часть экрана, а затем движением вверх или вниз прибавляет или убавляет звук.

Управление громкостью звука, различными параметрами работы аудио-карты и выполнение множества других действий (например, управление запущенным видеоплеером или даже яркостью экрана) при использовании горячих клавиш.

Выполнение различных действий со звуком, запуск программ, отображение сообщений на экране и т.д. по расписанию.

Замена стандартного индикатора громкости, вызываемого при использовании мультимедийных клавиш на клавиатуре (не путать с пикметром). В программе Volume2 предусмотрено множество красочных скинов для индикаторов звука со своими собственными настройками.

Замена стандартного/создание дополнительного индикатора громкости в системном трее. Здесь также имеется возможность установки одного из многочисленных скинов.

Замена оформления элементов оповещения Windows и другие.

В любой момент пользователь может запустить и настроить по своему вкусу вспомогательный модуль Volume2 Peak Meter (может работать отдельно). Его единственная задача — анимация текущего уровня громкости у выбранного устройство воспроизведения звука. Пользователю на выбор доступно множество различных скинов для пикметра. Его также можно сделать прозрачным и переместить в любую часть экрана.