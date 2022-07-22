EarTrumpet — популярный звуковой микшер, который более функционален, чем встроенное решение в Windows 10/11. Программа позволяет удобно настраивать громкость отдельных приложений, быстро переключаться через воспроизводящими устройствами и управлять стандартными настройками.

Микшер EarTrumpet работает на Windows 10 и 11 (32 и 64 бит) и полностью бесплатен. Интерфейс программы переведен на русский язык.

Зачем нужен микшер EarTrumpet?

EarTrumpet уже на протяжении многих лет предлагает функции, которые делают его полезным микшером. Он может контролировать звуки отдельных приложений. В утилите есть ползунок основной системы, а в одном из последних дополнений разработчики добавили дополнительные функции:

В программе можно настраивать громкость при помощи колесика мыши. Есть отдельные сочетания, чтобы открыть выпадающее меню.

Есть возможность отключить все проигрывания при нажатии средней клавишей мыши на иконку приложения.

Предусмотрен режим многоканального мониторинга предельных значений.

Программа работает без дополнительной нагрузки — причем плавно и без подергиваний, даже если есть большое количество источников звука и устройств вывода.

Интерфейс EarTrumpet

Также среди обновлений была важная деталь — улучшение внешнего вида. Теперь приложение поддерживает светлую и темную тему. В дизайне используются элементы оформления от Fluent Design. Именно благодаря этому EarTrumpet воспринимается как нативная часть системы. Это логично, так как за программой стоит от из бывших сотрудников компании Microsoft.

Например, пользователь может подстроить дизайн под свои запросы. Один из доступных вариантов — при нажатии на иконку конкретного приложения, настройка остается в фокусе. Все остальные программы размываются и остаются в фоновом отображении.

Итоги

В интернете много хороших отзывов о программе EarTrumpet — большая их част оправдана. Это более удобный вариант, чем звуковой микшер по умолчанию. При этом он распространяется абсолютно бесплатно.

Из недостатков можно отметить, что в старых версиях программы пользователи замечали редкие ошибки. Во обновленном варианте такого не было обнаружено, но все же случаются редкие сбои.