Низкий уровень басов, приглушенные низкие и высокие частоты, глухой звук — частые проблемы акустических систем. Это вызывает дискомфорт при просмотре фильмов, клипов или прослушивании музыки на компьютере.

Стандартные инструменты настройки звука операционной системы Windows ограничены в функционале. Улучшить качество звучания колонок или наушников можно с помощью сторонних программ, которые часто называют "усилителями" или "бустерами". Приводим рейтинг лучших программ для усиления звука на ПК.

SOUND BOOSTER Sound Booster — функциональная и простая утилита для настройки звука операционной системы. Программа совместима с Windows и поддерживает русский язык. Доступно три вида лицензии: Начальная. Стоимость лицензии — 20 долларов. Пользователи получают 1 год поддержки от разработчиков и возможность работы на одном ПК. Стандартная. Цена лицензии — 35 долларов. Возможна работа утилиты на трех компьютерах. Техническая поддержка — 2 года. Профессиональная. Стоимость профессиональной версии ПО — 50 долларов. Поддерживает работу на пяти компьютерах одновременно. Пользователи получают поддержку и бесплатные обновления на протяжении 2 лет. После запуска утилиты она переместится в трей операционной системы. При нажатии на иконку откроется небольшое окно регулирования громкости. Максимальное усиление звука — 500%. Чтобы открыть меню настроек Sound Booster, нужно нажать правой кнопкой мыши на иконке программы в трее и выбрать соответствующий раздел. В настройках доступны следующие функции: Смена языка интерфейса. По умолчанию установлен русский. На выбор доступны английский и португальский. Назначение горячих клавиш для быстрого увеличения и уменьшения громкости. Установка уровня усиления при запуске. Максимально допустимый уровень — 500. Дополнительные настройки: запуск утилиты при старте Windows, включение и отключение уведомлений, автоматическая проверка обновлений, исправление проблем с совместимостью. В меню опций программы можно изменить режим работы: перехват, перехват и эффект APO, эффект APO, СуперУсиление. Каждый из этих параметров изменяет качество и громкость звучания колонок или наушников. Можно активировать несколько режимов одновременно. Функция "СуперУсиление" не подходит для бюджетных моделей акустических систем. Использовать этот режим необходимо на профессиональном оборудовании, так как инструмент повышает количество басов, низких и высоких частот. Скачать Sound Booster

HEAR HEAR — приложение для настройки звука системы. Программа создает объемный звук на колонках и наушниках, повышает громкость и низкие частоты. Функционал утилиты позволяет улучшить качество звучания акустической системы пользователей. Приложение доступно для Windows и MacOS. Чтобы получить полную версию софта необходимо приобрести лицензию на официальном сайте. Доступна пробная версия на 7 дней. Интерфейс английский, официальной поддержки русского языка в программе нет. В главном разделе приложения Hear расположены основные настройки звука в виде ползунков. В правой части интерфейса можно включить дополнительные эффекты для звука: 3D Surround, Extended Space, Extended FX и т.д. Под основными ползунками настройки звука размещен регулятор громкости. На верхней панели программы доступна функция отключения звука. В строке "Default Preset" можно выбрать уже готовые шаблоны для настройки звучания: игры, ТВ и фильмы, музыка, эффекты. В каждом из доступных подразделов расположены свои шаблоны. В разделе "EQ" расположен эквалайзер. Пользователи могут включить или отключить усиление звука, внести изменения или сбросить настройки. Выбрать устройства для воспроизведения можно в разделе "Playback".

Разделы "3D", "Ambience" и "FX" используются для настройки колонок. Здесь можно выбрать размер комнаты, глубину объемного звука и т.д.

В окне "Maximizer" выполняется настройка наушников: низкий и высокий контур, усиление, включение и отключение дополнительных эффектов.

Настроить сабвуфер можно в разделе программы "Sub". В трее системы можно открыть небольшое окно программы Hear для быстрой настройки звука. Здесь можно усилить громкость, отключить звук и выбрать шаблон из списка. Скачать Hear

FX SOUND ENHANCER FX Sound Enhancer — небольшая утилита для настройки и усиления звука наушников или колонок. Программа доступна для операционной системы Windows. Для работы с ПО нужно купить премиум-версию, цена лицензии составляет 50 долларов. Пользователи получают пожизненный доступ ко всем функциям и инструментам. У FX Sound Enhancer есть пробная версия на 7 дней. Интерфейс программы не переведен на русский язык. После запуска FX Sound Enhancer откроется раздел программы Spectrum. Здесь отображается диапазон частот акустической системы. Кнопка "Power" позволяет включить или отключить утилиту. Настроить эффекты можно в разделе "Effects". Для этого нужно регулировать ползунки Fidelity, Ambience, 3D Surround, Bass и т.д. При необходимости можно сбросить внесенные изменения нажав кнопку "Reset". В разделе "EQ" расположен эквалайзер. Здесь пользователи могут настроить высокие и низкие частоты акустической системы. В программе FX Sound Enhancer есть встроенные шаблоны. Они расположены в разделе "Presets" на верхней панели инструментов. Здесь можно выбрать готовый шаблон для любого стиля и направления музыки. В настройках приложения можно выбрать устройство воспроизведения, включить или отключить функцию автоматического запуска программы вместе с Windows, активировать уведомления и т.д. Скачать FX Sound Enhancer

AUDIO AMPLIFIER Audio Amplifier — простая утилита для работы со звуком отдельного файла на компьютере. Главное преимущество программы — интерфейс, выполненный в стиле минимализм. В окне приложения расположено несколько важных кнопок для внесения настроек. Программа Audio Amplifier доступна для операционной системы Windows (32 и 64 бит). Интерфейс переведен только на английский язык, зато софт распространяется абсолютно бесплатно. Основное отличие утилиты от аналогичных решений — работа с отдельными медифайлами, а не общая настройка звука системы. Для начала работы необходимо загрузить аудиофайл или видеоролик в программу, нажав соответствующую кнопку в главном окне. Информация о загруженном файле отобразится в окне под кнопкой: название, формат, размер, продолжительность, битрейт и т.д. В правой части интерфейса расположен регулятор громкости. Для настройки звука (усиления или уменьшения громкости) нужно крутить регулятор или воспользоваться стрелочками под строкой показателя текущей громкости. Максимально допустимое значения для усиления — 1000%. Чтобы применить выставленное значение громкости для выбранного файла необходимо нажать кнопку "Amplify" и выбрать папку для сохранения исходного медиафайла. Скачать Audio Amplifier

POWER MIXER Power Mixer — многофункциональное приложения для регулирования громкости в Windows. Интерфейс ПО полностью переведен на русский язык. Утилита распространяется на платной основе. Для получения полной версии необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии — 200 рублей, но есть бесплатная демо-версия программы на 14 дней. Все полезные инструменты для работы со звуком расположены в главном окне Power Mixer. В верхней части интерфейса находится звуковая схема — шаблоны для настройки громкости. Доступно несколько режимов: вечер, игры, смешанный, музыка, отключение звука во всех приложениях и т.д. В правой части интерфейса пользователи приложения могут регулировать общий звук операционной системы: баланс, громкость, отключить или включить звук. В основном окне программы можно изменять громкость отдельного приложения, запущенного в текущий момент. Для этого нужно выбрать программу из списка и в правом окне установить необходимые значения громкости. Помимо отдельных приложений программа позволяет работать со звуковой картой. Для этого нужно выбрать устройство в списке и установить необходимые значения громкости. Скачать Power Mixer

SRS AUDIO SANDBOX SRS Audio SandBox — программа для регулирования громкости. Утилита позволяет улучшить качество звучания отдельных приложений и мультимедийных проигрывателей. Софт доступен для операционной системы Windows (32 и 64-битных). Для работы с ПО необходимо приобрести лицензию. Доступна демо-версия для тестирования возможностей утилиты на 14 дней. Язык интерфейса SRS Audio SandBox — английский. После запуска утилиты откроется основное окно, в котором пользователи могут вносить свои настройки. В строке "Content" нужно выбрать тип контента для воспроизведения: музыка, кино и т.д.

В разделе "Preset" расположены готовые шаблоны настроек. Чтобы сохранить собственные настройки нужно нажать на иконку дискеты.

"Speakers"— здесь выполняется настройка динамиков. Из доступного списка нужно выбрать канальность колонок или наушников.

В разделе "Rendering" необходимо выбрать обработчик звука. По умолчанию стоит функция автоматического выбора. В списке доступны следующие варианты: WOW HD — используется для улучшения качества звучания в колонках;

Headphone 360 — эта функция используется для включения объемного звука в наушниках;

TruSurround XT — параметр для включения объемного звука в 2.1 и 4.1 системах;

Circle Surround 2 — функция расширения многоканальных систем. В левой части основного окна программы SRS Audio SandBox расположен стандартный регулятор громкости. Скачать SRS Audio SandBox