SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги BluffTitler

В данном списке представлены программы для замены BluffTitler. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BluffTitler, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Blender
Blender

Версия 5.2.2

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (34)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
Pinnacle Studio
Pinnacle Studio

Версия 26

Студия для редактирование видео

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor

Версия 8.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Free Video Editor
Free Video Editor

Версия 1.4.57.311

Бесплатный редактор и конвертер видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AviSynth
AviSynth

Версия 2.6.0

Программа-фрэймсервер для постпродюссинга видео и видеопотоков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Free 3D Video Maker
Free 3D Video Maker

Версия 1.1.18

Программа для создания 3D-видео (анаглиф)

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Pro CC

Версия 13.0.1

Программа для монтажа и редактирования видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
MAGIX MOVIE EDIT PRO
MAGIX MOVIE EDIT PRO

Версия 2015

Редактирование видео и монтаж фильмов

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