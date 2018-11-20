Adobe Premiere Pro — высокопрофессиональная программа для видеомонтажа. В своей категории программный продукт является одним из самых мощных в мире.

Программа Adobe Premiere Pro широко применяется деятелями теле- и киноиндустрии в процессе подготовки целых полнометражных фильмов, сериалов, новостных выпусков, музыкальных клипов и любого другого видеоконтента. В последнее время софт также становится все более востребованным среди видеоблоггеров, вайнеров — словом, среди тех, кто занимается создания короткометражных видеороликов для видеохостингов, социальных сетей и прочих типов интернет-площадок.

Зачем нужна программа Adobe Premiere Pro?

Функциональные возможности Adobe Premiere Pro способны удовлетворить все требования профессиональных видеомонтажников. Если вкратце, в основной функционал этого программного продукта входит следующее:

Нелинейный монтаж видео с возможностью внесения любых изменений прямо на временной шкале, а во многих случаях — прямо во время проигрывания видеоролика.

Наличие всех существующих на текущий момент инструментов видеомонтажа.

Возможность добавления в видео самых различных спецэффектов не только из большого числа тех, что доступно в самой программе, так и импортируемых извне.

Огромные возможности в плане цветокоррекции и фильтрации видеоизображения.

Наличие инструментов для поверхностной и тонкой обработки и монтажа звука.

Интегрированная технология Adobe Sensei, являющаяся, по сути, искусственным интеллектом, позволяет организовывать и искать нужный контент в общедоступном интернете, удаленных и локальных хранилищах, а также при необходимости — подбирать нужные инструменты видеомонтажа и даже выполнять ряд трудоемких задач в автоматическом режиме.

Поддержка практически всех существующих форматов видео. Независимо от того, какой видеокодек требуется для воспроизведения того или иного видеофайла, Adobe Premiere Pro предлагает одинаковые возможности для любого добавляемого в обработку видеоконтента.

Широкие возможности визуализации анимированной инфографики, электронных таблиц и данных. Т.е. программа позволяет создавать видеоролики с анимированными графиками, диаграммами и подобными им объектами, для построения которых требуются числовые и/или текстовые исходные данные. Наличие специальных инструментов, позволяющих добавлять эти данные, строить на их основе визуализированные инфографики и затем конвертировать в видео — одна из отличительных особенностей видеоредактора Adobe Premiere Pro.

Полноценная поддержка формата VR 180 (технология виртуальной реальности). Программа Adobe Premiere Pro — один из немногих видеоредакторов, предлагающих широкий набор функций и инструментов для редактирования и монтажа видео в формате VR

Возможность работы с любыми другими сервисами и приложениями Adobe, включая Adobe Stock, Audition и Effects. Т.е. любые генерируемые в этих приложениях и сервисах электронные материалы могут быть импортированы в Adobe Premiere Pro как для отдельного редактирования, так и для размещения в создаваемых видеоматериалах.

Конечно, все перечисленное выше — лишь малая часть возможностей Adobe Premiere Pro. Нельзя забывать, что это профессиональный инструмент видеомонтажа, для полного освоения которого может потребоваться много времени и сил.

Установка Adobe Premiere Pro

На данной странице представлен веб-установщик программного продукта Adobe Premiere Pro. Для установки программы достаточно запустить его и следовать дальнейшим инструкциям на экране. Предлагаемая для скачивания версия — пробная с ограниченным функционалом. Для использования всех возможностей видеоредактора требуется приобретение платной подписки на официальном сайте разработчиков программы.

Последняя версия Adobe Premiere Pro работает только в среде 64-битных (64-бит) ОС Windows версии 7 (SP1) и выше.