Blender — бесплатная программа для создания трехмерной графики. Помимо основного назначения — 3D-моделирования — приложение также обеспечивает пользователя необходимым инструментарием рендеринга (визуализации), создания анимированной 3D-графики со звуком с возможностью постобработки (монтаж, узловая компоновка и т.д.) экспортируемого видео, а также интерактивных компьютерных игр.
Программа Blender предназначена для работы в ОС Windows версии Vista и выше. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64-бит.
Программа Blender 3D
Несмотря на свободное распространение, 3D-редактор Blender имеет немалое количество профессиональных инструментов по созданию и манипуляции с трехмерной графикой. В список основных возможностей редактора входит:
- Поддержка множества типов примитивов — полигональные модели, векторные шрифты, метасферы, кривые Безье, B-сплайны, скульптурирование и многие другие.
- Наличие разнообразных механизмов рендеринга с возможностью подключения внешних средств визуализации — LuxRender, YafRay и т.д.
- Множество средств создания 3D-анимации — нелинейная анимация, инверсная кинематика, сеточная деформация и скелетная анимация, возможность редактирования весовых коэффициентов вершин и другие.
- Встроенные инструменты расчета динамики мягких тел, предоставленные движком Bullet.
- Использование готовых и создание собственных систем частиц.
- Поддержка механизмов процедурного текстурирования и возможность наложения текстур прямо поверх моделей.
- Возможность контроля 3D-объектами в режиме реального времени прямо в процессе рендеринга и физической симуляции.
- Различные инструменты работы с видео и аудио — цифровой композитинг, нелинейный монтаж, наложение эффектов, применения фильтров, хромакеинг и другие.
- Интегрированный язык программирования Python позволяет выполнять различные манипуляции с 3D-моделями в автоматическом режиме, создавать собственные уникальные инструменты редактирования и прототипы графики, проектировать систему логики в компьютерных играх, тонко настраивать параметры экспортируемых файлов и многое другое.
И все это — далеко не единственные возможности редактора Blender.
Интерфейс Blender
При работе с профессиональным софтом особое внимание уделяется пользовательскому интерфейсу, от удобства которого зависит не только скорость выполнения работ, но и качество конечного результата. И в этом плане редактор Blender ничем не уступает своим платным аналогам, а по некоторым пунктам и вовсе превосходит их.
- Наличие нескольких режимов редактирования графики — Edit mode (обычный режим редактирования), Object mode (объектный), Vertex Paint (разукрашивание вершин) и другие. Один и тот же объект можно обрабатывать в любом из доступных режимов, быстро переключаясь между ними.
- Настраиваемое рабочее пространство. Пользователь может настроить интерфейс по своему усмотрению под выполнения конкретных задач, добавляя в функциональные блоки необходимые инструменты, изменяя размер элементов управления, разделяя на секции и многое другое.
- Система горячих клавиш. Практически все функции редактора могут быть задействованы путем нажатия на горячие клавиши, изменять которые пользователь может самостоятельно.
Также следует отметить доступность интерфейса программы Blender на русском языке.