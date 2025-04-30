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Blender

Blender

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

3,1 (34)
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Актуальная версия 5.2.2
Скачать 348 MB
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История изменений

Версия 5.2.2

  • Исправлен крах при воспроизведении анимации после удаления view-layer.
  • Исправлен крах при отмене «Make Single User» для связанного mesh.
  • Исправлен крах при повторном открытии файла с коллекциями, связанными через Asset Browser.
  • Исправлен крах при вычислении depsgraph для цепочки indirect collection-instance.
  • Исправлено создание двух одинаковых rootless library overrides в некоторых случаях.
  • Исправлена работа отмены/повтора при проигрывании анимации и при редактировании pose.
  • Исправлены проблемы с keying sets, f-curve и нормализацией в Graph Editor.
  • Исправлены сбои и ошибки в Grease Pencil, включая крахи при изменении fill, переносе штрихов и экспорте SVG/PDF.
  • Исправлены ошибки в Geometry Nodes и совместимости данных, включая изменение имён evaluated meshes и свойств Geometry Nodes modifier.
  • Исправлены разные проблемы интерфейса, включая подсказки, отображение цифр и неверные состояния отдельных панелей.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 5.2.1
    • Стабильность и вылеты программы: Устранены многочисленные сценарии краша при рендере в Cycles, работе с композитингом, определёнными модификаторами, текстурами, библиотеками и операциях со сложной геометрией.
    • Вьюпорт (3D-вид): Исправлены проблемы с производительностью на Mac M3/4/5, нерабочие орбиты и зум, а также артефакты отражений和зависания при включённом рендере.
    • Рендеринг Cycles: Устранены вылеты на системах с гибридной графикой Intel, исправлено исчезновение прозрачных теней и артефакты при работе с фоновыми сценами.
    • Рендеринг EEVEE: Исправлены проблемы с чёрными holdout-объектами, некорректной областью рендера (Render Region) и искажениями цветовых AOV.
    • Анимация и скелетная (Rigging): Починено наложение отображения костей и применение поз скрытым коллекциям, а также проблемы с Rigify и копированием поз из ассетов.
    • Скульптинг: Исправлен краш при быстром переключении маски, неточности работы инструментов масштабирования и поворота, а также единицы измерения для sample bias.
    • Видеоредактор (VSE): Устранены проблемы, когда звук обнулялся из-за перекрёстного затухания, а также неработающие "жёсткие" обрезки клипов.
    • UI и совместимость: Починили зависания при работе с большим числом ассетов, ускорили доступ к UV-векторам через Python и исправили баги отображения меню и шрифтов.

Оценки программы

3,1

34 оценки Оценок пока нет

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