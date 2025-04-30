Blender — бесплатная программа для создания трехмерной графики. Помимо основного назначения — 3D-моделирования — приложение также обеспечивает пользователя необходимым инструментарием рендеринга (визуализации), создания анимированной 3D-графики со звуком с возможностью постобработки (монтаж, узловая компоновка и т.д.) экспортируемого видео, а также интерактивных компьютерных игр.

Программа Blender предназначена для работы в ОС Windows версии Vista и выше. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64-бит.

Программа Blender 3D

Несмотря на свободное распространение, 3D-редактор Blender имеет немалое количество профессиональных инструментов по созданию и манипуляции с трехмерной графикой. В список основных возможностей редактора входит:

Поддержка множества типов примитивов — полигональные модели, векторные шрифты, метасферы, кривые Безье, B-сплайны, скульптурирование и многие другие.

Наличие разнообразных механизмов рендеринга с возможностью подключения внешних средств визуализации — LuxRender, YafRay и т.д.

Множество средств создания 3D-анимации — нелинейная анимация, инверсная кинематика, сеточная деформация и скелетная анимация, возможность редактирования весовых коэффициентов вершин и другие.

Встроенные инструменты расчета динамики мягких тел, предоставленные движком Bullet.

Использование готовых и создание собственных систем частиц.

Поддержка механизмов процедурного текстурирования и возможность наложения текстур прямо поверх моделей.

Возможность контроля 3D-объектами в режиме реального времени прямо в процессе рендеринга и физической симуляции.

Различные инструменты работы с видео и аудио — цифровой композитинг, нелинейный монтаж, наложение эффектов, применения фильтров, хромакеинг и другие.

Интегрированный язык программирования Python позволяет выполнять различные манипуляции с 3D-моделями в автоматическом режиме, создавать собственные уникальные инструменты редактирования и прототипы графики, проектировать систему логики в компьютерных играх, тонко настраивать параметры экспортируемых файлов и многое другое.

И все это — далеко не единственные возможности редактора Blender.

Интерфейс Blender

При работе с профессиональным софтом особое внимание уделяется пользовательскому интерфейсу, от удобства которого зависит не только скорость выполнения работ, но и качество конечного результата. И в этом плане редактор Blender ничем не уступает своим платным аналогам, а по некоторым пунктам и вовсе превосходит их.

Наличие нескольких режимов редактирования графики — Edit mode (обычный режим редактирования), Object mode (объектный), Vertex Paint (разукрашивание вершин) и другие. Один и тот же объект можно обрабатывать в любом из доступных режимов, быстро переключаясь между ними.

Настраиваемое рабочее пространство. Пользователь может настроить интерфейс по своему усмотрению под выполнения конкретных задач, добавляя в функциональные блоки необходимые инструменты, изменяя размер элементов управления, разделяя на секции и многое другое.

Система горячих клавиш. Практически все функции редактора могут быть задействованы путем нажатия на горячие клавиши, изменять которые пользователь может самостоятельно.

Также следует отметить доступность интерфейса программы Blender на русском языке.