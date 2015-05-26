SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Blender

В данном списке представлены программы для замены Blender. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Blender, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

OpenToonz
OpenToonz

Версия 1.8

Программа для работы с 2D-анимацией

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Wings 3D
Wings 3D

Версия 2.4.1.0

Программа для 3D-моделирования

Оценок пока нет
Daz 3D
Daz 3D

Версия 4.24.0.3

Программа для работы с 3D-моделями

Оценок пока нет
Poser
Poser

Версия 13.3.1041

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
MakeHuman
MakeHuman

Версия 1.3.0

Программа для моделирования 3D-персонажей

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)
Autodesk 3DS Max
Autodesk 3DS Max

Версия 2024

Программа для 3D-моделирования, 3D-анимации и визуализации

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (20)
Avidemux
Avidemux

Версия 2.7.6

Бесплатный редактор видео

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Autodesk Maya 2019
Autodesk Maya 2019

Версия 2019

Полнофункциональный продукт для 3D-анимации

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
CINEMA 4D Studio
CINEMA 4D Studio

Версия R20

Программа для 3D-моделирования и визуализации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
MODO
MODO

Версия 12.2

Программа для 3D-моделирования, визуализации и анимации

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
BluffTitler
BluffTitler

Версия 14.1.0.9

Программа для создания анимированных вставок в видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ZModeler
ZModeler

Версия 3.2.0.1182

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Corel PaintShop Professional
Corel PaintShop Professional

Версия X9

Фоторедактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)