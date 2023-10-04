Autodesk 3DS MAX — платная профессиональная программа для 3D-моделирования. Софт предназначен для создания статичных и динамичных трехмерных моделей любой степени сложности. Также в программное обеспечение включено большое количеством инструментов для анимации и визуализации 3D-моделей в рамках создания игр или выполнения проектировочных работ.

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Моделирование в Autodesk 3DS MAX

С каждой новой версией в инструментарий моделирования в Autodesk 3DS MAX добавляются все новые средства для создания трехмерных моделей любой формы и сложности. Программный комплекс обеспечивает 3D-дизайнеров возможностью задействования самых различных механизмов и техник моделирования. К числу последних, к примеру, относятся:

Полигональное моделирование.

Моделирование на основе стандартных объектов (примитивов).

NURBS — моделирование на основе рациональных неоднородных B-сплайнов.

Моделирование на основе поверхностей Безье.

Spline-моделирование с применением различных модификаторов — Extrude, Bevel Profile, Surface, Lathe и других.

Конечно, разные виды техник и механизмов моделирования могут совмещаться друг с другом, что открывает практически бесконечные возможности для 3D-дизайнеров.

Система частиц (Particle Systems)

Программа Autodesk 3DS MAX располагает мощным инструментарием для создания и управления поведением малоразмерных объектов (частиц), широко применяющихся в анимации и визуализации при построении сцен со снегом, дождем, дымом, искрами и т.д. Для управления поведением системой частиц предусмотрен целый ряд встроенных настраиваемых инструментов, именующихся источниками. Сюда, к примеру, относятся:

Источник, позволяющий создавать эффект водяных брызг.

Создание эффекта падающего снега.

Particle Array. Используется для создания массива частиц, каждая из которых может иметь различные размеры и формы.

Particle Flow (PF) Source. Универсальный инструмент для создания потоков частиц с целью имитации самых различных событий, развивающихся на сцене — от обычных капель дождя до сложных взрывов или, например, выбросов вулканического пепла.

И другие.

Мощный движок создания и управления системой частиц позволяет пользователям Autodesk 3DS MAX создавать великолепные реалистичные сцены, без которых невозможно представить ни одну достойную внимания 3D-игру или анимацию.

Поддержка механизмов расчета физики

В 3D-редактор Autodesk 3DS MAX встроен мощный движок MassFX, служащий для выполнения сложных расчетов твердотельных физических объектов. При помощи MassFX возможно создание и управление тремя типами физических виртуальных тел:

Динамические (Dynamic) тела. Создание трехмерных моделей, которые по своим свойствам соответствуют реальным физическим телам. При выполнении расчетов движком MassFX учитывается форма, плотность (масса) и другие свойства объекта, а также гравитация, освещенность и прочие параметры окружающей среды. Динамические тела также могут взаимодействовать друг с другом или другими объектами — выполнение этих расчетов также берет на себя модуль MassFX.

Кинематические (Kinematic) тела. Объекты этого типа обычно используются в анимации. Они, как правило, не подчинены никаким физическим законам, их свойства и параметры задаются дизайнером.

Статические (Static) тела. В эту категорию относятся кинематические тела, не поддерживающие анимацию.

Визуализация в Autodesk 3DS MAX

В 3D-редакторе Autodesk 3DS MAX предусмотрено большое количество модулей визуализации, основная задача которых — максимальное приближение трехмерных объектов к реальным физическим объектам и их гармоничное вписывание в условия окружающей среды. Другими словами, при помощи модулей визуализации создаются тени, освещенность, текстура, отражения и многие другие свойства объектов.

Конечно, все вышеописанное — далеко не все возможности Autodesk 3DS MAX, а лишь самые основные, и те — очень сжато описаны.

Требования Autodesk 3DS MAX к системе и ПК

Последняя версия Autodesk 3DS MAX для своей работы требует компьютер под управлением Windows 7 SP1, 8, 8.1 и 10 (только системы 64 бит) с минимальным объемом ОЗУ в 4 Гб, 64-битным многоядерным процессором с набором инструкций SSE4.2 и видеокартой, начиная от Nvidia Quadro K2200 или Radeon Pro WX 8200.

На момент написания обзора русской версии Autodesk 3DS MAX не существовало (возможно, имеются любительские русификаторы).