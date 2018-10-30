CINEMA 4D (С4D) Studio — программа для 3D-моделирования, визуализации и анимации. Продукт разработки MAXON является профессиональным программным комплексом, обладающим всем спектром необходимых инструментов для создания и обработки высококачественной трехмерной графики.

Программа Cinema 4D Studio предназначена для работы в среде Windows версии 7 или выше разрядностью 64-бит.

Состав CINEMA 4D Studio

CINEMA 4D Studio — полная версия ПО, включающая в себя функционал пакетов С4D Lite, С4D Prime, С4D Broadcast и С4D Visualize. Т.е. в комплекс CINEMA 4D Studio входит инструментарий каждого из перечисленных пакетов плюс собственные функции. Сюда входят:

Базовые инструменты моделирования, рендеринга, текстурирования, анимации, дорисовки (Matte Painting), раскладки UV и весь остальной функционал пакетов Lite и Prime.

Инструменты пакета Broadcast для разработки анимационного дизайна для мультипликаций и видеопроизводства: функции динамики, различные типы шейдеров, расширенные функции визуализации, а также фирменный набор инструментов клонирования MoGraph для создания копий любых объектов и управления ими при помощи различных эффекторов.

Специализированные инструменты визуализации, входящие в пакет Visualize, и обширная библиотека объектов, сцен, установок и т.д. для архитекторов, дизайнеров и инженеров.

Все вышеперечисленное и множество дополнительных инструментов и уникальных заготовок объектов входят в пакет CINEMA 4D Studio.

Особенности CINEMA 4D Studio

Программа CINEMA 4D Studio предоставляет широкие возможности для 3D-дизайнеров, мультипликаторов, разработчиков 3D-игр и приложений, инженеров, проектировщиков, архитекторов и пользователей других специализаций. Среди прочих особенностей и возможностей CINEMA 4D Studio следует подчеркнуть:

Поддержка языков программирования Python, C++, C.O.F.F.E.E. и Xpresso. Данная особенность позволяет пользователю программировать собственные скрипты и плагины, изменять и расширять встроенный функционал программы.

Возможность обмена данными с проектами, выполненными при помощи сторонних 3D-редакторов. Так, к CINEMA 4D Studio поддерживает текстуры из 3ds Max и Maya, симуляции и эффекты Realflow, игровые движки Unity, Unreal Engine и CryEngine, kомпозитинг Adobe After Effects и Photoshop, The Foundry Nuke, Apple Final Cut Pro и другие, проекты CAD, реализованные в Nemetschek Allplan, Graphisoft ArchiCAD и Nemetschek Vectorworks.

Поддержка большого количества внешних рендеров сторонних разработчико: VRAYforC4D, finalRender, RenderMan, Maxwell Render, Indigo Renderer, V-Ray и многие другие.

Еще одна уникальная особенность CINEMA 4D Studio — полная поддержка русского языка, что несвойственно большинству аналогичных программ.

Ограничения бесплатной версии

Программный комплекс CINEMA 4D Studio является платным. Бесплатная ознакомительная версия ПО может использоваться в течение 42 дней с некоторыми ограничениями по функционалу.