Программа BluffTitler разработана для создания динамичных многослойных анимированных видеовставок, например, в качестве "интро" для видеоматериалов. Пробная версия BluffTitler позволяет ознакомиться с возможностями приложения на примере демонстрационного файла.

Полная версия BluffTitler

Для получения реальных возможностей по редактированию и созданию своих роликов необходимо приобрести лицензию:

Easy: 29,95 долларов.

Pro: 49,95 долларов.

Ultimate: 79,95 долларов.

Все суммы указаны без НДС и с купоном, который доступен на официальном сайте. При приобретении многопользовательских лицензий предоставляются скидки.

Программа доступна для Windows (версий от 7) для обеих редакций (х86 и х64). В настройках можно выбрать файлы с различными языками для интерфейса BluffTitler, включая русский (по умолчанию используется английский).

Возможности BluffTitler

С помощью BluffTitler можно создавать трехмерную анимацию, состоящую из множества независимых слоев. Встроенный редактор программы позволяет для каждого слоя добавлять различные объекты — анимированные частицы, текстуры, надписи, а также украшать их различными эффектами. При желании можно отобразить в ролике текущее время или настроить движение объектов. Для удобства можно делать слои невидимыми, переставлять их в произвольном порядке.

Все изменения отражаются в реальном времени в окне просмотра. При этом можно как запускать проигрывание анимации, так и останавливать ее в произвольный момент и переходить к нужному кадру.

Параметры допускают достаточно гибкую настройку, в том числе для повышения быстродействия при рендеринге готового проекта программа может выгрузить из памяти лишние данные. Поддерживается экспорт в популярные форматы — AVI и MP4, в разрешении 4К и более, со сжатием или без него. При желании можно сохранить статичные кадры вместо видеоролика.

Программа включает ряд предустановленных проектов, которые демонстрируют возможные способы использования инструментов BluffTitler. В библиотеку входит внушительный набор стандартных эффектов, фонов и шаблонов для упрощения рабочего процесса. Новичкам будут полезны встроенные в само приложение видео уроки.

Пробная версия при запуске позволяет выбрать демонстрацию для любой из платных версий. При этом соответствующим образом меняются пункты меню и выбор доступных инструментов. Можно даже экспортировать демо-пример, однако создать реальный проект и создать на его основе видео без оплаты лицензии не получится.