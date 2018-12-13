Программа AviSynth разработана для редактирования и обработки видеоматериалов и нелинейного монтажа.

Приложение распространяется в качестве 32-битного инсталлятора для Windows, также можно скачать исходные коды и собрать их под различные ОС. Программа бесплатная, документация переведена на различные языки, в том числе и на русский.

AviSynth: что это за программа?

AviSynth работает в системе как фреймсервер, то есть пересылает видеоданные из источника в любое другое приложение, которое поддерживает получение видеопотока. При этом можно транслировать как оригинальное видео, так и выполнять разнообразную его обработку. В частности, можно наложить на изображение водяные знаки, объединить несколько файлов в единый ролик и так далее.

Как отдельное приложение, по сути, не существует. Вместо этого он выступает посредником и задействуется в то время, когда основной редактор выполнят доступ к файлу. Для использования необходимо написать так называемый скрипт, в котором указать набор и последовательность действий для AviSynth. Затем в основном приложении (например, VirtualDub) нужно загрузить сохраненный скрипт. После этого редактор получит на вход уже обработанный видеопоток. Таким способом удобно комбинировать различные фильтры, программировать соединение входящих данных и так далее.

Плюсы AviSynth:

очень гибкие возможности по редактированию видео благодаря огромному количеству готовых скриптов;

возможность наложить фильтры, как на весь ролик, так и на отдельные его части;

поддержка объединения в единое целое роликов, при этом целевой редактор получит на вход AVI-поток;

возможность запрограммировать практически любую обработку.

Из недостатков необходимо отметить сложность обучения. Для неподготовленного пользователя изучение скриптов может оказаться непростым делом.