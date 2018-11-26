Free 3D Video Maker — программа для создания 3D-видео с применением анаглифического метода. Приложение полностью бесплатное, имеет простой и понятный интерфейс, поддерживает русский язык. Программа Free 3D Video Maker работает в операционных системах Windows, начиная с версии XP SP2.

Возможности Free 3D Video Maker

Программа Free 3D Video Maker, по сути, является конвертером видеофайлов формата AVI. Приложение преобразует входной AVI-файл путем накладки на него одного из четырех доступных на выбор фильтров:

Красно-голубой (бирюзовый) анаглиф. Стандартный формат объемного видео для просмотра при помощи анаглифных (3D) очков. Темный анаглиф. Основное отличие от красно-голубого анаглифа — более темное изображение, что достигается путем "замешивания" в изображение черного цвета в разных пропорциях. Серый анаглиф. Данный фильтр позволяет создавать объемное черно-белое видео. Оптимизированный анаглиф. Данный формат является прямым "наследником" обычного красно-голубого анаглифа, но с более яркими выраженными цветами. Применение этого фильтра требует больших затрат вычислительной мощности компьютера.

В качестве входящих данных (видео) Free 3D Video Maker позволяет добавлять как один, так и пару видеороликов. Если используется один видеофайл, программа делит его на две части, на одну (левую) из которых будет наложен красный фильтр, а на другую (правую) — бирюзовый. В этом случае пользователю нужно настроить временной сдвиг одной части видео относительно другой.

Наилучший результат получается при использовании пары одинаковых видеороликов, заснятых при помощи двух видеокамер с разных ракурсов (небольшим смещением в горизонтали одной камеры относительно другой). Однако это труднодостижимо для обычных пользователей, потому и была предусмотрена функция создания 3D-видео из одного файла.

Таким образом, Free 3D Video Maker позволит создать объемное 3D-видео в наиболее распространенных форматах под несколько видов анаглифных 3D-очков.

Настройка выходного видео

В программе Free 3D Video Maker предусмотрена возможность выбора видеокодека, который будет применять для форматирования входящего видеофайла. Всего на выбор доступно 16 кодеков, среди которых MPEG-4 V1/2/3, XviD, DivX, Lagarith и другие.

Также при необходимости пользователь может преобразовать в объемное видео только его часть путем перемещения соответствующих ползунков.

Требования к входному видеофайлу

Утилита Free 3D Video Maker работает только с видеофайлами формата AVI, для создания которых использовался кодек MPG-4 DivX 5.0.5 Codec (DIVX). Т.е., если видео формата AVI было создано при помощи другого видеокодека, программа, скорее всего, выдаст ошибку при попытке его добавления на обработку.

Если исходный файл не соответствует требованиям, можно воспользоваться любой программой конвертации видео, поддерживающей соответствующий кодек.