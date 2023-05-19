Pinnacle Studio - мощнейшая, стабильная и отзывчивая программа для создания впечатляющих фильмов.
Зачем нужно скачать Pinnacle Studio? Ответ прост - для создания лучших фильмов, скринкастов, роликов не только для семейного альбома, но и для коммерческих целей. Эта программа включает в себя удобную организацию процесса создания видео, мощные инструменты для добавления визуальных и аудио- эффектов на профессиональном уровне. Программа обладает многочисленными призами в области создания программ для редактирования видео.
Основные характеристики Пинакл Студио:
- высокая производительность системы;
- 17 предустановленных роялти-фри (бесплатных) треков;
- запись видео и аудио с экрана;
- более 700 пресетов и более 55 плагинов от знаменитой студии NewBlue;
- импорт фото и видео на высокой скорости;
- экспорт видео в различных форматах, в том числе для iPad;
- создание HD-фильмов;
- создание 3d фильмов с помощью встроенных инструментов для стереоскопических форматов;
- автоматическое создание раскадровки;
- возможность автоматически создавать фильмы;
- более 2000 эффектов, анимаций и т.д.;
- запись DVD дисков.