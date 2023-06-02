Установка прервана, установка не завершена в Windows 10 — что делать?

В работе установщика Windows иногда могут возникать сбои. Среди самых распространенных ошибок инсталлятора — неполадка Установка прервана с оповещением Установка не завершена. Рассмотрим, почему она возникает и как можно исправить.
Почему возникает сбой?
Ошибка Установка прервана может возникать по разным причинам. Точно определить источник сбоя сложно, а в некоторых случаях практически невозможно. Обычно он возникает из-за проблем с файлом инсталлятора или службой установщика Windows. В некоторых случаях ошибку может вызывать отсутствие некоторых компонентов в системе.
5 способов исправить ошибку
Существует несколько путей решения неполадки, которые могут помочь избавиться от нее. Рассмотрим 5 различных способов исправления ошибки, начав с тех, которые помогают чаще.
Переустановка приложения
Во многих случаях избавиться от ошибки Установка прервана помогает переустановка приложения. Для этого нужно полностью удалить программу из операционной системы, а затем произвести установку заново. Чтобы деинсталлировать приложение, перейдите в классическую Панель управления, открыв ее любым способом (например, через поиск на строке задач), зайдите в меню Удаление программы, которое является подпунктом раздела Программы.
Найдите нужную программу в списке, выделите её и нажмите на кнопку Удалить на панели сверху. Проведите удаление, проследовав инструкциям деинсталлятора. Возможно, потребуется перезагрузка компьютера.
После этого запустите установку повторно. Желательно открыть инсталлятор с правами администратора. Для этого щелкните по нему правой кнопкой и нажмите на пункт Запуск от имени администратора.
Загрузка нового инсталлятора
Одна из возможных причин ошибки — это повреждение установочного файла. Нередко случается, что инсталлятор скачивается не до конца, из-за чего нарушается его целостность. Файл также может повредиться из-за неисправностей жесткого диска или вследствие работы антивируса, заблокировавшего его как угрозу.
Для исправления ошибки стоит попробовать повторно загрузить установщик с сайта разработчика и выполнить инсталляцию из него. Скачивать файл следует именно с официальной страницы, так как установщики из других источников могут быть повреждены изначально.
Запуск утилиты для устранения ошибок
В Windows есть ряд специальных сервисов, которые позволяют находить и, по возможности, исправлять некоторые распространенные сбои в автоматическом режиме. Утилита Средство устранения неполадок, связанных с установкой и удалением программы иногда помогает избавиться от неполадки Установка прекращена. Она отсутствует в системе по умолчанию. Чтобы запустить программу, нужно скачать ее сайта Microsoft. После этого откройте загруженный файл и проследуйте инструкциям утилиты, чтобы исправить ошибку. Возможно она поможет устранить сбой.
Изменение параметров совместимости
В ряде случаев настройка совместимости для установщика помогает избежать прекращения инсталляции. Параметры позволят адаптировать конфигурацию файла под используемую версию Windows. Чтобы настроить их, кликните ПКМ по установщику, откройте Свойства и перейдите во вкладку Совместимость.
В настройках можно либо подобрать параметры вручную, активировав галочку Запустить программу в режиме совместимости и устанавливая их в разделе Режим совместимости, либо нажать на кнопку Запустить средство устранения проблем и воспользоваться мастером, который подберет настройки автоматически. Не лишним также будет включить опцию Выполнить эту программу от имени администратора.
Настройка службы установщика
Сбои во время установки новых приложений иногда могут вызываться проблемами в работе системной службы. Чтобы исключить это, стоит проверить и перезапустить сервис. Для этого откройте стандартную программу Службы через поиск на строке задач. В списке сервисов найдите пункт Установщик Windows, кликните по нему правой кнопкой и выберите Перезапустить.
Затем закройте программу управления службами и попробуйте выполнить установку приложения повторно.