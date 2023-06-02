Установка прервана, установка не завершена в Windows 10 — что делать?

В работе установщика Windows иногда могут возникать сбои. Среди самых распространенных ошибок инсталлятора — неполадка Установка прервана с оповещением Установка не завершена. Рассмотрим, почему она возникает и как можно исправить.

Почему возникает сбой? Ошибка Установка прервана может возникать по разным причинам. Точно определить источник сбоя сложно, а в некоторых случаях практически невозможно. Обычно он возникает из-за проблем с файлом инсталлятора или службой установщика Windows. В некоторых случаях ошибку может вызывать отсутствие некоторых компонентов в системе.

5 способов исправить ошибку Существует несколько путей решения неполадки, которые могут помочь избавиться от нее. Рассмотрим 5 различных способов исправления ошибки, начав с тех, которые помогают чаще.

Переустановка приложения Во многих случаях избавиться от ошибки Установка прервана помогает переустановка приложения. Для этого нужно полностью удалить программу из операционной системы, а затем произвести установку заново. Чтобы деинсталлировать приложение, перейдите в классическую Панель управления, открыв ее любым способом (например, через поиск на строке задач), зайдите в меню Удаление программы, которое является подпунктом раздела Программы. Найдите нужную программу в списке, выделите её и нажмите на кнопку Удалить на панели сверху. Проведите удаление, проследовав инструкциям деинсталлятора. Возможно, потребуется перезагрузка компьютера.

После этого запустите установку повторно. Желательно открыть инсталлятор с правами администратора. Для этого щелкните по нему правой кнопкой и нажмите на пункт Запуск от имени администратора.

Загрузка нового инсталлятора Одна из возможных причин ошибки — это повреждение установочного файла. Нередко случается, что инсталлятор скачивается не до конца, из-за чего нарушается его целостность. Файл также может повредиться из-за неисправностей жесткого диска или вследствие работы антивируса, заблокировавшего его как угрозу. Для исправления ошибки стоит попробовать повторно загрузить установщик с сайта разработчика и выполнить инсталляцию из него. Скачивать файл следует именно с официальной страницы, так как установщики из других источников могут быть повреждены изначально.

Запуск утилиты для устранения ошибок В Windows есть ряд специальных сервисов, которые позволяют находить и, по возможности, исправлять некоторые распространенные сбои в автоматическом режиме. Утилита Средство устранения неполадок, связанных с установкой и удалением программы иногда помогает избавиться от неполадки Установка прекращена. Она отсутствует в системе по умолчанию. Чтобы запустить программу, нужно скачать ее сайта Microsoft. После этого откройте загруженный файл и проследуйте инструкциям утилиты, чтобы исправить ошибку. Возможно она поможет устранить сбой.

Изменение параметров совместимости В ряде случаев настройка совместимости для установщика помогает избежать прекращения инсталляции. Параметры позволят адаптировать конфигурацию файла под используемую версию Windows. Чтобы настроить их, кликните ПКМ по установщику, откройте Свойства и перейдите во вкладку Совместимость.

В настройках можно либо подобрать параметры вручную, активировав галочку Запустить программу в режиме совместимости и устанавливая их в разделе Режим совместимости, либо нажать на кнопку Запустить средство устранения проблем и воспользоваться мастером, который подберет настройки автоматически. Не лишним также будет включить опцию Выполнить эту программу от имени администратора.