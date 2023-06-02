Не работает микрофон Windows 11 — как исправить?

Многие пользователи сталкиваются с проблемами в работе звуковых устройств в операционных системах. Особенно часто неполадки возникают с микрофонами. Звук с устройства может отсутствовать только в некоторых приложениях, быть слишком тихим или пропадать вовсе. Разберем, почему микрофон не работает в Windows 11 и как это исправить.

Почему микрофон может не работать? Проблемы с работой записывающих звуковых устройств могут крыться в самом микрофоне, в операционной системе или в приложениях, которые его используют. К наиболее частым причинам неполадки относятся: Неисправности самого устройства или проблемы с его подключением к компьютеру;

Сбои в работе драйверов или их отсутствие;

Некорректные настройки микрофона в Windows или в приложениях;

Отключена громкость в ОС или в программах;

Приложения, использующие микрофон, не имеют к нему доступа. Исходя из этого, способы решения неполадки будут отличаться для каждого случая.

7 способов решить проблемы с микрофоном в Windows 11 Разберем 7 методов исправления неполадок с работой микрофона в Windows 11 для разных случаев. Рассмотрим как решения для устранения программных сбоев, так и способы избавления от аппаратных проблем.

Переподключение микрофона Для начала следует попробовать отключить микрофон и подключить его заново, убедившись, что соединение корректно и провод не отходит. Если вы используете ПК, то стоит применить задний аудиовыход для записывающих устройств на материнской плате, так как с передними разъемами чаще возникают проблемы. Если микрофон работает через USB, то можно попробовать подключить его в порт USB 2.0 вместо 3.0. Нелишним также будет убедиться в целостности провода и перезагрузить компьютер.

Настройка доступа и громкости микрофона В Параметрах Windows 11 доступно множество настроек звуковых устройств. При их неправильной конфигурации они могут не работать должным образом. Чтобы исправить это, нужно изменить некоторые параметры доступа и разрешений, а также проверить громкость записи. Для этого: 1. Запустите Параметры любым удобным способом. Например, через меню Пуск. 2. В боковом меню перейдите в раздел Конфиденциальность и защита и в правой колонке выберите пункт Микрофон.

3. Убедитесь, что настройки Доступ к микрофону и Разрешить приложениям доступ активированы. Если они отключены, то их нужно включить. Стоит также раскрыть пункт Разрешить приложениям доступ и убедиться, что доступ есть у всех нужных программ.

4. Вернитесь в главное меню Параметров, зайдите во вкладку Система и откройте раздел Звук. 5. Прокрутите содержимое окна вниз и убедитесь, что устройство выбрано правильно в разделе Ввод. Если это не так, смените настройку. Также проверьте громкость и, при необходимости, добавьте ее. Если же нужный микрофон не отображается в этом разделе, то откройте меню Все звуковые устройства на этой же странице.

6. Выберите нужное устройство и нажмите на кнопку Разрешить.

После этого следует проверить работу устройства повторно. Во многих случаях эти действия позволяют избавиться от проблем.

Установка значения по умолчанию для микрофона Если настройка в Параметрах не помогла, то можно попробовать изменить конфигурацию в утилите Звук. Для этого нажмите на клавиатуре клавиши Win и R одновременно, в появившейся программе введите команду mmsys.cpl и нажмите Enter. В открывшемся окне зайдите во вкладку Запись, кликните ПКМ по нужному микрофону и активируйте пункт Использовать устройство связи по умолчанию, если он отключен и не отмечен галочкой. Затем щелкните по кнопкам Применить и ОК.



Изменение параметров микрофона в программах Программы, которые работают со звуком обычно имеют собственные настройки для него. Их также стоит проверить и, при необходимости, откорректировать. В первую очередь это следует сделать в случае, если проблемы возникают только в одном или нескольких определенных приложениях, а в других устройство функционирует исправно. Настройки звука у программ располагаются в разных местах. Обычно для них есть специальный раздел в общих параметрах приложения. Там нужно убедиться, что устройство включено, определено и выбрано корректно, а также не имеет слишком низкую громкость.

Проверка микрофона на другом устройстве Если микрофон не работает во всех программах или не определяется системой вообще, возможно, он неисправен. Чтобы исключить возможность наличия аппаратных сбоев, стоит проверить его на других устройствах. Например, на смартфоне или другом ПК. Если проблемы будут возникать только на одном компьютере, то причину неполадок нужно искать в нем, его железе и программах. Если же микрофон не функционирует везде, скорее всего, он неисправен и требует ремонта.

Запуск программы для исправления ошибок В Windows есть встроенная утилита, которая автоматически находит и исправляет неполадки с записью или воспроизведением звука. В некоторых случаях она может помочь. Чтобы ее запустить, откройте Параметры, зайдите в раздел Звук, затем перейдите в Дополнительно и в меню Устранение распространенных проблем выберите пункт Устройство ввода. В появившемся окне определите нужное устройство и проследуйте дальнейшим инструкциям программы.

