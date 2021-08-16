Как включить отображение скрытых файлов и папок в Windows 10?

С настройками по умолчанию в Windows 10 (как и в предыдущих версиях этой ОС) скрытые файлы и папки не отображаются в штатном файловом менеджере «Проводник». Сделано это из соображений безопасности, т.к. скрытые объекты — это системные файлы и папки, с которыми неопытным пользователям лучше не проводить никаких манипуляций.

Но при необходимости пользователь и сам может скрыть любые объекты. Чтобы в дальнейшем получить к ним доступ стандартным способом (т.е. из «Проводника»), потребуется включить отображение скрытых файлов и папок. Сделать это можно, как минимум, тремя способами:

Включение отображения скрытых объектов в настройках «Проводника» (стандартный способ). Изменение в системном реестре значения ключа, отвечающего за включение/выключение отображения скрытых файлов и папок. Выполнение команды из командной строки Windows, изменяющей значение вышеупомянутого ключа в реестре.

Касательно третьего способа. Пользователь может создать на компьютере два пакетных BAT-файла (используются для автоматизации выполнения команд через командную строку) — один для включения, другой — для выключения отображения скрытых файлов и папок, что позволит в дальнейшем переключаться между этими режимами в один клик мышкой.

Стандартный способ включения отображения скрытых объектов Здесь все очень просто: Запустите «Проводник» комбинацией клавиш «Win + E» или просто, открыв любую папку на рабочем столе.

В верхней части окна откройте меню-ленту «Вид» и кликните по значку «Параметры» в правой ее части. 1 Откроется окно «Параметры папок», в котором нужно перейти во вкладку «Вид». Прокрутите список «Дополнительные параметры» до конца. Если требуется отобразить только несистемные скрытые объекты (таковыми являются файлы и папки, скрываемые пользователем стандартным способом), переведите переключатель внизу списка в положение «Показывать скрытые файлы, папки и диски» и нажмите «Применить». Если требуется дополнительно отобразить еще и защищенные системные файлы и папки, тогда дополнительно снимите флажок с пункта «Снимать защищенные системные файлы» и согласитесь с предупреждением, которое отобразится на экране. Последнее делать необязательно, если цель включения отображения скрытых объектов — получить доступ к файлам и папкам, скрытым другими пользователями компьютера. Но некоторые вредоносные программы (или опытные пользователи) могут маскировать скрываемые ими обычные файлы и папки под защищенные системные объекты. Потому простое включение отображения скрытых файлов и папок не сработает по отношению к таким объектам.

Включение отображения скрытых файлов и папок при помощи реестра Данный способ обычно применяется в ситуациях, когда настройки «Проводника» невозможно изменить из-за действий вредоносных программ: Запустите «Диспетчер задач» (клавиши «Ctrl + Shift + Esc»), в котором откройте меню «Файлы» и выберите пункт «Запустить новую задачу». Откроется окно «Создание задачи». Впишите/скопируйте в текстовую строку «Открыть» команду «regedit» (без кавычек), установите флажок на пункте «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК». Откроется системное приложение «Редактор реестра». Первым делом нужно открыть в нем ветку (можете скопировать в адресную строку в верхней части окна): Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Чтобы включить отображения обычных (несистемных) файлов и папок, кликните два раза по ключу «Hidden» и измените его значение на единицу (впишите «2», если потребуется вновь отключить отображение скрытых объектов). А чтобы отобразить защищенные системные файлы и папки, откройте ключ «ShowSuperHidden» и также измените его значение на единицу (для возврата настроек к значению по умолчанию впишите сюда «0»). После внесения изменений в реестр нажмите клавишу «F5» в «Проводнике» (или кликните по пустому месту правой кнопкой мыши и выберите «Обновить» либо просто откройте любую папку и вернитесь обратно), чтобы проверить результат.