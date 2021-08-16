Как включить отображение скрытых файлов и папок в Windows 10?

С настройками по умолчанию в Windows 10 (как и в предыдущих версиях этой ОС) скрытые файлы и папки не отображаются в штатном файловом менеджере «Проводник». Сделано это из соображений безопасности, т.к. скрытые объекты — это системные файлы и папки, с которыми неопытным пользователям лучше не проводить никаких манипуляций.
Но при необходимости пользователь и сам может скрыть любые объекты. Чтобы в дальнейшем получить к ним доступ стандартным способом (т.е. из «Проводника»), потребуется включить отображение скрытых файлов и папок. Сделать это можно, как минимум, тремя способами:
- Включение отображения скрытых объектов в настройках «Проводника» (стандартный способ).
- Изменение в системном реестре значения ключа, отвечающего за включение/выключение отображения скрытых файлов и папок.
- Выполнение команды из командной строки Windows, изменяющей значение вышеупомянутого ключа в реестре.
Касательно третьего способа. Пользователь может создать на компьютере два пакетных BAT-файла (используются для автоматизации выполнения команд через командную строку) — один для включения, другой — для выключения отображения скрытых файлов и папок, что позволит в дальнейшем переключаться между этими режимами в один клик мышкой.
Стандартный способ включения отображения скрытых объектов
Здесь все очень просто:
- Запустите «Проводник» комбинацией клавиш «Win + E» или просто, открыв любую папку на рабочем столе.
- В верхней части окна откройте меню-ленту «Вид» и кликните по значку «Параметры» в правой ее части.
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- Откроется окно «Параметры папок», в котором нужно перейти во вкладку «Вид».
- Прокрутите список «Дополнительные параметры» до конца. Если требуется отобразить только несистемные скрытые объекты (таковыми являются файлы и папки, скрываемые пользователем стандартным способом), переведите переключатель внизу списка в положение «Показывать скрытые файлы, папки и диски» и нажмите «Применить».
- Если требуется дополнительно отобразить еще и защищенные системные файлы и папки, тогда дополнительно снимите флажок с пункта «Снимать защищенные системные файлы» и согласитесь с предупреждением, которое отобразится на экране.
Последнее делать необязательно, если цель включения отображения скрытых объектов — получить доступ к файлам и папкам, скрытым другими пользователями компьютера. Но некоторые вредоносные программы (или опытные пользователи) могут маскировать скрываемые ими обычные файлы и папки под защищенные системные объекты. Потому простое включение отображения скрытых файлов и папок не сработает по отношению к таким объектам.
Включение отображения скрытых файлов и папок при помощи реестра
Данный способ обычно применяется в ситуациях, когда настройки «Проводника» невозможно изменить из-за действий вредоносных программ:
- Запустите «Диспетчер задач» (клавиши «Ctrl + Shift + Esc»), в котором откройте меню «Файлы» и выберите пункт «Запустить новую задачу».
- Откроется окно «Создание задачи». Впишите/скопируйте в текстовую строку «Открыть» команду «regedit» (без кавычек), установите флажок на пункте «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК».
- Откроется системное приложение «Редактор реестра». Первым делом нужно открыть в нем ветку (можете скопировать в адресную строку в верхней части окна):
Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
- Чтобы включить отображения обычных (несистемных) файлов и папок, кликните два раза по ключу «Hidden» и измените его значение на единицу (впишите «2», если потребуется вновь отключить отображение скрытых объектов).
- А чтобы отобразить защищенные системные файлы и папки, откройте ключ «ShowSuperHidden» и также измените его значение на единицу (для возврата настроек к значению по умолчанию впишите сюда «0»).
После внесения изменений в реестр нажмите клавишу «F5» в «Проводнике» (или кликните по пустому месту правой кнопкой мыши и выберите «Обновить» либо просто откройте любую папку и вернитесь обратно), чтобы проверить результат.
Включение отображения скрытых файлов и папок из командной строки
Выполнение рассмотренных выше действий можно возложить на командную строку Windows. А если пользователю часто приходится включать и выключать отображение скрытых файлов и папок, эту задачу можно упростить еще больше — до пары кликов мышью. Но сначала рассмотрим работу в командной строке:
- По инструкции выше запустите из «Диспетчера задач» новую задачу «cmd» с правами администратора программу.
- Откроется командная строка Windows. Для включения отображения скрытых файлов и папок скопируйте в окно нижеследующую команду, после чего нажмите Enter (если все прошло успешно, отобразится надпись «Операция успешно завершена»):
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f
- А чтобы выключить отображение скрытых файлов и папок используйте команду:
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 2 /f
- А эта команда включит отображение защищенных системных файлов и папок:
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f
- И команда для отключения отображения скрытых системных объектов:
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 0 /f
Теперь автоматизируем работу командной строки, создав пару BAT-файлов для включения и отключения показа скрытых файлов и папок:
- Создайте в любом месте на компьютере два обычных текстовых документа, переименуйте их, например, в «Показать скрытые файлы.txt» и «Скрыть скрытые файлы.txt», затем смените разрешение у обоих файлов с «.txt» на «.bat».
- Если расширение файлов у вас не отображается, откройте окно «Параметры папок» (то же, в котором происходит настройка отображения скрытых файлов и папок) и снимите флажок с пункта «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов».
- Откройте файл «Показать скрытые файлы.bat» для редактирования (правый клик по файлу, затем выбрать — «Изменить»), скопируйте в него команду включения отображения скрытых объектов:
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f
- Cохраните изменения. Чтобы проверить результат, просто кликните по созданному файлу два раза мышкой. При этом на экране появится и мгновенно закроется окно командной строки.
- Сделайте то же самое с другим BAT-файлом , но уже используя команду отключения отображения скрытых объектов:
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 0 /f
При желании в BAT-файлы можно дополнительно вписать команды на включение/выключение отображения системных объектов.