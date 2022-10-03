Как поделиться паролем от Wi-Fi в iPhone, Android и Windows?

Независимо от платформы (в нашем случае речь об iOS, Android и Windows), подключиться к беспроводной сети Wi-Fi можно двумя способами — вручную или автоматически. Первый подразумевает самостоятельный поиск сети в соответствующем разделе смартфона/компьютера с последующим вводом пароля для подключения (это как минимум, иногда может требоваться дополнительная настройка).

Автоматический способ заключается в сканировании устройством специального QR-кода, в котором сохранены данные для подключения к сети, а именно — SSID (имя/идентификатор сети), тип шифрования и пароль. После сканирования такого QR-кода устройство автоматически настраивается на работу с Wi-Fi-роутером, т.е. подключается к беспроводной сети.

С автоматическим способом все понятно, кроме одного — где взять QR-код, чтобы поделиться паролем с друзьями, близкими и коллегами? Ответим на этот вопрос.

Как поделиться паролем от Wi-Fi на iPhone? Здесь стоит рассмотреть два способа — стандартный и нестандартный. Первый подразумевает использование специальной функции, которая имеет у смартфонов iPhone, а также планшетов и компьютеров под управлением iOS версии 11 и выше. И можно воспользоваться при необходимости поделиться паролем между двумя iOS-устройствами. Второй способ универсальный. Он позволит передать пароль и прочие данные о беспроводной сети на любое другое устройство.

Делимся паролем между двумя устройствами Apple Данный способ позволяет делиться паролем от Wi-Fi только между двумя iOS-устройствами и только в том случае, если в контактах первого девайса (того, что имеет доступ к Wi-Fi) присутствуют данные владельца второго (того, что следует подключить к Wi-Fi) девайса. Действия следующие: Включаем на обоих устройствах Bluetooth и подносим их друг к другу.

Первое устройство подключаем к Wi-Fi сети, которой будем делиться со вторым устройством.

На втором девайсе открываем «Настройки», переходим в раздел «Wi-Fi», находим название беспроводной сети и касаемся ее. Система попросит ввести пароль — ничего не трогаем. В этот момент на первом устройстве отобразится сообщение «Пароль Wi-Fi», а под ним — кнопка «Поделиться паролем». Жмем на эту кнопку. На втором девайсе отобразится сообщение «Завершено», что будет означать успех подключения к Wi-Fi-сети. Готово. Как было сказано выше, этот способ сработает только при передаче данных о Wi-Fi-сети между двумя Apple-устройствами. Если же беспроводной сетью нужно поделиться, например, с Android-гаджетом, придется использовать нестандартное решение.

Делимся паролем Wi-Fi между iOS и другими устройствами Данный способ заключается в генерации на Apple-гаджете (iPhone или iPad под управлением iOS 12 или выше) упомянутого ранее QR-кода, в котором закодированы данные для подключения к беспроводной сети Wi-Fi. Для этого на устройство следует установить приложение «Быстрые команды», оно же — «Shortcuts» (страница в AppStore). Дальнейшие действия: Переходим с устройства по этой ссылке и нажимаем кнопку «Get Shortcut», затем касаемся элемента «Открыть» во всплывающем сообщении. Последнее действие приведет к открытию приложения «Быстрые команды», в котором нужно будет нажать «Добавить» (в нижней части дисплея) и затем перейти во вкладку «Мои команды». Далее останется коснуться кнопки «Share Wi-Fi», и QR-код с закодированными данными о Wi-Fi-сети отобразится на экране. Останется лишь отсканировать QR-код вторым смартфоном, и он тут же подключится к сети Wi-Fi. Идем дальше.

Как поделиться паролем от Wi-Fi на Android? В устройствах под управлением Android для передачи пароля от Wi-Fi также используется система с QR-кодом. В случае, если на гаджете установлена 10-я или более поздняя версия Android, то данный вопрос решается буквально в несколько касаний дисплея. В противном случае потребуется установка использование специальных приложений, которые, в свою очередь, требуют предоставления им root-доступа, потому мы не будем рассматривать это здесь. Так, если на смартфоне или планшете установлена 10-я версия Android, то генерация QR-кода выполняется следующим образом: Открываем «Настройки» устройства и переходим в раздел «Wi-Fi». Дальнейшие действия зависят от модели гаджета. В первом случае достаточно просто коснуться названия Wi-Fi-сети, к которой подключен смартфон/планшет, и на экране тут же отобразится QR-код: Во втором случае после входа в раздел «Wi-Fi» настроек устройства нужно сначала коснуться значка с изображением шестеренки, затем в новой вкладке нажать кнопку «Share»/«Поделиться» (сверху) или «QR-code»/«QR-код» (снизу). В любом случае на экране отобразится искомый QR-код: Как и в предыдущем случае, для подключения к Wi-Fi со второго устройства нужно будет отсканировать им отображенный на экране первого устройства QR-код, используя для этого любое приложение-сканер.