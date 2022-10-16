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Инструкции 18.10.2022 4 минуты

Как перевернуть экран на компьютере/ноутбуке?

Инструкции по изменению ориентации экрана в Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В некоторых ситуациях пользователям настольных или мобильных компьютеров может потребоваться перевернуть экран, т.е. сменить ориентацию изображения. Это особенно актуально, например, для мониторов, которые могут быть установлены в вертикальном положении (так делают некоторые программисты, использующие два и более мониторов — удобнее кодировать и изучать код). Кроме того, смена разворот экрана может потребоваться при просмотре видеороликов, записанных в горизонтальной, но воспроизводящихся в вертикальной ориентации (или наоборот).

Рассмотрим все способы повернуть экран на компьютере или ноутбуке.

Использование горячих клавиш

Еще со времен Windows XP (а, может, и раньше) для поворота экрана использовались горячие клавиши, а именно:

  • «Ctrl + Alt + ←» (стрелка влево) — книжная ориентация, т.е. разворот экрана влево на 90 градусов.
  • «Ctrl + Alt + →» — перевернутая книжная ориентация, т.е. разворот экрана вправо на 90 градусов.
  • «Ctrl + Alt + ↓» — перевернутая альбомная ориентация, т.е. разворот экрана на 180 градусов.
  • «Ctrl + Alt + ↑» — альбомная ориентация, т.е. обычная ориентация экрана (отмена разворота).

Однако данные комбинации клавиш не работают на компьютере под управлением Windows 11 (а также в некоторых случаях и в Windows 10). Проблему можно решить тремя способами (они же применимы и ко всем предыдущим версиям Windows):

  1. Изменение системных настроек.
  2. Изменение настроек драйвера видеокарты.
  3. Использование сторонних утилит.

Рассмотрим все по порядку.

Изменение системных настроек

Шаги, которые нужно проделать для изменения ориентации экрана, немного отличаются в зависимости от версии Windows. В операционных системах Windows Vista и 7 нужно:

  • Кликнуть по пустому месту рабочего стола правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Разрешение экрана».

Контекстное меню рабочего стола1

  • В открывшемся окне останется выбрать один из вариантов ориентации экрана в соответствующем выпадающем меню.

Окно "Разрешение экрана"

В Windows 8 и 8.1 можно дополнительно воспользоваться следующим способом:

  • Открываем «Панель управления» и переходим оттуда в раздел «Экран»:

Панель управления

  • Далее — слева — кликаем по элементу «Настройка параметров экрана»:

Экран

  • В открывшемся окне выбираем ориентацию в соответствующем выпадающем меню и нажимаем кнопку «ОК» для применения настроек.

Настройка параметров экрана

Изменение ориентации экрана в Windows 10 и 11 выполняется следующим образом:

  • Открываем «Параметры Windows» из меню «Пуск» или путем нажатия комбинации клавиш «Win + I», переходим в раздел «Система», затем в подраздел «Дисплей». Сюда же можно попасть и путем выбора пункта «Параметры экрана» из контекстного меню, вызванного правом кликом мыши по пустому месту рабочего стола:

Контекстное меню рабочего стола

  • Нужные нам настройки находятся в блоке «Ориентация дисплея». Просто выбираем нужный вариант, затем соглашаемся с сохранением настроек.

Изменение ориентации экрана

Изменение настроек драйвера видеокарты

Речь идет об изменении ориентации экрана при помощи утилиты для управления драйверами видеокарты, которая устанавливается на компьютер вместе с самим драйвером. В случае с видеокартами NVIDIA:

  • Кликаем правой кнопкой мыши по пустому месту рабочего стола и выбираем из контекстного меню пункт «Панель управления NVIDIA» (значок с логотипом NVIDIA также может присутствовать в системном трее — можно кликнуть по нему, чтобы попасть в панель управления драйвером).

Контекстное меню рабочего стола

  • В открывшемся окне в разделе «Дисплей» открываем подраздел «Поворот дисплея», затем выбираем требуемый вариант ориентации экрана в блоке «Выберите ориентацию»:

Панель управления NVIDIA

В случае с драйверами видеокарт AMD:

  • Кликните по пустому месту рабочего стола правой кнопкой мыши и выберите из меню пункт «AMD Catalyst Control Center» или «Настройки Radeon».

Контекстное меню рабочего стола

  • Перейдите в программе AMD Catalyst Control Center в раздел «Общие задачи дисплея», затем в подраздел «Повернуть рабочий стол». В правой части окна можно выбрать один из вариантов ориентации (поворота) экрана.

AMD Catalyst Control Center

Использование сторонних утилит

Есть немало бесплатных утилит, позволяющих осуществить разворот экрана компьютера по нажатию горячих клавиш или в пару кликов мышью по значку в системном трее. Все это умеет, например, программа iRotate. Она довольно старая — 2008 года выпуска, однако работает во всех версиях Windows, в т.ч. и в Windows 11. Пользоваться утилитой несложно. Сразу после установки дисплей можно будет поворачивать двумя способами:

  • При помощи горячих клавиш «Ctrl + Alt + Стрелка вверх/вниз/влево/вправо» (по аналогии с изменением ориентации экрана в Windows 10 и ниже).
  • Путем выбора одного из вариантов поворота экрана из контекстного меню, вызываемого кликом мышкой по значку iRotate в системном трее:

iRotate

Т.к. в Windows 11 поворачивать экран клавишами невозможно, пользователям данной версии операционной системы удобнее всего будет пользоваться программами вроде iRotate.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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