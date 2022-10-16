Как перевернуть экран на компьютере/ноутбуке?

В некоторых ситуациях пользователям настольных или мобильных компьютеров может потребоваться перевернуть экран, т.е. сменить ориентацию изображения. Это особенно актуально, например, для мониторов, которые могут быть установлены в вертикальном положении (так делают некоторые программисты, использующие два и более мониторов — удобнее кодировать и изучать код). Кроме того, смена разворот экрана может потребоваться при просмотре видеороликов, записанных в горизонтальной, но воспроизводящихся в вертикальной ориентации (или наоборот).

Рассмотрим все способы повернуть экран на компьютере или ноутбуке.

Использование горячих клавиш Еще со времен Windows XP (а, может, и раньше) для поворота экрана использовались горячие клавиши, а именно: «Ctrl + Alt + ←» (стрелка влево) — книжная ориентация, т.е. разворот экрана влево на 90 градусов.

«Ctrl + Alt + →» — перевернутая книжная ориентация, т.е. разворот экрана вправо на 90 градусов.

«Ctrl + Alt + ↓» — перевернутая альбомная ориентация, т.е. разворот экрана на 180 градусов.

«Ctrl + Alt + ↑» — альбомная ориентация, т.е. обычная ориентация экрана (отмена разворота). Однако данные комбинации клавиш не работают на компьютере под управлением Windows 11 (а также в некоторых случаях и в Windows 10). Проблему можно решить тремя способами (они же применимы и ко всем предыдущим версиям Windows): Изменение системных настроек. Изменение настроек драйвера видеокарты. Использование сторонних утилит. Рассмотрим все по порядку.

Изменение системных настроек Шаги, которые нужно проделать для изменения ориентации экрана, немного отличаются в зависимости от версии Windows. В операционных системах Windows Vista и 7 нужно: Кликнуть по пустому месту рабочего стола правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Разрешение экрана». 1 В открывшемся окне останется выбрать один из вариантов ориентации экрана в соответствующем выпадающем меню. В Windows 8 и 8.1 можно дополнительно воспользоваться следующим способом: Открываем «Панель управления» и переходим оттуда в раздел «Экран»: Далее — слева — кликаем по элементу «Настройка параметров экрана»: В открывшемся окне выбираем ориентацию в соответствующем выпадающем меню и нажимаем кнопку «ОК» для применения настроек. Изменение ориентации экрана в Windows 10 и 11 выполняется следующим образом: Открываем «Параметры Windows» из меню «Пуск» или путем нажатия комбинации клавиш «Win + I», переходим в раздел «Система», затем в подраздел «Дисплей». Сюда же можно попасть и путем выбора пункта «Параметры экрана» из контекстного меню, вызванного правом кликом мыши по пустому месту рабочего стола: Нужные нам настройки находятся в блоке «Ориентация дисплея». Просто выбираем нужный вариант, затем соглашаемся с сохранением настроек.

Изменение настроек драйвера видеокарты Речь идет об изменении ориентации экрана при помощи утилиты для управления драйверами видеокарты, которая устанавливается на компьютер вместе с самим драйвером. В случае с видеокартами NVIDIA: Кликаем правой кнопкой мыши по пустому месту рабочего стола и выбираем из контекстного меню пункт «Панель управления NVIDIA» (значок с логотипом NVIDIA также может присутствовать в системном трее — можно кликнуть по нему, чтобы попасть в панель управления драйвером). В открывшемся окне в разделе «Дисплей» открываем подраздел «Поворот дисплея», затем выбираем требуемый вариант ориентации экрана в блоке «Выберите ориентацию»: В случае с драйверами видеокарт AMD: Кликните по пустому месту рабочего стола правой кнопкой мыши и выберите из меню пункт «AMD Catalyst Control Center» или «Настройки Radeon». Перейдите в программе AMD Catalyst Control Center в раздел «Общие задачи дисплея», затем в подраздел «Повернуть рабочий стол». В правой части окна можно выбрать один из вариантов ориентации (поворота) экрана.