Запуск программы от администратора — что это и зачем нужно?

В операционных системах, начиная с Windows Vista, разработчиками компании Microsoft был разработан и использован компонент, позволяющий пользователю самостоятельно принимать решение о запуске тех или иных программ, которые требуют повышенных полномочий и привилегий. Речь идет о контроле учётных записей пользователей (User Account Control, UAC)

Что такое запуск от имени администратора? Некоторые программы, работающие в операционной системе Windows, требуют определенных действий. Они могут быть использованы, например, для заражения компьютера вредоносными программами или получения несанкционированного доступа над операционной системой. К таким действиям могут относиться изменения системных каталогов, перенастройка брандмауэра Windows, вызов и изменение редактора реестра, изменение текущего времени, добавление/удаление учётных записей и многое другое. Несмотря на уже имеющееся в системе разделение прав доступа, пользователь до появления UAC запускал программу с максимально возможными правами, подвергая свой компьютер различным негативным последствиям, которые могли быть вызваны действиям этой программы. С появлением UAC у пользователей, которые обладают правами администратора, появилась возможность выбора, с какими привилегиями запускать ту или иную программу.

Нужно ли запускать программу от имени администратора? Опция "Запуск от имени администратора" в некоторых случаях является не только важной, но и необходимой для установки или запуска программы. Решение остается за пользователем и принимается, основываясь на том, что вы хотите от программы, какие функции и ресурсы она будет использовать, кто разработчик данной программы и из какого источника она была получена. Если при запуске или работе программы наблюдаются ошибки (не сохраняются данные, некорректно работают некоторые функции и т.д.), возможно, ПО нужно запустить от имени администратора. Иногда это условие оговорено на сайте разработчика, где скачивается программа, иногда это может появиться в виде сообщения при попытке первого запуска программы. Например, как это изображено на сайте Adobe при скачивании Flash Player: В данном случае и программа, и её функционал и разработчик хорошо известны, а дистрибутив был получен с официального сайта. При соблюдении таких условий программе можно предоставлять права администратора, но выбор всегда остается за пользователем.

Как запустить программу от имени администратора? Есть несколько способов запуска процессов от имени администратора. Рассмотрим на примере Windows 10 пару вариантов, как запустить практически любую программу с правами администратора.

Контекстное меню Пожалуй, это самый популярный и используемый вариант. Нажимаем на ярлыке установленной программы (либо на исполняемом файле с расширением .exe, .msi) правой кнопкой мыши и в выпадающем контекстном меню выбираем пункт "Запуск от имени администратора". В появившемся окне выбираем "Да".

Свойства ярлыка или программы Как и в предыдущем варианте, кликаем на ярлыке установленной программы правой кнопкой мыши, но на этот раз в выпадающем контекстном меню выбираем пункт "Свойства". Попадаем в следующее окно: Из вкладки "Ярлык" переходим во вкладку "Совместимость". Ставим галочку на "Запускать эту программу от имени администратора", затем "Применить" и затем "ОК". В таком случае программа, к которой был применен данный вариант, будет каждый раз запускаться от имени администратора.

Я не хочу ничего решать, мне надоели всплывающие сообщения. Как это убрать? Действительно, опция контроля учетных записей может раздражать постоянными всплывающими сообщениями, особенно тех пользователей, которые не сильно озадачиваются вопросом безопасности. В таком случае можно пренебречь этой функцией, по умолчанию предоставив всем программам максимально возможный уровень доступа к системным файлам и настройкам без ограничения их функционала. В таком случае сообщения о выборе разрешения появляться не будут, но не стоит забывать о возможных последствиях данного решения. Как это сделать? Нажимаем "Пуск" - "Параметры". В появившемся окне в поле ввода набираем "UAC" выбираем выпадающий пункт меню "Изменение параметров контроля учетных записей" Далее из этого окна можно выбрать необходимый режим уведомления (крайнее нижнее положение — "Никогда не уведомлять") В это же меню можно попасть при запуске любой программы, нажав "Подробнее" — "Настройка выдачи таких уведомлений"