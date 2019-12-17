Как отключить пароль при входе в Windows 10?

Если речь идет о домашнем компьютере, защита в виде пароля практически необязательна (если у пользователя нет каких-то веских причин). В ряде случаев без пароля даже удобнее. К примеру, пользователь включил компьютер и тут же отошел куда-нибудь на пару минут. Если пароль вводить не требуется, операционная система полностью загрузится, и компьютер будет готов к использованию по возвращению пользователя. Если же Windows защищена паролем, то без его ввода никакой загрузки не последует — придется ждать.

Касательно самой процедуры отключения пароля в Windows 10 — способов несколько. Его можно отключить в настройках учетной записи, путем внесения изменений в системный реестра или при помощи специальных бесплатных утилит. Если нужно, чтобы пароль не запрашивался исключительно при выходе компьютера из режима сна, тогда придется покопаться в настройках электропитания либо "Редакторе локальной групповой политики". Всегда есть наиболее действенный способ — просто снять парольную защиту учетной записи Windows вообще.

Отключение пароля при входе в Windows 10 в настройках учетной записи Это самый простой способ отключения пароля. Первое, что нужно сделать — запустить системное приложение "Учетные записи пользователей". Оно, к сожалению, отсутствует в "Панели управления", но есть и другие способы его запуска (любое из трех действий приведет к одному и тому же результату): Откройте внутрисистемный поиск, кликнув по значку с изображением лупы у меню "Пуск" либо выполнив комбинацию клавиш Win + S. Введите в поисковую строку запрос — netplwiz. Кликните по значку "Выполнить команду". 1 Нажмите комбинацию клавиш Win + R, введите в окошко "Выполнить" команду netplwiz и нажмите "ОК". Откройте "Проводник" и скопируйте в его адресную строку C:\windows\system32\Netplwiz.exe, нажмите клавишу Enter. Как вариант, можете самостоятельно открыть диск "Локальный диск С:", в нем перейти в папку "Windows", затем в папку "system32", а уже в ней найти и запустить программу "Netplwiz.exe". Приложение "Учетные записи пользователей" будет запущено. Здесь осталось сделать несколько простых шагов: Снимите галочку с пункта "Требовать ввод имени пользователя", затем нажмите кнопку "ОК". На экране отобразится небольшое окошко, куда вам нужно будет дважды ввести пароль от вашей учетной записи Windows, затем нажать "ОК". Если все прошло нормально, вы более не увидите формы для ввода пароля при загрузке Windows. Здесь есть один важный момент. Если вы используете не обычную (локальную) учетную запись, а специально зарегистрированную "Учетную запись Microsoft", то в окошке вводе пароля в поле "Пользователь" введите адрес почтового ящика (он же — логин от учетной записи Microsoft). Однако данный способ не сработает, если для входа в Windows используется авторизация через удаленный домен (т.е. компьютер подключен к домену). В этом случае поможет способ отключения пароля путем редактирования системного реестра.

Отключение пароля при входе в Windows 10 через реестр Сразу предупредим, что данный способ не является безопасным в плане сохранения своего пароля в тайне. Впрочем, если нечего и не от кого скрывать, то это не страшно. Первым делом нам нужно запустить системное приложение "Редактор реестра". Как и в предыдущем случае, это можно сделать несколькими способами. Вот два самых простых: Откройте внутрисистемный поиск комбинацией клавиш Win + S, введите в поисковую строку запрос "Редактор реестра" и кликните по отобразившемуся в результатах значку приложения. Выполните комбинацию клавиш Win + R, впишите в окно "Выполнить" команду regedit и нажмите "ОК". Приложение "Редактор реестра" будет запущено. Теперь нам нужно попасть в раздел "Winlogon". Для этого, используя древо в левой части окна редактора реестра, последовательно переходите в разделы: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Также можно скопировать всю эту строку, вставить ее адресную строку редактора и нажать "Enter": Далее нужно изменить значения некоторых записей (параметров) реестра и создать одну дополнительную. Начнем с редактирования. Просто щелкайте два раза мышью по именам параметров, указанным ниже, а затем следуйте дальнейшим инструкциям: AutoAdminLogon. Замените ноль в поле "Значение" на единицу и нажмите "ОК". DefaultUserName. Просто убедитесь, что в поле "Значение" написано имя вашей учетной записи — локальной или Microsoft. В последнем случае должен быть указан адрес электронной почты, следующий за строкой "MicrosoftAccount\", т.е. — "MicrosoftAccount\email-ot-microsoft@gmail.com". Или: DefaultPassword. Этот параметр, скорее всего, у вас будет отсутствовать, и его придется создать. Для этого кликните правой кнопкой мыши по пустой области редактора реестра, в меню "Создать" выберите пункт "Строковый параметр": Вновь созданному параметру задайте имя — Сразу же кликните по нему два раза мышью, затем в поле "Значение" впишите ваш действующий пароль для входа в Windows и нажмите "ОК". Если компьютер подключен к домену, тогда для отключения пароля в реестре придется создать еще один параметр — DefaultDomainName. Проделайте все то же самое, что и в случае с созданием параметра DefaultPassword, но в поле "Значение" впишите имя компьютера или домен. Т.к. мы имеем дело с обычным домашним компьютером, то нам понадобится его имя. Узнать его просто: Откройте "Проводник", кликните правой кнопкой мыши по значку "Этот компьютер", затем выберите в контекстном меню пункт "Свойства". Нужные нам данные будут указаны напротив пункта "Имя компьютера". В нашем случае это — "DESKTOP-52I21FC". Теперь осталось переписать "Имя компьютера" в поле "Значение" вновь созданного параметра реестра DefaultDomainName.

Отключение пароля при выходе Windows 10 из режима сна Полностью отключать защиту учетной записи паролем не обязательно. Можно убрать функцию блокировки системы только при переходе компьютера в режим сна. При этом если компьютер выключить и затем повторно включить (или перезагрузить), пароль все равно придется вводить. Данный вариант подойдет для тех, кто использует режим сна вместо отключения ПК. Кстати, если вы пользователь ноутбука, то при закрытии крышки компьютер как раз и "засыпает" (если не выбрано иное действие в системных настройках).

Вариант 1: перенастройка схем электропитания Чтобы отключить пароль при выходе ПК под управлением Windows 10 из режима сна, выполните следующие действия: Откройте меню "Пуск" и кликните по кнопке "Параметры" (значок с изображением шестеренки). В окне "Параметры Windows" перейдите в раздел "Система". Далее в левой части окна открытого раздела откройте вкладку "Питание и спящий режим", затем в центре окне кликните по ссылке "Дополнительные параметры питания". Откроется новое окно. В блоке "Основные схемы" будут перечислены созданные в системе схемы электропитания. Первым делом найдите схему, что задействована в данный момент (напротив имени будет установлена галочка), затем кликните по ссылке "Настройка схемы электропитания". В новом окне кликните по элементу "Изменить дополнительные параметры питания". Откроется еще одно небольшое окно. Раскройте в представленном списке параметров пункт, носящий название текущей схемы электропитания. Раскройте подпункт "Требовать введения пароля при пробуждении", а затем установите "Нет" в поле "Значение". В выпадающем меню над списком параметров можно выбрать и перенастроить подобным образом все остальные схемы электропитания. Тут стоит отметить, что в настройках схемы электропитания не всегда можно встретить параметр, позволяющий отключить запрос пароля при выходе ПК из режима сна. Если у вас такая ситуация, придется немного покопаться в "Редакторе групповой политики".

Вариант 2: перенастройка "Редактора групповой политики" Для начала запустим сам "Редактор групповой политики". Для этого: Выполните комбинацию клавиш Win + R, затем впишите в окошко "Выполнить" команду gpedit.msc и нажмите "ОК". Или откройте внутрисистемный поиск комбинацией клавиш Win + S, впишите в поисковую строку запрос "Изменение групповой политики", запустите найденное приложение. Приложение "Редактор групповой политики" будет запущено. Далее нам нужно попасть в раздел "Параметры спящего режима". Для этого последовательно откройте вкладки в левой части окна: "Конфигурация компьютера", "Административные шаблоны", "Система", "Управление электропитанием" и, наконец, "Параметры спящего режима". Далее в центральной части окна найдите параметр "Требовать пароль при выходе из спящего режима (питание от сети)". Кликните по параметру два раза мышью. Откроется новое окно. Переведите переключатель в положение "Отключено" и нажмите "ОК". Если у вас ноутбук, и нужно отключить необходимость ввода пароля при его работе в автономном режиме (т.е. без зарядного устройства), проделайте то же самое с параметром "Требовать пароль при выходе из спящего режима (питание от батареи)".

Отключение пароля при входе в Windows 10 при помощи программы Autologon Есть небольшая утилита под названием Autologon, которая доступна для скачивания с официального сайта Microsoft . Установки она не требует, а все, что требуется сделать пользователю — ввести в программу имя пользователя и пароль от учетной записи и нажать на кнопку "Enable". Если передумаете, вновь запустите программу Autologon, а затем кликните по кнопке "Disable".

Как полностью убрать пароль от учетной записи Windows 10? Если по каким-то причинам ни один способ не сработал, всегда можно полностью удалить пароль к учетной записи. Сделать это можно различными способами, но проще воспользоваться командной строкой Windows: Сначала потребуется запустить командную строку от имени администратора. Для этого воспользуйтесь системным поиском: нажмите на клавиатуре Win + S, введите в поисковую строку запрос "Командная строка", кликните по отобразившемуся значку правой кнопкой мыши и выберите в выпадающем меню пункт "Запуск от имени администратора". Далее введите в командную строку команду — net user. В окне отобразится список доступных учетных записей: Нас интересует пункт "DefoultAccount", напротив которого будет приведено имя нужной нам учетной записи. В нашем случае — это " vzgn ".

". Далее вновь введите команду net user, но уже с дополнительными параметрами — именем учетной записи и желаемым паролем. Т.к. пароль нам не нужен, вводим вместо него две кавычки "". В итоге команда должна получиться следующая: net user vzgn "". (Вместо "vzgn" укажите имя своей учетной записи). Сообщение "Команда успешно выполнена" будет свидетельствовать об успешном изменении пароля (т.е. он будет пустым).