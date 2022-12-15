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Инструкции 15.06.2026 3 минуты

Китайский Windows 10/11 — как сменить язык на русский?

Подробная инструкция со скриншотами по смене языка в Windows 11 с китайского на русский.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

На момент написания статьи в России были широко распространены ноутбуки (реже стационарные ПК) с предустановленной операционной системой Windows 10/11, в которой интерфейс по умолчанию выполнен на китайском языке. Пользоваться таким компьютером без знания китайского очень неудобно.

Если Вас устраивает вариант с установкой Windows 11 с нуля, скачивайте официальную сборкус русским яызком и устанавливайте на ноутбук. Если нужно оставить текущую ОС, читайте дальще.

Выход есть, и он не требует переустановки системы. От пользователя лишь требуется сменить язык интерфейса в настройках системы. Но главная проблема здесь — добраться до нужных настроек. Ведь все на экране компьютера написано на китайском языке.

Важно! Названия и отображение пунктов меню могут отличаться от приведенных скриншотов. Рекомендуем переводить тексты через камеру смартфона и перепроверять свои действия!

Смена языка интерфейса в Windows 10 осуществляется в окне Параметры. Практически к любой странице/вкладке/настройке этого окна можно перейти, используя специальные команды (ссылки URI). Для открытия вкладки смены языка нужно выполнить следующие действия:

  • Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R, что приведет к открытию окна Выполнить.
  • Скопируйте команду ms-settings:regionlanguage в текстовое поле окна Выполнить и нажмите клавишу Enter.

Выполнение команды "settings:regionlanguage"

Последнее действие приведет к открытию нового окна. Естественно, с непонятным содержимым. Не страшно:

  • Найдите в правой его части большую кнопку со знаком плюса +, кликните по ней.

Добавление языка Windows 10

  • На экране отобразится большой список доступных языков для интерфейса Windows. Просто найдите в списке пункт Русский, выделите его мышкой (1), затем — снизу — кликните по кнопке с левой стороны (2). На этом скриншоте показаны нужные действия на примере установки английского языка, но принципиальной разницы нет:

  • Отобразится еще одно меню. Оставьте все как есть и кликните по левой кнопке снизу.

Скачивание языкового пакета в Windows 10

  • Теперь нужно будет дождаться окончания загрузки языкового пакета.

Загрузка языкового пакета в Windows 10

  • По завершении скачивания перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Для этого можно кликнуть правой кнопкой мыши по значку Пуск, выбрать в отобразившемся меню предпоследний пункт, а в нем — последний подпункт (тот, в котором присутствует буква R).

Перезагрузка ПК

Готово.

Смена языка с китайского на русский в Windows 11

Действия по смене языка интерфейса в Windows 11 похожи на таковые у Windows 10. Можно поступить и как в предыдущей инструкции, выполнив команду ms-settings:regionlanguage через окно Выполнить (для открытия используем Win + R). А можно поступить следующим образом:

  • Первым делом нужно открыть окно Параметры, воспользовавшись комбинацией клавиш Win + I (английская i). В левой его части перейдите откройте 7-ю вкладку сверху с изображением глобуса и часов.

Окно "Параметры" на китайском языке

  • Далее в правой части окна перейдите во второй по счету подраздел, напротив названия которого также изображен глобус:

  • Кликните по единственно доступной в открытой вкладке кнопке с правого края окна.

Добавление языкового пакета в Windows 11

  • Откроется список доступных в Windows 11 языков. Найдите в нем пункт Русский, выделите его мышкой, затем кликните по первой кнопке из двух, что под списком. Приводим для примера графическую инструкцию по смене китайского языка на английский:

Скачивание языкового пакета в Windows 11

  • В меню установки языка отметьте первый флажок, остальные — по желанию (сверху вниз: Языковый пакет (обязательный пункт), Преобразование текста в речь, Распознавание речи и Рукописный ввод). Есть еще и 5-й флажок. Отметив его, мы дадим команду Windows использовать русский язык интерфейса по умолчанию. После проставления флажков нажмите снизу кнопку слева.

Настройка для скачивания языкового пакета в Windows 11

  • Далее Windows будет загружать выбранный языковый пакет — дождитесь окончания процесса.

Скачивание языкового пакета в Windows 11

  • После окончания загрузки во вкладке настроек языка в окне Параметры напротив самого верхнего пункта станет доступным вариант Русский (будет выбран по умолчанию).

Русский язык появился в настройках Windows 11

Чтобы изменения вступили в силу, возможно, потребуется перезагрузить компьютер.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Windows 11
Windows 11

Версия 26H1

Бесплатная официальная сборка Windows 11 для установки на ПК и ноутбуки

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Обсуждение статьи

8 отзывов

Анатолий

RedmiBook 14 2025. В списке языков "русский"не активен! Что делать?

Анна

ПОдскажите пожалуйста, кто-нибудь решил этот вопрос с китайским языком? Тоже купила ноутбук и ничего не могу сделать

Алексей

Не работает этот метод, по скольку на китайских версиях стоит отметка "Ваша версия Виндоус поддерживает только один языковой пакет". Даже после скачивания не меняет пакет с китайского на русский, ещё нет 4-ой галочки, для "по умолчанию".

Александр

Что-то этот метод совсем не из той оперы. в правом нижнем углу экрана (зядом с датой, временем, уровнем заряда батареи и прочим) есть переключение с русского на английский язык ДЛЯ ВВОДА ТЕКСТА. вот ТАМ у меня добавился ещеодин язык. а сам виндоуз как был на китайском - так и остался. и меню пуск, и всё остальное. Похоже, все-таки без переустановки операционки не обойтись. по другому никак.

Дима

тот же вопрос об одном китайском языке в настройках. ПОМОГИТЕ!!!

Darya

Дмитрий, подскажите у вас получилось решить проблему? И как, если получилось?

Юрий

Вот и у меня китайскими иероглифами написано, что лицензия поддерживает только 1 язык (спасибо умной яндекскамере на телефоне, перевела)
Что делать то?

Максим

А что если пишет сообщение, что учетная запись поддерживает только 1 язык интерфейса?