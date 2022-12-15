Китайский Windows 10/11 — как сменить язык на русский?

На момент написания статьи в России были широко распространены ноутбуки (реже стационарные ПК) с предустановленной операционной системой Windows 10/11, в которой интерфейс по умолчанию выполнен на китайском языке. Пользоваться таким компьютером без знания китайского очень неудобно.

Если Вас устраивает вариант с установкой Windows 11 с нуля, скачивайте официальную сборкус русским яызком и устанавливайте на ноутбук. Если нужно оставить текущую ОС, читайте дальще.

Выход есть, и он не требует переустановки системы. От пользователя лишь требуется сменить язык интерфейса в настройках системы. Но главная проблема здесь — добраться до нужных настроек. Ведь все на экране компьютера написано на китайском языке.

Важно! Названия и отображение пунктов меню могут отличаться от приведенных скриншотов. Рекомендуем переводить тексты через камеру смартфона и перепроверять свои действия!

Смена языка интерфейса в Windows 10 осуществляется в окне Параметры. Практически к любой странице/вкладке/настройке этого окна можно перейти, используя специальные команды (ссылки URI). Для открытия вкладки смены языка нужно выполнить следующие действия:

Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R , что приведет к открытию окна Выполнить .

+ , что приведет к открытию окна . Скопируйте команду ms-settings:regionlanguage в текстовое поле окна Выполнить и нажмите клавишу Enter.

Последнее действие приведет к открытию нового окна. Естественно, с непонятным содержимым. Не страшно:

Найдите в правой его части большую кнопку со знаком плюса +, кликните по ней.

На экране отобразится большой список доступных языков для интерфейса Windows. Просто найдите в списке пункт Русский, выделите его мышкой (1), затем — снизу — кликните по кнопке с левой стороны (2). На этом скриншоте показаны нужные действия на примере установки английского языка, но принципиальной разницы нет:

Отобразится еще одно меню. Оставьте все как есть и кликните по левой кнопке снизу.

Теперь нужно будет дождаться окончания загрузки языкового пакета.

По завершении скачивания перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Для этого можно кликнуть правой кнопкой мыши по значку Пуск, выбрать в отобразившемся меню предпоследний пункт, а в нем — последний подпункт (тот, в котором присутствует буква R).

Готово.