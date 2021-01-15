Все пользователи Windows рано или поздно сталкиваются с необходимостью поиска на компьютере файлов и папок. Эта задача может быть реализована с использованием стандартного инструментария операционной системы либо при помощи специализированных программ. Начнем с рассмотрения функций поиска Windows 10, о которых знают далеко не все пользователи.
Поиск файлов в Windows 10 стандартными средствами
Для поиска файлов и папок на компьютере традиционно используется встроенный в "Проводник" поисковый инструментарий. Незнакомые с функционалом этого инструментария пользователи выполняют поиск только по имени искомого объекта. Но у него есть и другие возможности, позволяющие находить объекты по маске, дате, размеру, тегам, типам, названию учетной записи Windows файл/папку, из-под которой был создан объект. Кроме того, встроенный системный поиск позволяет задавать условия поиска.
Поиск файлов в Windows 10 по маске
Данная функция позволяет искать объекты, названия которых пользователю неизвестны точно. Для этого используются специальные подстановочные знаки. В основном используются два знака:
- "?". Данным знаком заменяется один символ в названии файла/папки. Например, если необходимо найти файл "песенка", в качестве поискового запроса можно использовать "песенк?". Т.е. Windows будет искать объект, название которого начинается с "песенк", а заканчивается любым символом.
- "*". Знак заменяет неограниченное количество символов. Удобно использовать, например, для поиска файлов с определенным расширением. К примеру, запрос "*.txt" выведет все файлы с расширением ".txt", независимо от их названия. В такой запрос как "П*" выведет все файлы и папки, названия которых начинаются на "П".
Оба этих знака можно объединять в одном поисковом запросе. Например, если ввести "*mo?a", отобразятся объекты, в названии которых присутствует слог "mo", после которого может стоять любой символ, но вот после него должна быть буква "a".
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Поиск (фильтрация) по дате, размеру, типам, тегам
Поиск "Проводника" позволяет фильтровать результаты поиска по различным критериям. Для этого в запрос вводится специальная команда, после которой следует двоеточие и ее параметр. Фильтры можно использовать вместе с названиями, включая те, что написаны с использованием подстановочных записей.
- "Дата". Выводит объекты, созданные в указанную дату или в определенном временном интервале. Например, запрос "*.png дата:09.01.2021" выведет файлы с расширением ".png", созданные 9 января 2021 года.
- "Тип". Фильтрация файлов по таким типам, как музыка, видео, документ и т.д.
- "Размер". Выводит файлы указанного размера в байтах, килобайтах, мегабайтах и т.д. Также можно использовать диапазоны и предлагаемые системой параметры (выводятся на экран после ввода "размер:") – "Крошечные" (0-16 Кб), "Огромные" (1-4 Гб) и другие диапазоны.
- "Тег". Некоторые файлы в Windows могут помечаться тегами самой системой или пользователем. И их можно вводить в качестве фильтра для поиска. Для справки: при сохранении документов в Word также имеется возможность ввода тегов вручную.
- "Пользователь". Параметр, служащий для отображения файлов, созданных в конкретной учетной записи Windows.
Как и в предыдущем случае, в одном поисковом запросе можно использовать несколько параметров.
Использование логических операторов и условий в поиске Windows 10
Еще одна интересная особенность встроенного в "Проводник" поиска – возможность использования логических операторов и задания условий, которым должны соответствовать искомые объекты. Вот наиболее востребованные:
- "AND" или "И" (можно использовать английское и русское написание оператора, но в любом случае его нужно писать прописными буквами). Выводит объекты, соответствующие ключевым словам, помещенным по обе стороны оператора. Например, запрос "1 И 2" отобразит файлы/папки, в названиях которых присутствует обе эти цифры.
- "OR" или "И". Выводит объекты, в именах которых присутствует либо первое, либо второе ключевое слово. Например, запрос "1 ИЛИ 2" приведет к выводу следующего результата:
- "NOT" или "НЕ". Ищет объекты, соответствующие ключевому слову, стоящему до оператора "НЕ", но не содержащее ключевое слово после этого оператора. Т.е., запрос "1 НЕ 2" выведет файлы/папки с цифрой 1, но без цифры 2 в имени.
- Операторы "<" и ">" (меньше/больше). Используются, например, при поиске файлов размером больше и/или меньше указанного значения. Например, запрос "размер:>50кб размер:<100кб" отобразит файлы больше 50, но меньше 100 килобайт:
Использование специализированных программ для поиска файлов
Стандартные поисковые средства в операционных системах Windows далеко не всегда удовлетворяет требованиям пользователей, сталкивающихся с необходимостью поиска файлов на компьютере. Это особенно заметно, когда поиск выполняется среди большого (несколько тысяч) количества файлов. Стандартный инструментарий Windows уступает специализированным программам не только в скорости, но и в удобстве использования и функциональных возможностях. Рассмотрим популярные приложения, созданные для поиска данных на компьютере.
Wise JetSearch
Бесплатная программа
Wise JetSearch — небольшая и простая в использовании программа, предназначенная исключительно для поиска файлов на дисках и внешних накопителях. Поддерживаются устройства хранения, отформатированные в формате FAT12, FAT16, FAT32, exFAT и NTFS. Не сказать, что эта утилита обладает какими-либо выдающимися способностями, однако скорость ее работы очень высокая.
При запуске утилита индексирует файлы и папки на дисках и внешних носителях, создавая собственную базу данных. Пользователю достаточно ввести хотя бы одну букву/цифру/символ в качестве поискового запроса и программа Wise JetSearch практически моментально выдаст результат. Причем скорость поиска практически не зависит от количества обнаруженных совпадений — будь то один объект или несколько тысяч.
В плане дополнительных функциональных возможностей Wise JetSearch отметим:
- Возможность использования подстановочных знаков "*" и "?" для замены любого количества или одного символа, соответственно.
- Сортировка результатов поиска по имени, пути размещения, размеру, дате изменения и типу.
- Просмотр содержимого текстовых файлов и изображений, а также отображение миниатюр с видео.
Отдельно отметим возможность Wise JetSearch интегрироваться в систему в качестве раскрывающегося виджета, который может заменить собой стандартный системный поиск. Главное окно программы необязательно держать открытым. При вводе поискового запроса в виджет оно автоматически откроется и покажет результат поиска.
Everything
Бесплатная программа
Everything — более мощная в плане поискового функционала программа. Утилита также распространяется бесплатно и полностью поддерживает русский язык. Принцип работы данной программы на первоначальном этапе повторяет таковой у Wise JetSearch — утилита индексирует файлы и папки, размещая их имена и местоположение в своей базе, благодаря чему последующий поиск будет осуществляться мгновенно.
Программа Everything обладает довольно широким функционалом и имеет множество "фишек", делающих работу с ней простой, удобной и эффективной. И в их число входит не только поисковые возможности. Отметим следующие моменты:
- Множество вариантов сортировки результатов поиска с возможностью быстрого переключения между ними посредством горячих клавиш.
- Поиск файлов по типу (видео, аудио и т.д.), с учетом регистра букв, с использованием регулярных выражений и фильтров.
- Возможность создания неограниченного количества собственных фильтров с учетом всех доступных функций поиска. Фильтры также могут быть применены путем нажатия заданных пользователем горячих клавиш.
- Возможность подключения к уделенным или локальным ETP/FTP-серверам и выполнение поиска на них в режиме реального времени.
- Сохранение поисковых запросов вместе с критериями поиска в закладки для последующего быстрого их вызова в любой момент.
- Наличие функции копирования и перемещения файлов с параллельным их переименованием в соответствии с заданным пользователем форматом.
- Предварительный просмотр файлов.
- Наличие собственных поисковых функций (модификаторов и макросов), позволяющих искать объекты по различным критериям и с различными условиями. Полный список этих функций (а их несколько десятков) с пояснениями можно найти в онлайн-справке по программе Everything.
И все перечисленное выше — далеко не полный список возможностей программы Everything.
Quick Search
Бесплатная программа
Quick Search — еще одна поисковая программа для мгновенного поиска файлов и папок на всех подключенных к компьютеру дисках и переносных носителях. По функциональным возможностям она уступает Everything, но значительно превосходит Wise JetSearch. Как и в предыдущих случаях, программа Quick Search поддерживает русский язык.
Из функциональных возможностей программы отметим:
- Поиск с использованием стандартных подстановочных знаков и просмотр содержимого файлов.
- Быстрая (ввиду расположения соответствующих кнопок в главном окне) фильтрация результата поиска по различным типам/категориям файлов. Изначально категорий 6. Но их список можно расширить, привязав к новой созданной категории неограниченное количество расширений файлов.
- Возможность исключения из поиска системных и скрытых каталогов, а также создания собственного списка исключений, что позволит ускорить поиск.
- Быстрый поиск установленных на компьютере приложений с возможностью их запуска прямо из окна программы Quick Search.
- Возможность выполнения веб-поиска с использованием поисковой системы Bing. Данная функция аналогична таковой у адресной строки любого браузера: пользователь вводит несколько символов, браузер отображает наиболее популярные запросы. При клике по выданному программой результату поиска будет запущен выбранный по умолчанию браузер.
SearchMyFiles
Бесплатная программа
SearchMyFiles — самая компактная программа для поиска файлов и папок, размер которой не превышает 300 Кб. При этом в приложении предусмотрены различные функции (условия) поиска, удобно расположенные в одном единственном окне, что упрощает работу с утилитой. Пользователь может задать такие условия поиска, как:
- Режим поиска, включая поиск дубликатов файлов и поиск дублирующихся имен.
- Папки, исключенные из поиска.
- Отдельные маски для поиска папок и файлов с использованием подстановочных знаков.
- Исключение из поиска файлов определенного типа.
- Содержимое файлов. В этом плане SearchMyFiles имеет преимущества перед предыдущими программами, т.к. она может искать не только текст, но и заданный шестнадцатеричный (Hex) код. Также имеется возможность поиска нескольких значений с применением операторов "И" либо "ИЛИ".
- Содержимое (текст или Hex-код), которое не должно присутствовать файлы.
- Время создания, изменения и доступа. Помимо обычного формата времени, здесь можно задействовать, например, режим поиска файлов и папок, измененных/созданных с прошлой перезагрузки компьютера.
- Размер файлов, уровень вложенности папок, атрибуты, количество найденных объектов и другие условия.
Но есть у SearchMyFiles недостаток перед всеми предыдущими программами — относительно низкая скорость поиска. Связано это с тем, что данная утилита не индексирует папки и файлы, имеющиеся на компьютере, а постоянно осуществляет новый поиск, по отдельности сканируя заданное пользователем местоположение искомых объектов на диске.
Сами же результаты поиска программа отображает в отдельном окне. При этом пользователь может на ходу изменять условия поиска (даже если текущая операция не завершена). Список найденных объектов можно отсортировать и отфильтровать, а также задействовать те или иные параметры его отображения.
Есть и возможность выполнения над найденными файлами и папками некоторых простых действий (удаление, копирование, перемещение и т.д.).
LAN Search Pro
Бесплатная программа
И последняя в нашем обзоре программа — LAN Search Pro. Сразу скажем, что она не предназначена для поиска файлов и папок на запоминающих устройствах компьютера. Ее основное предназначение — выполнение поиска в локальной сети.
Программа LAN Search Pro не может похвастаться наличием множества поисковых функций вроде создания условий поиска, но самое основное здесь есть. Пользователю предлагается поиск по названиям файлов и папок с возможностью замены букв/цифр/символов стандартными подстановочными знаками "*" и "?". При необходимости можно задать несколько масок имен, разделив их точкой с запятой.
Также имеется возможность включения в настройках опции поиска по текстовому содержимому. Здесь же можно задействовать фильтры по дате создания и размеру искомых объектов.
Но главное, что в программе LAN Search Pro предусмотрен встроенный инструментарий по работе с сетевыми функциями операционной системы Windows. Пользователь может создать собственный список сетевых компьютеров, а затем выбрать один из режимов поиска на них (например, исключить некоторые ПК из поиска или задействовать поиск данных на компьютере с определенным IP-адресом).
Отдельно предусмотрен функционал поиска общедоступных файлов на локальных FTP-серверах, созданных, как либо компьютере пользователя, либо и на компьютерах в сети.
Среди вспомогательных функций:
- Возможность подключения/отключения локальных сетевых дисков/папок (используется стандартный функционал Windows).
- Сохранение паролей доступа к сетевым компьютерам при помощи встроенного менеджера паролей.
Экспорт с возможностью последующего импорта результатов поиска (таблицы) в файл CSV, XML, HTML или DAT (в данном случае это собственный формат хранения данных LAN Search Pro).