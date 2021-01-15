Все пользователи Windows рано или поздно сталкиваются с необходимостью поиска на компьютере файлов и папок. Эта задача может быть реализована с использованием стандартного инструментария операционной системы либо при помощи специализированных программ. Начнем с рассмотрения функций поиска Windows 10, о которых знают далеко не все пользователи.

Поиск файлов в Windows 10 стандартными средствами Для поиска файлов и папок на компьютере традиционно используется встроенный в "Проводник" поисковый инструментарий. Незнакомые с функционалом этого инструментария пользователи выполняют поиск только по имени искомого объекта. Но у него есть и другие возможности, позволяющие находить объекты по маске, дате, размеру, тегам, типам, названию учетной записи Windows файл/папку, из-под которой был создан объект. Кроме того, встроенный системный поиск позволяет задавать условия поиска.

Поиск файлов в Windows 10 по маске Данная функция позволяет искать объекты, названия которых пользователю неизвестны точно. Для этого используются специальные подстановочные знаки. В основном используются два знака: "?". Данным знаком заменяется один символ в названии файла/папки. Например, если необходимо найти файл "песенка", в качестве поискового запроса можно использовать "песенк?". Т.е. Windows будет искать объект, название которого начинается с "песенк", а заканчивается любым символом.

"*". Знак заменяет неограниченное количество символов. Удобно использовать, например, для поиска файлов с определенным расширением. К примеру, запрос "*.txt" выведет все файлы с расширением ".txt", независимо от их названия. В такой запрос как "П*" выведет все файлы и папки, названия которых начинаются на "П". Оба этих знака можно объединять в одном поисковом запросе. Например, если ввести "*mo?a", отобразятся объекты, в названии которых присутствует слог "mo", после которого может стоять любой символ, но вот после него должна быть буква "a". 0-1

Использование логических операторов и условий в поиске Windows 10 Еще одна интересная особенность встроенного в "Проводник" поиска – возможность использования логических операторов и задания условий, которым должны соответствовать искомые объекты. Вот наиболее востребованные: "AND" или "И" (можно использовать английское и русское написание оператора, но в любом случае его нужно писать прописными буквами). Выводит объекты, соответствующие ключевым словам, помещенным по обе стороны оператора. Например, запрос " 1 И 2 " отобразит файлы/папки, в названиях которых присутствует обе эти цифры.

" отобразит файлы/папки, в названиях которых присутствует обе эти цифры. "OR" или "И". Выводит объекты, в именах которых присутствует либо первое, либо второе ключевое слово. Например, запрос "1 ИЛИ 2" приведет к выводу следующего результата: "NOT" или "НЕ". Ищет объекты, соответствующие ключевому слову, стоящему до оператора "НЕ", но не содержащее ключевое слово после этого оператора. Т.е., запрос " 1 НЕ 2" выведет файлы/папки с цифрой 1, но без цифры 2 в имени.

выведет файлы/папки с цифрой 1, но без цифры 2 в имени. Операторы "<" и ">" (меньше/больше). Используются, например, при поиске файлов размером больше и/или меньше указанного значения. Например, запрос "размер:>50кб размер:<100кб" отобразит файлы больше 50, но меньше 100 килобайт:

Использование специализированных программ для поиска файлов Стандартные поисковые средства в операционных системах Windows далеко не всегда удовлетворяет требованиям пользователей, сталкивающихся с необходимостью поиска файлов на компьютере. Это особенно заметно, когда поиск выполняется среди большого (несколько тысяч) количества файлов. Стандартный инструментарий Windows уступает специализированным программам не только в скорости, но и в удобстве использования и функциональных возможностях. Рассмотрим популярные приложения, созданные для поиска данных на компьютере.

Wise JetSearch Бесплатная программа Wise JetSearch — небольшая и простая в использовании программа, предназначенная исключительно для поиска файлов на дисках и внешних накопителях. Поддерживаются устройства хранения, отформатированные в формате FAT12, FAT16, FAT32, exFAT и NTFS. Не сказать, что эта утилита обладает какими-либо выдающимися способностями, однако скорость ее работы очень высокая. При запуске утилита индексирует файлы и папки на дисках и внешних носителях, создавая собственную базу данных. Пользователю достаточно ввести хотя бы одну букву/цифру/символ в качестве поискового запроса и программа Wise JetSearch практически моментально выдаст результат. Причем скорость поиска практически не зависит от количества обнаруженных совпадений — будь то один объект или несколько тысяч. В плане дополнительных функциональных возможностей Wise JetSearch отметим: Возможность использования подстановочных знаков "*" и "?" для замены любого количества или одного символа, соответственно. Сортировка результатов поиска по имени, пути размещения, размеру, дате изменения и типу.

Просмотр содержимого текстовых файлов и изображений, а также отображение миниатюр с видео. Отдельно отметим возможность Wise JetSearch интегрироваться в систему в качестве раскрывающегося виджета, который может заменить собой стандартный системный поиск. Главное окно программы необязательно держать открытым. При вводе поискового запроса в виджет оно автоматически откроется и покажет результат поиска.

Everything Бесплатная программа Everything — более мощная в плане поискового функционала программа. Утилита также распространяется бесплатно и полностью поддерживает русский язык. Принцип работы данной программы на первоначальном этапе повторяет таковой у Wise JetSearch — утилита индексирует файлы и папки, размещая их имена и местоположение в своей базе, благодаря чему последующий поиск будет осуществляться мгновенно. Программа Everything обладает довольно широким функционалом и имеет множество "фишек", делающих работу с ней простой, удобной и эффективной. И в их число входит не только поисковые возможности. Отметим следующие моменты: Множество вариантов сортировки результатов поиска с возможностью быстрого переключения между ними посредством горячих клавиш. Поиск файлов по типу (видео, аудио и т.д.), с учетом регистра букв, с использованием регулярных выражений и фильтров. Возможность создания неограниченного количества собственных фильтров с учетом всех доступных функций поиска. Фильтры также могут быть применены путем нажатия заданных пользователем горячих клавиш. Возможность подключения к уделенным или локальным ETP/FTP-серверам и выполнение поиска на них в режиме реального времени. Сохранение поисковых запросов вместе с критериями поиска в закладки для последующего быстрого их вызова в любой момент. Наличие функции копирования и перемещения файлов с параллельным их переименованием в соответствии с заданным пользователем форматом. Предварительный просмотр файлов. Наличие собственных поисковых функций (модификаторов и макросов), позволяющих искать объекты по различным критериям и с различными условиями. Полный список этих функций (а их несколько десятков) с пояснениями можно найти в онлайн-справке по программе Everything. И все перечисленное выше — далеко не полный список возможностей программы Everything.

Quick Search Бесплатная программа Quick Search — еще одна поисковая программа для мгновенного поиска файлов и папок на всех подключенных к компьютеру дисках и переносных носителях. По функциональным возможностям она уступает Everything, но значительно превосходит Wise JetSearch. Как и в предыдущих случаях, программа Quick Search поддерживает русский язык. Из функциональных возможностей программы отметим: Поиск с использованием стандартных подстановочных знаков и просмотр содержимого файлов. Быстрая (ввиду расположения соответствующих кнопок в главном окне) фильтрация результата поиска по различным типам/категориям файлов. Изначально категорий 6. Но их список можно расширить, привязав к новой созданной категории неограниченное количество расширений файлов. Возможность исключения из поиска системных и скрытых каталогов, а также создания собственного списка исключений, что позволит ускорить поиск. Быстрый поиск установленных на компьютере приложений с возможностью их запуска прямо из окна программы Quick Search. Возможность выполнения веб-поиска с использованием поисковой системы Bing. Данная функция аналогична таковой у адресной строки любого браузера: пользователь вводит несколько символов, браузер отображает наиболее популярные запросы. При клике по выданному программой результату поиска будет запущен выбранный по умолчанию браузер.

SearchMyFiles Бесплатная программа SearchMyFiles — самая компактная программа для поиска файлов и папок, размер которой не превышает 300 Кб. При этом в приложении предусмотрены различные функции (условия) поиска, удобно расположенные в одном единственном окне, что упрощает работу с утилитой. Пользователь может задать такие условия поиска, как: Режим поиска, включая поиск дубликатов файлов и поиск дублирующихся имен.

Папки, исключенные из поиска.

Отдельные маски для поиска папок и файлов с использованием подстановочных знаков.

Исключение из поиска файлов определенного типа.

Содержимое файлов. В этом плане SearchMyFiles имеет преимущества перед предыдущими программами, т.к. она может искать не только текст, но и заданный шестнадцатеричный (Hex) код. Также имеется возможность поиска нескольких значений с применением операторов "И" либо "ИЛИ".

Содержимое (текст или Hex-код), которое не должно присутствовать файлы.

Время создания, изменения и доступа. Помимо обычного формата времени, здесь можно задействовать, например, режим поиска файлов и папок, измененных/созданных с прошлой перезагрузки компьютера.

Размер файлов, уровень вложенности папок, атрибуты, количество найденных объектов и другие условия. Но есть у SearchMyFiles недостаток перед всеми предыдущими программами — относительно низкая скорость поиска. Связано это с тем, что данная утилита не индексирует папки и файлы, имеющиеся на компьютере, а постоянно осуществляет новый поиск, по отдельности сканируя заданное пользователем местоположение искомых объектов на диске. Сами же результаты поиска программа отображает в отдельном окне. При этом пользователь может на ходу изменять условия поиска (даже если текущая операция не завершена). Список найденных объектов можно отсортировать и отфильтровать, а также задействовать те или иные параметры его отображения. Есть и возможность выполнения над найденными файлами и папками некоторых простых действий (удаление, копирование, перемещение и т.д.).