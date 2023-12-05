Лучшие программы для настройки курсора Windows

Инструменты Windows и сторонние ПО позволяют изменить внешний вид и характеристики указателя мыши: скорость, чувствительность, форма, цвет, направление и др. Разберем, какие программы лучшие для настройки курсора.
CursorFX
CursorFX — бесплатное приложение, которое не предлагает функций для работы с чувствительностью или другими техническими параметрами указателя. Но с ее помощью можно легко изменить тему курсора: внешний вид, эффекты и другие параметры. Интерфейс приложения переведен на русский язык.
После скачивания программы, на экране появится окно с основными настройками. Первый раздел Мои курсоры — здесь собраны имеющиеся темы для оформления указателей. Можно выбрать готовые пресеты, которые отличаются от используемых в Windows.
Следующий параметр — Эффекты. Он разделен на две основные части. Первая — Текущие эффекты. В ней собраны основные действия, которые могут быть выполнены при помощи манипулятора. Например, двойной щелчок, прокручивание, нажатие средней кнопки. На каждое из этих действий можно назначить отдельный эффект. Они представлены в правой части — Возможные эффекты. Рядом с каждым эффектом есть анимация, позволяющая понять, как он будет выглядеть по факту.
Далее След указателя. Это раздел, в котором можно выбрать остаточный след от движения курсором. Есть разные кружочки, эффект дыма или другие простые анимации.
Также приложение позволяет настроить звуки для каждого действия указателем. Например, разного рода щелчки при двойном нажатии, прокручивание и прочее. Раздел также состоит из двух частей: в первой можно выбрать действие, а во втором — сам эффект.
В приложении есть раздел Еще курсоров! В нем представлена ссылка на магазин, в котором можно скачать или купить понравившееся эффекты.
В Параметрах можно вручную выбрать настройки для курсоров. Это может быть оттенок, яркость, контрастность. Есть варианты для установки тени, гладкости перемещения, прозрачности и прочих элементов.
Automatic Mouse and Keyboard
Automatic Mouse And Keyboard позволяет настроить не только курсор мыши, но и клавиатуру. Утилита не переведена на русский и доступна только на английском языке. Чтобы получить полный спектр функций, придется купить лицензию (около 34 долларов). Можно воспользоваться пробной версией, которая позволяет записать 5 паттернов или допускает 3 минуты в активном режиме автоматизации.
Программа предназначена для записи автоматичных действий. После запуска на экране появляется окно с инструментами настройки. Можно записать действий мышью. Для этого нужно кликнуть на панель Record.
После завершения записи появится другой окно с подробной информацией о проделанных манипуляциях: длина действия, число событий (например, кликов мышью). Чтобы запустить проигрывание нужно нажать на режим воспроизведение. При этом можно выбрать скорость, задержку между действиями.
Снизу окна есть настройки, которые позволяют назначить количество повторений или время: например, единожды, на час или др. Макросы можно создавать и вручную. Для этого достаточно нажать на иконку мыши — слева внизу окна. Остается выбрать действие: левый или правый клик, двойной клик и др.
Указанные манипуляции записываются в основном разделе утилиты. Для запуска проигрывания макроса достаточно нажать на Play (находится сверху панели инструментов).