Лучшие программы для настройки курсора Windows

Инструменты Windows и сторонние ПО позволяют изменить внешний вид и характеристики указателя мыши: скорость, чувствительность, форма, цвет, направление и др. Разберем, какие программы лучшие для настройки курсора.

X-Mouse Button Control X-Mouse Button Control — одна из простейших программ, позволяющих настроить курсор. Установить утилиту можно на 32 или 64-разрядную Windows. ПО распространяется по бесплатной лицензии. Интерфейс переведен на русский язык. Нужно сначала запустить программу. На экране появится окно с набором функций. Раздел Слой 1 позволяет изменить настройки по умолчанию и задать определенное действие для выбранной кнопки. Например, можно установить двойной клик при нажатии на ЛКМ, триггер прокрутки вниз или вверх. Аналогичные настройки доступны для любой клавиши мышки. Следующий раздел — Скроллинг. Он позволяет настроить колесико: изменить направление прокрутки (инвертировать), включить возможность пролистывать страницу целиком и др. Далее — Опции. В разделе доступны функции: Отключение прокрутки страницы под курсором.

Настройка скорости движения мыши — через отдельный ползунок;

Отключение вертикальной или горизонтальной ориентации при прокрутке. В дополнительных настройках можно выбрать чувствительность, изменить точность реагирования, добавить новые слои или др.

CursorFX CursorFX — бесплатное приложение, которое не предлагает функций для работы с чувствительностью или другими техническими параметрами указателя. Но с ее помощью можно легко изменить тему курсора: внешний вид, эффекты и другие параметры. Интерфейс приложения переведен на русский язык. После скачивания программы, на экране появится окно с основными настройками. Первый раздел Мои курсоры — здесь собраны имеющиеся темы для оформления указателей. Можно выбрать готовые пресеты, которые отличаются от используемых в Windows. Следующий параметр — Эффекты. Он разделен на две основные части. Первая — Текущие эффекты. В ней собраны основные действия, которые могут быть выполнены при помощи манипулятора. Например, двойной щелчок, прокручивание, нажатие средней кнопки. На каждое из этих действий можно назначить отдельный эффект. Они представлены в правой части — Возможные эффекты. Рядом с каждым эффектом есть анимация, позволяющая понять, как он будет выглядеть по факту. Далее След указателя. Это раздел, в котором можно выбрать остаточный след от движения курсором. Есть разные кружочки, эффект дыма или другие простые анимации. Также приложение позволяет настроить звуки для каждого действия указателем. Например, разного рода щелчки при двойном нажатии, прокручивание и прочее. Раздел также состоит из двух частей: в первой можно выбрать действие, а во втором — сам эффект. В приложении есть раздел Еще курсоров! В нем представлена ссылка на магазин, в котором можно скачать или купить понравившееся эффекты. В Параметрах можно вручную выбрать настройки для курсоров. Это может быть оттенок, яркость, контрастность. Есть варианты для установки тени, гладкости перемещения, прозрачности и прочих элементов.