Программы для разгона процессоров AMD Ryzen

Один из способов улучшить производительность компьютера — разгон процессора. Подняв показатели CPU, можно ощутимо повысить быстродействие ПК. Для настройки разгона разработано большое количество приложений. Рассмотрим несколько утилит, которые подходят для процессоров AMD линейки Ryzen.

Предостережение Любой разгон комплектующих компьютера — риск. Увеличение частот и изменение параметров энергоэффективности может привести к серьезным сбоям в работе процессора и материнской платы. Следует выполнять разгон с осторожностью и не прибегать к нему без должной степени осведомленности.

AMD Ryzen Master AMD Ryzen Master — это официальная программа от AMD, которая позволяет управлять параметрами процессоров Ryzen. Подходит для всех CPU серий Zen, а также для моделей Threadripper и Ryzen APU. При помощи программы можно выполнять разгон, отслеживать изменение температуры и потребление энергии в мониторинге. Приложение поддерживает два основных режима работы — Manual и Auto Overclocking. Первый подразумевает определение параметров вручную. Подходит для пользователей, имеющих осведомленность и опыт в разгоне. Второй более прост в использовании. Режим Auto Overclocking позволяет автоматически задать оптимальные и безопасные для работы значения CPU, которые будут обеспечивать повышенную производительность. Программа бесплатна и работает во всех актуальных версиях Windows. Помимо возможности управления CPU, в AMD Ryzen Master присутствует функционал для работы с оперативной памятью. Благодаря ему, в приложении можно выполнять разгон ОЗУ.

Quick CPU Quick CPU — это функциональная утилита для управления комплектующими. Позволяет просматривать и анализировать данные с датчиков с помощью встроенного мониторинга, а также выполнять разгон процессора. Программа полностью бесплатна и работает во всех популярных версиях ОС. Поддерживаются Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (64 и 32 бит). Используя Quick CPU, можно увеличивать частоты, настраивать энергопотребление. Внесенные изменения применяются сразу, без необходимости перезагрузки, что делает утилиту более удобной и безопасной для оборудования.

CPU-Tweaker CPU-Tweaker — простая бесплатная программа для разгона ПК в Windows. С ее помощью можно изменять частоты процессора и памяти, а также тайминги ОЗУ. В программу встроен удобный мониторинг, позволяющий следить за состоянием оборудования во время настройки. Язык интерфейса — английский. Утилита универсальна и способна работать с процессорами как от Intel, так и от AMD всех серий. В окне программы отображаются все необходимые значения. Изменяя и настраивая их, можно осуществлять разгон и оптимизацию комплектующих (оперативной памяти и процессора). CPU-Tweaker поддерживает Windows XP и выше (32 и 64 бит).

SetFSB SetFSB — это удобная утилита для осуществления разгона процессора в Windows. В большинстве случаев применяется на ноутбуках, однако подходит и для использования на ПК. Программа имеет широкий функционал по настройке параметров устройств. Утилита предоставляет большое количество возможностей для разгона. Приложение работает в Windows XP и выше, поддерживаются как 32-битные, так и 64-разрядные издания операционной системы. Единственный доступный язык интерфейса — английский.