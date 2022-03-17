Чем открыть XSD — программы для открытия файлов XSD

Файлы формата XSD (XML Schema Definition), по сути, являются текстовыми документами и предназначены для хранения специфических данных, в основном описывающих схемы и диаграммы. Данный тип файлов можно открыть в любом текстовом редакторе, но он не сможет отобразить то, что описано XSD-данными. Для просмотра схем, диаграмм и т.д. потребуется использование специализированных программ. Именно о них и пойдет речь далее.
WMHelp XMLPAD
Бесплатная программа
WMHelp XMLPAD — программное обеспечение для просмотра и редактирования XML-Разметки, которое также можно использовать в качестве просмотрщика XSD-файлов. Используя эту программу, пользователь может просматривать исходный код с подсветкой синтаксиса, диаграммы и документацию XSD с правильным форматированием.
Выделим следующие функциональные возможности и особенности WMHelp XMLPAD:
- Гибкий пользовательский интерфейс, поддерживающий одновременную обработку сразу нескольких XSD-файлов.
- Помимо XSD, при помощи WMHelp XMLPAD также можно просматривать файлы форматов XML, DTD, XSL, CSV, DOCX, а также содержимое нескольких типов архивов.
- Программа позволяет импортировать информацию из файлов HTML, открывать URL-ссылки прямо из основной панели благодаря встроенному браузеру, выполнять основные операции редактирования (вырезка, копирование, вставка, удаление), осуществлять поиск и замену текста, отменять/повторять действия.
- Возможность конвертирования данных в формат DTD (аналог XSD), вставки комментариев, создания, редактирования и удаления тегов.
- Возможность изменения параметров подсветки синтаксиса цветом, а также предварительного просмотра и печати диаграмм XML.
- Также пользователь может создавать ассоциации файлов, выбирать цвет переднего плана и фона для параметров выделения разметки и генерировать образцы XML на основе данных из XSD.
Программа WMHelp XMLPAD распространяется бесплатно и подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP и выше.
QXmlEdit
Бесплатная программа
QXmlEdit — бесплатная программа, предоставляющая пользователям простые и интуитивно понятные средства для просмотра XML-документов различными способами, а также для их редактирования и сравнения друг с другом. В число возможностей приложения также входит открытие XSD-файлов и построение описанных в них схем и диаграмм.
Среди основных функций и возможностей QXmlEdit отметим:
- Простой минималистичный интерфейс, состоящий из основного меню, нескольких кнопок и панели для просмотра содержимого XSD-файла.
- Четыре режима просмотра исходного кода XSD: «Основной» (для просмотра важных элементов кода), «Компактный» (показывает ограниченные атрибуты, дочерний индекс и один атрибут в строке), «Расширенный» (обеспечивает подробное представление кода), «Полная информация» (просмотре всего кода вместе с добавленными примечаниями).
- Поддержка импорта данных из файлов формата (помимо XSD) XML, XSL, FO, XSLT, JAVA, JS, AS или TXT с возможностью открытия их различными способами, в т.ч. перетаскиванием мыши.
- Пользователь может просматривать XSD-схемы в графическом редакторе, разбивая их на более мелкие фрагменты, изучать структуру схем и визуально сравнивать между собой выбранные элементы.
- Возможность просмотра и редактирования метаданных, добавления закладок и управления ими, изменение кодировки, присвоения определенному тексту атрибута «только для чтения», копировать и вставлять отдельные фрагменты схем.
Редактор XSD-схем QXmlEdit поддерживается операционными системами Windows XP и выше.
XSD Diagram
Бесплатная программа
XSD Diagram — одна из самых простых бесплатных программ для просмотра исходного кода и визуализации содержимого XSD-файлов. Приложение имеет небольшой размер, не требует установки и может запускаться с внешних носителей.
Ключевые функции и возможности XSD Diagram:
- Отображение элементов, групп и атрибутов XSD-схем.
- Отображение текстовой/HTML-документации элемента и атрибута, если они доступны.
- Перемещение между элементами отображаемого древа с помощью клавиатуры.
- Отправка XSD-схем в печать.
- Возможность экспорта диаграмм в форматы TXT, SVG, PNG, JPG и EMF.
- Возможность масштабирования диаграмм колесиком мыши при удержании клавиши «CTRL».
- Валидация XML на основе загруженного файла XSD.
- Регистрация в контекстном меню проводника Windows.
- Возможность открытия XSD-файлов из браузеров путем перемещения при помощи мыши URL-адреса в главное окно.
Программа XSD Diagram работает на компьютерах под управлением Windows XP или выше. Для работы приложения требуется установка платформы Framework.NET 2.0.
XMLFox Advance
Бесплатная программа
XMLFox Advance — многофункциональное приложение, предназначенное для создания, редактирования и преобразования XML-схем, которые могут быть добавлены на обработку, в т.ч. и путем импорта XDS-файлов.
Функциональные возможности программы XMLFox Advance:
- Создание новых файлов XSD, в т.ч. путем его получения из XML-схемы. Программа включает в себя инструменты для создания таблиц или вставки новых строк в уже существующую структуру. Также есть возможность отредактировать содержимое строки или ячейки и назначить его схеме XSD.
- Редактирование строк сценариев (скриптов), возможность связки новых данных с уже хранящимися в базе данными, установка отношений между экземплярами и добавление дополнительных узлов в схемы.
- Наличие функции определения текущей кодировки XML и возможность выбора других типов шифрования схемы.
- Прямое и обратное преобразование кодировки UTF-16 в такие форматы кодировок, как ISO-8859, UTF-8 или WINDOWS-1250.
- Экспорт данных схем в файлы форматов CSV, TXT, PDF, HTML или в виде электронных таблиц, совместимых с Access, SQL Server или Excel.
- Возможность просмотра XML-документов как реляционной базы данных с отображением схем в виде древа, таблицы или расширяемой сетки.
- Возможность сравнения и проверки XML-схемы со структурой XSD, расположенной в содержимом XML, или в независимой XSD-схеме.
- Возможность проверки правильности содержимого XSD и XML.
Программа XMLFox Advance может быть запущена на компьютере под управлением Windows XP или выше.
XSemmel
Бесплатная программа
XSemmel — программа для редактирования XML, специально разработанная для тех, кому требуется инструмент для обработки одновременно нескольких типов кода. В дополнение к XML, данный редактор также позволяет работать с XLS, XLST и XSD-контентом.
Отметим следующие особенности и функции XSemmel:
- Удобный пользовательский интерфейс ленточного типа, упрощающий навигацию по меню и выбор нужного инструмента. Область редактирования разделена на три основных раздела, в которых отображаются: XML-компоненты в виде древа, редактор исходного кода и окно валидации правильности написания XML.
- Программа позволяет работать с несколькими типами файлом, куда, помимо XML, относятся XSD, XLS и XLST. Контент сразу становится доступным для редактирования после импорта файлов. Имеется возможность генерации XSD-схем.
- Область редактирования оснащена всеми необходимыми индикаторами, облегчающими работу, таких как подсветка синтаксиса и нумерация строк. Имеется возможность сворачивания фрагментов кода.
- В помощь пользователю — инструменты для поиска и замены текста, связывания и удаления комментариев. Предусмотрен также автоматический перенос слов и функция форматирования кода, возможны вставки даты и пользовательских объектов XML.
- Возможность создания XML-файла по шаблону и сравнения двух экземпляров XML-документов друг с другом.
Программа XSemmel не требует установки, но для ее работы на компьютере должна быть установлена платформа .NET Framework 2.0 или выше. Требования к ОС: Windows XP или выше.