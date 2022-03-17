Чем открыть XSD — программы для открытия файлов XSD

Файлы формата XSD (XML Schema Definition), по сути, являются текстовыми документами и предназначены для хранения специфических данных, в основном описывающих схемы и диаграммы. Данный тип файлов можно открыть в любом текстовом редакторе, но он не сможет отобразить то, что описано XSD-данными. Для просмотра схем, диаграмм и т.д. потребуется использование специализированных программ. Именно о них и пойдет речь далее.

WMHelp XMLPAD Бесплатная программа WMHelp XMLPAD — программное обеспечение для просмотра и редактирования XML-Разметки, которое также можно использовать в качестве просмотрщика XSD-файлов. Используя эту программу, пользователь может просматривать исходный код с подсветкой синтаксиса, диаграммы и документацию XSD с правильным форматированием. Выделим следующие функциональные возможности и особенности WMHelp XMLPAD: Гибкий пользовательский интерфейс, поддерживающий одновременную обработку сразу нескольких XSD-файлов.

Помимо XSD, при помощи WMHelp XMLPAD также можно просматривать файлы форматов XML, DTD, XSL, CSV, DOCX, а также содержимое нескольких типов архивов.

Программа позволяет импортировать информацию из файлов HTML, открывать URL-ссылки прямо из основной панели благодаря встроенному браузеру, выполнять основные операции редактирования (вырезка, копирование, вставка, удаление), осуществлять поиск и замену текста, отменять/повторять действия.

Возможность конвертирования данных в формат DTD (аналог XSD), вставки комментариев, создания, редактирования и удаления тегов.

Возможность изменения параметров подсветки синтаксиса цветом, а также предварительного просмотра и печати диаграмм XML.

Также пользователь может создавать ассоциации файлов, выбирать цвет переднего плана и фона для параметров выделения разметки и генерировать образцы XML на основе данных из XSD. Программа WMHelp XMLPAD распространяется бесплатно и подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP и выше.

QXmlEdit Бесплатная программа QXmlEdit — бесплатная программа, предоставляющая пользователям простые и интуитивно понятные средства для просмотра XML-документов различными способами, а также для их редактирования и сравнения друг с другом. В число возможностей приложения также входит открытие XSD-файлов и построение описанных в них схем и диаграмм. Среди основных функций и возможностей QXmlEdit отметим: Простой минималистичный интерфейс, состоящий из основного меню, нескольких кнопок и панели для просмотра содержимого XSD-файла.

Четыре режима просмотра исходного кода XSD: «Основной» (для просмотра важных элементов кода), «Компактный» (показывает ограниченные атрибуты, дочерний индекс и один атрибут в строке), «Расширенный» (обеспечивает подробное представление кода), «Полная информация» (просмотре всего кода вместе с добавленными примечаниями).

Поддержка импорта данных из файлов формата (помимо XSD) XML, XSL, FO, XSLT, JAVA, JS, AS или TXT с возможностью открытия их различными способами, в т.ч. перетаскиванием мыши.

Пользователь может просматривать XSD-схемы в графическом редакторе, разбивая их на более мелкие фрагменты, изучать структуру схем и визуально сравнивать между собой выбранные элементы.

Возможность просмотра и редактирования метаданных, добавления закладок и управления ими, изменение кодировки, присвоения определенному тексту атрибута «только для чтения», копировать и вставлять отдельные фрагменты схем. Редактор XSD-схем QXmlEdit поддерживается операционными системами Windows XP и выше.

XSD Diagram Бесплатная программа XSD Diagram — одна из самых простых бесплатных программ для просмотра исходного кода и визуализации содержимого XSD-файлов. Приложение имеет небольшой размер, не требует установки и может запускаться с внешних носителей. Ключевые функции и возможности XSD Diagram: Отображение элементов, групп и атрибутов XSD-схем.

Отображение текстовой/HTML-документации элемента и атрибута, если они доступны.

Перемещение между элементами отображаемого древа с помощью клавиатуры.

Отправка XSD-схем в печать.

Возможность экспорта диаграмм в форматы TXT, SVG, PNG, JPG и EMF.

Возможность масштабирования диаграмм колесиком мыши при удержании клавиши «CTRL».

Валидация XML на основе загруженного файла XSD.

Регистрация в контекстном меню проводника Windows.

Возможность открытия XSD-файлов из браузеров путем перемещения при помощи мыши URL-адреса в главное окно. Программа XSD Diagram работает на компьютерах под управлением Windows XP или выше. Для работы приложения требуется установка платформы Framework.NET 2.0.

XMLFox Advance Бесплатная программа XMLFox Advance — многофункциональное приложение, предназначенное для создания, редактирования и преобразования XML-схем, которые могут быть добавлены на обработку, в т.ч. и путем импорта XDS-файлов. Функциональные возможности программы XMLFox Advance: Создание новых файлов XSD, в т.ч. путем его получения из XML-схемы. Программа включает в себя инструменты для создания таблиц или вставки новых строк в уже существующую структуру. Также есть возможность отредактировать содержимое строки или ячейки и назначить его схеме XSD.

Редактирование строк сценариев (скриптов), возможность связки новых данных с уже хранящимися в базе данными, установка отношений между экземплярами и добавление дополнительных узлов в схемы.

Наличие функции определения текущей кодировки XML и возможность выбора других типов шифрования схемы.

Прямое и обратное преобразование кодировки UTF-16 в такие форматы кодировок, как ISO-8859, UTF-8 или WINDOWS-1250.

Экспорт данных схем в файлы форматов CSV, TXT, PDF, HTML или в виде электронных таблиц, совместимых с Access, SQL Server или Excel.

Возможность просмотра XML-документов как реляционной базы данных с отображением схем в виде древа, таблицы или расширяемой сетки.

Возможность сравнения и проверки XML-схемы со структурой XSD, расположенной в содержимом XML, или в независимой XSD-схеме.

Возможность проверки правильности содержимого XSD и XML. Программа XMLFox Advance может быть запущена на компьютере под управлением Windows XP или выше.