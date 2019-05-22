Что такое драйверы на компьютере и зачем они нужны?

Абсолютно все пользователи ПК рано или поздно сталкиваются с понятием "драйвер". Особенно это касается компьютеров под управлением операционных систем Windows, в которых "вечно что-то не так с драйверами". То они отсутствуют, в связи с чем компьютер не видит подключаемое к нему устройство, то сообщают об ошибке, из-за чего это устройство перестает работать в самый ответственный момент.
Чтобы начать разговаривать с компьютером "на ты", важно хотя бы иметь представление о том, что такое драйверы, для чего они нужны, и как ими пользоваться.
УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА И КАК С ЭТИМ СВЯЗАНЫ ДРАЙВЕРЫ
Проще разобраться в предназначении драйверов, если понять устройство современного компьютера. Для неопытных пользователей он представляет собой монитор, клавиатуру, мышь, прочие устройства (принтер, например) и системный блок, к которому все это подключается. Если речь идет о ноутбуке — его "системный блок", если так можно сказать, спрятан под клавиатуру.
Все самое интересное находится внутри этого блока. Ключевой компонент любого ПК — материнская (системная) плата. К ней подключается все остальное — процессор, оперативная память, жесткий диск и так далее.
Все эти устройства объединены в единый вычислительный комплекс, готовый к выполнению задач. Запуск операционной системы (ОС) — основная задача компьютера (по крайней мере, для обычных людей). Т.е. первое, что делает машина — загружает Windows. После этого операционная система получает практически полный контроль над материнской платой, соответственно, всеми подключенными к ней устройствами. Как во всем этом процессе участвуют драйверы?
Вот что происходит, когда пользователь просто двигает мышью:
- Устройство (мышь) отправляет компьютеру сигнал.
- Windows фиксирует этот сигнал. Здесь в работу включается драйвер.
- Первоначально операционная система "не понимает" сигналы, отправляемые мышью. Для этого ей нужны инструкции, в которых содержатся "объяснения", что делать с теми или иными сигналами, поступающими от устройств.
- Несложно догадаться, что эти инструкции хранятся в драйвере. Windows просто обращается к нему и находит расшифровку принятого от мыши сигнала.
- Далее происходит формирование команды для процессора и ряд других процедур, по завершению которых пользователь видит, как курсор переместился на экране.
- Так происходит с любым другим устройством.
Другими словами, драйвер — это промежуточный элемент между операционной системой и аппаратной частью компьютера. Необязательно, что в драйвере хранятся лишь инструкции для Windows. Зачастую это самостоятельные программы, производящие собственные вычисления и действия, но их выполнение невозможно без участия операционной системы. Такая вот взаимозависимость.
ГДЕ ВЗЯТЬ ДРАЙВЕРЫ?
В последних версиях Windows довольно большое количество драйверов уже включено в операционную систему. Многие устройства достаточно просто подключить к компьютеру, и они будут работать без необходимости каких-либо действий со стороны пользователя. Например, современные смартфоны выпускаются с записанными в их памяти драйверами. Т.е. при подключении телефона к компьютеру Windows автоматически находит и устанавливает их или запускает программу для установки.
К сожалению, автоматизация актуальна не всегда. Иногда для установки и обновления драйверов приходится поработать ручками. Итак, где же взять драйверы? Вариантов несколько:
- На диске, идущем в комплекте с устройством — мышью, принтером, видеокартой и т.д. Этот способ в настоящее время не совсем актуален. У многих на компьютере уже нет дисковода.
- На жестком диске компьютера. Этот вариант актуален для ноутбуков и иногда стационарных ПК, купленных с предустановленной операционной системой Windows. В системном разделе диска (обычно "Локальный диск C:") должна находиться папка со всеми драйверами от устройств, которыми был укомплектован компьютер. Этот вариант не подойдет при необходимости установки драйвера для нового устройства.
- На официальном сайте производителя устройства. Основная сложность здесь — определение модели устройства. Если есть паспорт или хотя бы нужные данные написаны на корпусе мыши, принтера и т.д., то найти подходящий драйвер не должно составить труда. Но и здесь есть свои подводные камни. Версий драйверов для одного и того же устройства может быть несколько. Вот более подробная статья по поиску драйверов через DEV И VEN.
- На любом другом сайте в интернете. Крайний и весьма ненадежный способ. Никогда точно не знаешь, что именно подсунет владелец этого "другого сайта" вместо драйвера. Но с проверенных источников все же можно скачивать. Нужно лишь найти эти проверенные источники.
- Скачать и установить/обновить при использовании специальных программ — менеджеров драйверов. Сегодня это, пожалуй, самый простой способ скачивания, установки и обновления драйверов. Нужно лишь заполучить сам менеджер. Желательно, чтобы он был бесплатным как, например, программа DriverHub.
Касательно поиска драйверов мы также подготовили статью с подробными инструкциями: Как найти драйвер для Windows?