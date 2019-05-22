Что такое драйверы на компьютере и зачем они нужны?

Абсолютно все пользователи ПК рано или поздно сталкиваются с понятием "драйвер". Особенно это касается компьютеров под управлением операционных систем Windows, в которых "вечно что-то не так с драйверами". То они отсутствуют, в связи с чем компьютер не видит подключаемое к нему устройство, то сообщают об ошибке, из-за чего это устройство перестает работать в самый ответственный момент.

Чтобы начать разговаривать с компьютером "на ты", важно хотя бы иметь представление о том, что такое драйверы, для чего они нужны, и как ими пользоваться.

УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА И КАК С ЭТИМ СВЯЗАНЫ ДРАЙВЕРЫ Проще разобраться в предназначении драйверов, если понять устройство современного компьютера. Для неопытных пользователей он представляет собой монитор, клавиатуру, мышь, прочие устройства (принтер, например) и системный блок, к которому все это подключается. Если речь идет о ноутбуке — его "системный блок", если так можно сказать, спрятан под клавиатуру. Все самое интересное находится внутри этого блока. Ключевой компонент любого ПК — материнская (системная) плата. К ней подключается все остальное — процессор, оперативная память, жесткий диск и так далее. Все эти устройства объединены в единый вычислительный комплекс, готовый к выполнению задач. Запуск операционной системы (ОС) — основная задача компьютера (по крайней мере, для обычных людей). Т.е. первое, что делает машина — загружает Windows. После этого операционная система получает практически полный контроль над материнской платой, соответственно, всеми подключенными к ней устройствами. Как во всем этом процессе участвуют драйверы? Вот что происходит, когда пользователь просто двигает мышью: Устройство (мышь) отправляет компьютеру сигнал.

Windows фиксирует этот сигнал. Здесь в работу включается драйвер.

Первоначально операционная система "не понимает" сигналы, отправляемые мышью. Для этого ей нужны инструкции, в которых содержатся "объяснения", что делать с теми или иными сигналами, поступающими от устройств.

Несложно догадаться, что эти инструкции хранятся в драйвере. Windows просто обращается к нему и находит расшифровку принятого от мыши сигнала.

Далее происходит формирование команды для процессора и ряд других процедур, по завершению которых пользователь видит, как курсор переместился на экране.

Так происходит с любым другим устройством. Другими словами, драйвер — это промежуточный элемент между операционной системой и аппаратной частью компьютера. Необязательно, что в драйвере хранятся лишь инструкции для Windows. Зачастую это самостоятельные программы, производящие собственные вычисления и действия, но их выполнение невозможно без участия операционной системы. Такая вот взаимозависимость.