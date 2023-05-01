Ошибки блока питания на ПК и способы их устранения

Блок питания — одно из самых важных устройств ПК. Любые неисправности в его работе могут серьезно сказаться на всем компьютере. Поэтому важно вовремя выявлять неполадки, обращая внимание на их признаки, чтобы оперативно устранять их. Большинство неисправностей блока питания проявляются одинаковым образом. Разобрав основные симптомы, можно легко вычислить наличие проблем. Рассмотрим 7 признаков, свидетельствующих о вероятном присутствии неполадок у БП.

Внезапное отключение Случайное выключение компьютера — самое частое проявление проблем с питанием. Чаще всего внезапные отключения происходят из-за ухода блока в защиту. Она нужна, чтобы предотвратить выход устройства и всего ПК из строя. Если комплектующие начинают потреблять больше энергии, чем может обеспечить блок, срабатывает автоматическая защита и компьютер отключается. Если вы столкнулись с этим, стоит попробовать снизить нагрузку компонентов ПК (в первую очередь, видеокарты и процессора), а также отключить разгон, если он применялся. Нелишним будет проверить БП на соответствие ПК. Для этого рассчитайте потребляемую железом мощность при помощи специального калькулятора в Интернете и сравните результат с характеристиками блока питания. Если он окажется больше, чем мощность БП, то нужно заменить устройство питания на более мощное.

Случайные перезагрузки ПК Внезапные перезагрузки компьютера могут свидетельствовать о разных сбоях в его работе. Это может касаться не только блока питания. Наиболее частая причина таких ситуаций — перегрев одного из компонентов. Не исключено, что источником проблемы является именно блок питания.

Перегрев блока питания Если вы ощущаете сильный нагрев корпуса компьютера в месте расположения блока питания, стоит обратить на это внимание. Чаще всего такой признак говорит о проблемах с системой охлаждения устройства или загрязнении пылью. Следует разобрать блок, проверить его и провести чистку. Для этого выключите ПК, отключив его от сети, снимите боковые крышки корпуса, открутите винты, держащие блок питания и разберите устройство. Очистите его от пыли при помощи жесткой кисти, проверьте подключение вентилятора и, по возможности, смажьте его. Для этого подойдет масло для дверных петель, для швейных машин, часовое масло или WD-40. Не стоит использовать растительное масло, а также вазелин и другие густые смазки. После проделанных действий соберите блок обратно, установите на свое место и закройте крышки корпуса. Перегрев должен устраниться.

Неполадки с накопителями Если вы заметили ухудшение работы и нестабильность у жестких дисков, связанные с замедлением вращения, то стоит рассмотреть возможность возникновения этого по причине проблем с блоком питания. Иногда бывает, что вследствие различных поломок, у БП падает выдаваемая мощность, из-за чего диски начинают вращаться медленнее, а значит работать хуже. В случае подозрений на это, следует произвести диагностику устройства.

Проблемы в работе видеокарты Различные артефакты и помехи на экране в большинстве случаев появляются из-за выхода из строя видеочипа. Однако иногда они могут также вызываться понижением напряжения. Поэтому при их появлении не стоит исключать возможность наличия проблем с блоком питания.

Неработоспособность внешних устройств Понижение выдаваемой мощности также может приводить к проблемам в работе съемных устройств, таких как флешки, USB-дисководы, внешние жесткие диски, наушники, микрофоны, веб-камеры, колонки и прочее. Обычно неполадки с ними появляются из-за материнской платы или звуковой карты, но иногда причина кроется в блоке питания. Не стоит исключать это, поэтому нелишним будет провести диагностику БП.