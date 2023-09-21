Дополнительные параметры системы в Windows

В Windows есть много служебных утилит и пунктов меню, которые позволяют гибко настраивать систему. С их помощью можно сконфигурировать ОС под себя, адаптировав ее под используемое железо. Среди таких сервисов — дополнительные параметры системы, доступные в Windows 7, 8, 8.1 и 10. Они позволяют изменить настройки быстродействия, улучшая производительность системы, а также вносить некоторые другие изменения в конфигурацию Windows. Разберем, как их открыть и что в них можно сделать.

Как открыть дополнительные параметры? Попасть в меню настройки можно из раздела Свойства системы в Параметрах или Панели управления. Рассмотрим, как открыть утилиту в разных изданиях Windows.

В Windows 7, 8 и старых изданиях 10 На старых версиях системы дополнительные параметры открываются через Панель управления. Чтобы попасть в меню на Windows 7, 8, 8.1 и 10 ранних изданий (например, 1607), выполните следующее: Зайдите в Панель управления. Открыть ее можно, например, из меню Пуск или через поиск. Установите просмотр Категории и выберите пункт Система и безопасность. Перейдите в раздел Система. В левой боковой панели щелкните на ссылку Дополнительные параметры.

Окно настройки будет открыто.

В последних версиях Окно Свойства системы в новых версиях Windows отличается от старых, поэтому для открытия дополнительных параметров в последних изданиях ОС нужно выполнить другие шаги: Зайдите в Параметры. Перейдите раздел Система. Выберите пункт О программе в боковом меню слева. Промотайте содержимое вниз и кликните на пункт Дополнительные параметры в нижней части окна.

Настройки будут запущены.

Возможности утилиты Дополнительные параметры Меню настройки имеет большой функционал и позволяет гибко конфигурировать систему. Разберем, что и как можно настроить в дополнительных параметрах Windows.

Визуальные эффекты Наиболее часто окно настроек используют для конфигурации визуальных эффектов в ОС. Изменяя их и отключая ненужные параметры, можно снизить нагрузку на процессор и использование ОЗУ. Это позволяет улучшить производительность и быстродействие системы. Такой вид настройки особенно актуален для слабых ПК и ноутбуков. Для них он может помочь существенно увеличить скорость работы Windows. Чтобы изменить настройки визуальных эффектов, откройте вкладку Дополнительно и нажмите на кнопку Параметры в разделе Быстродействие.

В открывшемся окне просмотрите доступные эффекты и внесите правки. Их можно отредактировать вручную, просматривая каждый параметр и отключая ненужное. Другой вариант — выбрать готовую конфигурацию среди доступных. Можно выбрать режим максимального быстродействия или, наоборот, наилучшего внешнего вида интерфейса ОС.

Для применения и сохранения изменений кликните на кнопки Применить и ОК.

Профили пользователей Настройки аккаунтов позволяют выбирать типы пользователей, удалять и копировать их, а также просматривать используемое файлами профилей место на жестком диске. Чтобы зайти в них, нажмите Параметры в области Профили пользователей.

В открывшемся окне можно изменить конфигурацию аккаунта при помощи кнопки Сменить тип, а также скопировать или удалить нужного пользователя, выделив его и воспользовавшись соответствующими кнопками.



Загрузка В этом разделе можно изменить некоторые параметры запуска системы. Чтобы открыть его, нажмите Параметры в разделе Загрузка и восстановление (вкладка Дополнительно). В меню можно настроить ОС по умолчанию для загрузки, отредактировать параметры меню запуска, а также сконфигурировать действия системы в случае отказа.



Восстановление Из меню дополнительных параметров также можно открыть настройки восстановления Windows. Для этого зайдите в раздел Защита системы. В нем можно настроить восстановление для каждого из локальных дисков и добавить новую точку отката при помощи кнопки Создать.



Имя компьютера Еще одна возможность меню Дополнительные параметры — смена имени компьютера. Название ПК указывается во время инсталляции ОС и многие пользователи думают, что отредактировать его после установки невозможно. Однако его можно изменить. Для этого нужно перейти во вкладку Имя компьютера окна Дополнительные параметры, отредактировать название, указав новое, и сохранить его.



Оборудование Из раздела Оборудование можно запустить Диспетчер устройств для настройки комплектующих, а также изменить параметры установки.