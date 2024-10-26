Ошибка ERR UNKNOWN URL SCHEME возникает при попытке открыть веб-страницу в браузере на Android. Если она появляется, содержимое сайта не отображается и никаких других действий не происходит. В большинстве случаев сбой вызван проблемами на стороне разработчика. Рассмотрим его причины и способы решения.

Почему возникает ошибка при загрузке страницы? В большинстве случаев неполадка появляется из-за того, что браузер не поддерживает специфические схемы URL, такие, как mailto://, sms://, tel:// и т.п. Обычно они перенаправляют пользователя на совершение определенного действия: оправки электронного письма или SMS-сообщения. Для этого браузер должен дать команду на запуск приложения, которое используется в системе по умолчанию для выполнения этой задачи. Например, открыть почтовый клиент для отправки письма. Однако многие мобильные браузеры для Android не могут этого сделать, так как не работают с такими URL схемами. Обычно они поддерживают только основные виды адресов, такие как https://, http:// и file://. Тогда при попытке перейти на страницу с URL другого типа будет появляться ошибка ERR UNKNOWN URL SCHEME.

Как исправить ошибку браузера в Android? Сбой с загрузкой страницы на Android может быть проблемой как для пользователя, который столкнулся с неработоспособностью нужной страницы, так и для владельца сайта. Поэтому рассмотрим два возможных сценария устранения неполадки для разных случаев.

На стороне пользователя Если вы столкнулись с тем, что нужная страница не открывается на Android, попробуйте следующие способы решения: Воспользуйтесь другим браузером. Например, если ранее использовался стандартный веб-браузер, встроенный в Android, можно попробовать открыть страницу через Google Chrome или Firefox.

Обновите браузер, чтобы получить последние нововведения и исправления ошибок, которые иногда могут помочь устранить сбой.

Выясните, куда должна перенаправлять проблемная ссылка и выполните нужное действие вручную. Например, если URL начинается с mailto://, это значит, что он направляет на отправку электронного письма по указанному адресу. В таком случае следует скопировать ящик и написать на него вручную через почтовый клиент. Если URL имеет схему sms://, он предназначен для автоматической отправки SMS-сообщения на указанный номер. Тогда можно также создать его вручную. Если же адрес начинается с tel://, то он должен направлять на автоматический телефонный звонок. В этом случае его также можно выполнить вручную, позвонив по номеру, указанному в URL после схемы tel://. Эти простые способы помогают решить проблему в большинстве случаев. Если же ни один из них не поможет избавиться от сбоя, вероятнее всего, его источник находится на стороне разработчика сайта. В таком случае можно подождать, пока ошибка будет исправлена, или сообщить создателю страницы о неисправности.

На стороне вебмастера Если вы являетесь владельцем сайта и столкнулись с тем, что некоторые страницы не работают на Android и вызывают ошибку ERR UNKNOWN URL SCHEME, можете попробовать добавить для специфических URL обработчики, которые будут открывать нужное приложение или выводить оповещение о том, что страница не может быть открыта в текущем браузере.