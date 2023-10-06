Что такое прокси-серверы, какими они бывают и зачем нужны?

Прокси-сервер — компьютер-посредник или компьютер-прокладка между пользовательским ПК и сетевым ресурсом (сайтом, веб-сервисом и т.д.). В задачу прокси входит прием сетевых запросов от компьютера пользователя и их пересылка целевому сетевому ресурсу как бы «от своего имени». В обычной ситуации данный сетевой ресурс, приняв запрос, выполняет какое-либо действие и отправляет результат обратно на прокси-сервер, а тот, в свою очередь, пересылает его на компьютер пользователя.

Как можно заметить, эта схема напоминает работу посреднических фирм в реальной жизни. Приведем пример. Клиент обращается за услугами к такой фирме (например, ему требуется приобрести автомобиль у конкретного продавца, но он не хочет «светиться» перед ним). Фирма-посредник связывается с продавцом по своим каналам и покупает у него автомобиль от своего имени. Затем посредник перегоняет авто клиенту, который остается довольным не только своей покупкой, но и тем, что совершил он ее анонимно.

Конечно, это грубоватый пример, но он дает ответ на вопрос о том, что такое прокси-северы. Теперь ответим на другие вопросы.

Зачем нужны прокси-серверы? Прокси используются для решения разных задач: Обход блокировок сайтов и других сетевых ресурсов. Большинство обычных пользователей ПК использует прокси-серверы для доступа к запрещенным сайтам. Интернет-провайдер, офисный системный администратор или госрегулятор ограничивают доступ к сетевым ресурсам по их IP-адресам. Используя прокси, компьютер пользователя направляет запросы и получает ответы от другого — посреднического IP-адреса. Так и осуществляется обход блокировок. Прокси-серверы, кстати, тоже могут блокироваться по такому же принципу, т.к. и они имеют собственные IP-адреса. Но заблокировать все существующие прокси — задача практически невыполнимая. Например, прокси-сервис Bright Data оперирует более чем 72 миллионами IP-адресов со всего мира.

Обеспечение конфиденциальности в интернете. Прокси-сервер, как в нашем примере с посреднической фирмой, скрывает реальные сведения о пользовательском ПК. Это обусловлено и тем, что физически компьютер-посредник может быть расположен в любой стране и иметь любой IP-адрес.

Обеспечение безопасности. Ввиду того, что прокси-сервер подменяет реальный IP-адрес пользовательского ПК, это означает, что его не удастся определить и потенциальному злоумышленнику. Как следствие, последний не сможет совершать сетевые атаки на компьютер, спрятанный за прокси-сервер.

Контроль доступа. Во многих компаниях или учебных заведениях сетевая инфраструктура устроена таким образом, что все устройства во внутренней сети выходят во внешнюю сеть через единый прокси-сервер. А т.к. прокси — это компьютер со специальным программным обеспечением, значит, существует возможность его настройки. Системный администратор может легко блокировать доступ к определенным сетевым ресурсам или в интернет в целом, причем как для всех устройств, так и только для определенных. Кроме того, он может просто контролировать, кто и чем занимается на своем рабочем месте, т.к. все сетевые запросы регистрируются прокси-сервером.

Ускорение доступа во внешнюю сеть. Достигается за счет кэширования (временного хранения) данных, к которым пользователь часто обращается. Например, прокси-сервер может хранить фотографии или видео, которые однажды ему уже приходилось пересылать с сайта или удаленного файлового хранилища на пользовательский ПК. Вместо того, чтобы повторно пересылать эти данные, прокси просто отправляет сохраненные ранее (кэшированные). Обычно эта схема также используется в корпоративных сетях, что позволяет значительно снизить нагрузку на внешнюю сеть.

Продвижение товаров и услуг в интернете. SMM, SEO, аналитика и т.д. зачастую требуют выполнения большого числа поисковых запросов в разных поисковых системах, а также работы с социальными сетями с использованием разных аккаунтов. Владельцы этих сетевых ресурсов, чтобы избежать спама и лишней нагрузки на свои северы, могут накладывать различные ограничения — вплоть до полной блокировки доступа. Грамотно используя прокси-серверы, можно значительно облегчить себе жизнь в задачах продвижения товаров и услуг.

Разновидности прокси-серверов Существуют следующие основные разновидности прокси-серверов:

Серверные Прокси данного типа разворачиваются на серверах дата-центров (центров обработки данных или ЦОД). Их основное преимущество — высокая производительность и пропускная способность. Такие прокси-серверы являются досутпными, т.к. они рассчитаны на массовое использование. Но из последнего вытекает главный недостаток серверных прокси — предоставляемые ими IP-адреса известны владельцам сетевых ресурсов, а потому у них больше шансов оказаться в черных списках.

Резидентные Резидентные прокси отличаются тем, что используемые ими IP-адреса выдаются реально существующими интернет-провайдерами. Резидентный прокси может быть развернут даже на домашнем ПК со специальным программным обеспечением. Этот компьютер подключается к сети через местного поставщика интернет-услуг, который выдает тому свой IP-адрес (интернет-провайдеры, как известно, оперируют выделенным им диапазоном IP-адресов). Преимущества резидентных прокси в том, что их сложно вычислить, т.к. целевой сетевой ресурс воспринимает IP-адрес такого прокси-сервера как IP-адрес обычного пользовательского компьютера. Их недостаток — меньшая производительность по сравнению с серверными прокси и более высокая стоимость.

ISP Это подвид резидентных прокси. Отличаются они тем, что интернет-провайдеры сами заключают договора с прокси-сервисами, предоставляя им не только свои IP-адреса, но и оборудование. Т.е. ISP-прокси разворачиваются на серверах дата-центров, чем они схожи с серверными прокси. А т.к. ISP используют IP-адреса, выдаваемые поставщиками интернет-услуг, они схожи с резидентными прокси. В техническом плане ISP имеют преимущества двух предыдущих разновидностей прокси-серверов, но они еще дороже, чем их серверные аналоги.

Мобильные По принципу работы мобильные прокси практически ничем не отличаются от резидентных. Разница лишь в том, что для выхода в интернет они используют коммуникационные мощности сотовых операторов связи, а не традиционных интернет-провайдеров. При желании мобильные прокси можно развернуть на обычном смартфоне или на компьютере, который подключен к интернету через беспроводной 3G/4G/5G-модем. Также никто не запрещает разместить мобильный прокси на сервере дата-центра (главное условие — этот сервер должен выходить в сеть через мобильного оператора связи). Прокси-серверы этой разновидности обходятся дороже, чем ISP, т.к. они предоставляют выход в сеть через мобильный интернет, который, в свою очередь, более затратный, чем проводной. При этом мобильные прокси считаются наиболее надежными в плане обеспечения анонимности.