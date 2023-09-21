Процесс Video.UI.exe в Windows 10/11 — что это и зачем нужно?

В последних версиях Windows появилось много новых встроенных приложений и процессов. Среди них — Video.UI. Он добавлен в систему относительно недавно, поэтому многим пользователям неизвестно его назначение. Разберем, что выполняет этот процесс, насколько он безвреден и можно ли его отключать.

За что отвечает процесс Video.UI.exe? Video.UI.exe — это основной процесс встроенного в Windows приложения Кино и ТВ. Сервис может работать даже в тех случаях, когда сама программа отключена. Обычно он практически не нагружает процессор и минимально потребляет оперативную память, поэтому не вызывает проблем. Его выполнение, как правило, никак не сказывается на работе ОС. Приложение Кино и ТВ, к которому относится сервис Video.UI.exe, впервые появилось в Windows 10. Поэтому процесс присутствует только в современных изданиях ОС: в Windows 10 и 11. Открыв в них Диспетчер задач, можно увидеть его в списке запущенных служб.

Где находится файл процесса? Место расположения файла сервиса — C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_X, где X — уникальный код, который отличается в разных копиях ОС. Проследовав по этому пути в любом файловом менеджере, можно найти Video.UI.

Безопасен ли Video.UI.exe? Процесс является полностью безопасным и безвредным, так как относится к официальным службам Microsoft, интегрированным в Windows. Поэтому его нельзя считать вирусом. Сервис не выполняет вредоносных действий, а обеспечивает работу приложения Кино и ТВ. В других процессах в операционной системе он не участвует. Однако некоторые виды вредоносного ПО могут подменить файл на зараженный. При подозрениях на подобные проблемы с безопасностью можно открыть расположение Video.UI и проверить его на наличие вирусов, загрузив на сервис virustotal.com.

Сколько ресурсов ПК расходует процесс Video.UI.exe? Выполняясь в фоне, процесс обычно не создает существенной нагрузки на комплектующие. Как правило, он потребляет минимальное количество ОЗУ и практически не грузит процессор.

Можно ли отключать процесс? Отключать процесс можно, это не приведет к серьезным последствиям. Единственная проблема, которая может возникнуть из-за выключения Video.UI.exe — неполадки в работе Кино и ТВ. Однако необходимости отключать процесс в большинстве случаев нет. Он не несет в себе вреда и не нагружает компьютер, поэтому обычно выключать его не требуется. Но если необходимость в этом все же возникла, его можно отключить. Это безопасно и не приведет к серьезным сбоям ОС.

Как правильно удалить Video.UI.exe? Если вы не используете Кино и ТВ и хотите полностью отключить Video.UI.exe, следует деинсталлировать приложение. Не стоит удалять файл вручную, так как это может привести к некоторым сбоям. Вместо этого нужно выполнить деинсталляцию в настройках. Для этого перейдите в Параметры, откройте раздел Приложения и выберите Установленные приложения. В списке программ найдите пункт Кино и ТВ, кликните на три точки около него и нажмите Удалить. После удаления следует перезагрузить компьютер. Программа будет удалена и Video.UI прекратит работу.