Форматы изображений HEIC, JPEG и PNG: чем отличаются и как конвертировать?

У каждого из рассматриваемых форматов изображений есть свои преимущества и недостатки. Проведем сравнение HEIC, JPEG и PNG попарно, а затем сделаем выводы. Также рассмотрим способы конвертации данных форматов между собой. Для начала нужно ознакомиться с общими свойствами данных форматов:
- JPEG является одним из наиболее распространенных способов хранения цифровых фотографий. Многие современные камеры используют их для съемки и хранения изображений. Файлы JPEG проходят процесс сжатия, чтобы значительно уменьшить размер файла изображения, что упрощает их хранение и загрузку на веб-страницах. Изображения JPEG могут содержать до 16 миллионов цветов. Сжатие JPG-изображений, как правило, приводит к потере качества.
- Формат PNG в основном используется для веб-графики, логотипов, диаграмм и иллюстраций, а не для высококачественных фотографий, поскольку PNG-файлы занимают больше места для хранения, чем JPEG. Как и JPEG, PNG-изображения могут содержать до 16 миллионов цветов. Кроме того, сжатие PNG возможно осуществить без потери качества. Но главная отличительная особенность формата PNG — поддержка прозрачности.
- Формат HEIC впервые стал применяться в Apple-гаджетах в 2017 году в качестве основного для хранения сделанных на камеру цифровых фотографий. Отличается от JPG более высоким качеством изображения при меньшем (примерно в два раза) объеме занимаемого дискового пространства. Как и PNG, HEIC поддерживает прозрачность. Однако в плане редактирования HEIC уступает как PNG, так и JPG, просто потому, что современные графические редакторы не поддерживают данный формат напрямую (изображения предварительно конвертируются в JPG или PNG, затем — после обработки пользователем — конвертируются обратно в HEIC).
Сравнение JPEG и PNG
Несмотря на сходство и широкое распространение, между JPEG и PNG есть много различий. JPEG содержат меньше данных, чем файлы PNG, и поэтому обычно имеют меньший размер. В отличие от JPEG, PNG поддерживают прозрачный фон, что делает их предпочтительными для графического дизайна.
Сжатие с потерями и без
Когда делается выбор между использованием JPEG или PNG для хранения изображений, важно понимать различие в алгоритмах сжатия, используемых каждым из этих типов файлов.
Файлы JPEG предназначены для эффективного хранения высококачественных цифровых фотографий с высокой детализацией и цветом. Алгоритм компрессии JPEG способен сжимать большие изображения в файлы гораздо меньшего размера, что упрощает и ускоряет их передачу между устройствами. Но это имеет свою цену.
В JPEG используется процесс сжатия с потерями — это означает, что некоторые данные из изображения безвозвратно удаляются, когда оно уменьшается. Это может поставить под угрозу качество файлов в долгосрочной перспективе, потому что каждый раз, когда происходит их редактирование и сохранение, происходит и потеря качества. Из-за этого профессиональные фотографы предпочитают редактирование несжатых (RAW) файлов перед их сжатием в JPG.
В плане сжатия PNG выигрывают у JPG, т.к. в случае с данным форматов компрессия осуществляется без потери качества. Это означает, что при сжатии изображения данные не теряются — качество остается неизменным независимо от того, сколько раз PNG-изображение было подвергнуто редактированию. Визуальная картинка не будет размытой или искаженной, что делает PNG идеальным форматом для хранения логотипов, графиков, схем, карт и прочих объектов с четкими линиями.
Физические размеры файлов JPEG и PNG
При прочих равных условиях, объем занимаемого дискового пространства PNG-файлами, превосходит таковой у JPEG-файлов. В этом легко убедиться, открыв в любом редакторе JPG-изображение и сохранив его в PNG-формате без внесения изменений. Качество останется прежним, а вот размер файла увеличится в несколько раз.
Прозрачность
Одним из основных различий между файлами JPEG и PNG является способность последних обрабатывать прозрачность изображений. JPEG не поддерживает прозрачный фон. В результате непрямоугольные логотипы и графика с большим количеством текста вряд ли будет хорошо смотреться в данном формате. Изображения в формате JPEG также плохо сочетаются с веб-страницами, имеющими разные цвета фона.
Файлы PNG поддерживают прозрачность, вследствие чего такие изображения широко применяются в веб-дизайны. Веб-дизайнеры могут применять не только полностью прозрачный, но и полупрозрачный фон, причем в одном и том же изображении.
Цифровые фотографии против веб-графики
Файлы JPEG популярны среди фотографов и компаний, которые управляют большими библиотеками изображений. Их меньший размер позволяет быстрее обмениваться и загружать цифровые фотографии. Учитывая широкое распространение, файлы JPEG можно просматривать на любых цифровых устройствах, редактировать в большем количестве редакторов.
Формат PNG на самом деле не предназначен для хранения высококачественных фотографий. Он специализируются на обработке детализированной высококонтрастной веб-графики. Часто PNG является форматом по умолчанию, например, для создания снимков экрана (скриншотов), поскольку этот формат обеспечивает точное представление отображаемого на экране изображения, не сжимая пиксели, как это наблюдается у JPEG. Огромная цветовая палитра и сжатие без потерь гарантируют сохранение мельчайших деталей изображения, что делает PNG лучшим выбором для хранения иллюстраций, диаграмм, схем и т.д.
Сравнение HEIC и JPEG
Выбор между HIC и JPEG может оказаться сложным, если речь идет о хранении цифровых изображений на различных устройствах. Оба формата служат для хранения растровой графики, поддерживают детализированные фотографии.
Между форматами HEIC и JPEG существует множество различий в плане используемых алгоритмов сжатия, занимаемого дискового пространства, качества изображения и совместимости.
Сжатие и редактирование
Как уже было сказано выше, сжатие JPEG не проходит бесследно. Изображения теряют свое качество. HEIC предлагает более эффективный и современный метод сжатия. В формате HEIC изображения разбиваются на множество мелких файлов, что осуществляется без потери качества.
Касательно редактирования. К изображениям HEIC можно применять только такие функции редактирования, как, например, разворот или обрезка. И вследствие этого они также теряют качество, но не столь сильно, как это наблюдается в случае с JPG. Однако формат HEIC хранит не только графические данные и метаданные, но и данные редактирования. А потому утерянное качество отредактированного HEIC-изображения может быть восстановлено в будущем.
Размер изображений и качество
По сравнению с JPEG большинство изображений в формате HEIC занимают значительно меньше дискового пространства. Благодаря новым алгоритмам сжатия и более широкому динамическому диапазону файлы HEIC могут иметь размер в два раза меньше, чем JPEG, и при этом обладать тем же качеством.
Прозрачность
Как и в случае с PNG, изображения в формате HEIC могут иметь прозрачные и полупрозрачные области, что также делает их хорошим вариантом для использования в веб-графике.
Совместимость
А теперь о слабой стороне формата HEIC. Ввиду того, что формат JPEG появился намного раньше, чем HEIC, он имеет большую совместимость с операционными системами, программами и устройствами. Изображения JPEG можно открыть на любом компьютере или смартфоне при использовании любых программ, способных отображать изображения — это не только графические редакторы, но и, например, браузеры или мессенджеры.
Файлы HEIC не могут похвастаться столь высоким уровнем совместимости. И трудно сказать, будут ли в будущем созданы программы для работы с HEIC-изображениями напрямую (без предварительного конвертирования).
Сравнение HEIC и PNG
Выше мы упоминали, что HEIC так же, как и PNG, поддерживает прозрачность. Как минимум, в этом заключается сходство между этими двумя форматами. Рассмотрим отличия.
Размер и сжатие
По объему занимаемого дискового пространства разница между HEIC и PNG такая же, что и между JPG и PNG. Т.е. HEIC изображения имеют меньший размер. Даже еще более меньший, чем JPG, как мы это уже выяснили выше. В плане утраты качества при сжатии HEIC и PNG имеют паритет — оба формата могут быть сжаты без потери качества (если не считать незначительные потери качества при неоднократном редактировании).
Редактирование
Как было сказано выше, в плане редактирования формат HEIC уступает JPG и PNG, т.к. его можно лишь вращать, обрезать, подвергать изменению в физических размерах. Впрочем, файлы HEIC легко и без потерь качества конвертируются в PNG, которые затем — после редактирования — могут быть вновь конвертированы в исходный формат.
Итоги сравнения JPEG, PNG и HEIC
Если в основу угла ставить соотношение размер/качество, то лидером среди трех рассматриваемых форматов несомненно является HEIC. Однако изображения в данном формате поддерживаются куда меньшим количеством существовавших на момент написания статьи устройств и программ, потому в этом плане HEIC уступает PNG и, тем более, JPEG, которому мы отдаем лидерство в плане совместимости.
Даже несмотря на то, что HEIC поддерживает прозрачность, PNG по-прежнему остается наиболее востребованным форматом, используемым в веб-дизайне. Причина все та же — низкий уровень совместимости HEIC с существующим программным обеспечением.
Как конвертировать HEIC в JPG и PNG?
На момент написания обзора существовало, как минимум, 3 программы для конвертации изображений формата HEIC в JPG и PNG. Одна из них — iMazing Converter. Это полностью бесплатное приложение, позволяющее конвертировать файлы HEIC, как в JPG, так и в PNG, причем не только поштучно, но и в пакетном режиме. Пользоваться им предельно просто:
- Запустив приложение, открываем меню «File», затем выбираем пункт меню «Open Files…» (для выбора одного или нескольких файлов) или «Open Directory…» (для выбора целой папки с HIEC-файлами). Или можно просто перетащить мышкой файлы или папку с файлами в окно программы.
- После добавления HIEC-изображений в программу на экране отобразится окно с параметрами конвертирования. Здесь можно выбрать формат (Format) — PNG или JPG, установить выходное качество (Quality) и разрешение (Resolution). По завершению настройки останется кликнуть по кнопке «Convert».
- Готово.
Также для конвертации HEIC в JPG или PNG можно использовать один из многочисленных онлайн-сервисов, т.е. веб-конверторов. Их легко найти в любой поисковой системе. Для примера рассмотрим работу с сервисом «HEICtoJPEG»:
- Открываем в любом браузере страницу HEICtoJPEG.
- Сначала устанавливаем качество выходного изображения, используя ползунок «Качество картинки», затем кликаем по кнопке «Загрузить» для выбора файлов либо перетаскиваем их мышью в соответствующую область на странице.
- Конвертация происходит автоматически — сразу после загрузки изображений на сайт.
- Останется скачать конвертированные файлы, кликнув по соответствующей ссылке под эскизами изображений.
Теперь рассмотрим конвертацию JPG и PNG в HEIC.
Как конвертировать JPG и PNG в HEIC?
К сожалению, на момент написания обзора не существовало (либо нам не удалось найти) программ под Windows, которые бы смогли выполнить конвертацию JPG и/или PNG изображений в HEIC. Но зато удалось найти несколько онлайн-сервисов с нужным функционалом. Рассмотрим работу с одним из таких — ACONVERT.COM. Если нужно конвертировать PNG в HEIC, открываем эту страницу, если JPG в HEIC — эту.
Дальнейшие действия:
- Используя кнопку «Обзор», загружаем изображения на сайт. Можно добавить несколько — главное, чтобы их общий размер не превышал 200 Мб.
- Убеждаемся, что в меню «Target format» выставлено значение «HEIC».
- В поле «Image quality» вручную вписываем выходное качество в процентах от 1 (худшее качество, наименьший размер) до 100 (лучшее качество, наибольший размер).
- Если нужно изменить выходное разрешение, размеры высоты/ширины, это можно сделать в меню «Resize image». Мы оставляем значение по умолчанию — «Keep original image size» (сохранить исходный размер изображения).
- По окончанию настройки, жмем кнопку «Convert Now!»
Список конвертированных файлов и ссылки на их скачивания появится снизу — под блоком настроек конвертации.