Форматы изображений HEIC, JPEG и PNG: чем отличаются и как конвертировать?

У каждого из рассматриваемых форматов изображений есть свои преимущества и недостатки. Проведем сравнение HEIC, JPEG и PNG попарно, а затем сделаем выводы. Также рассмотрим способы конвертации данных форматов между собой. Для начала нужно ознакомиться с общими свойствами данных форматов:

Сравнение JPEG и PNG

Несмотря на сходство и широкое распространение, между JPEG и PNG есть много различий. JPEG содержат меньше данных, чем файлы PNG, и поэтому обычно имеют меньший размер. В отличие от JPEG, PNG поддерживают прозрачный фон, что делает их предпочтительными для графического дизайна.

Сжатие с потерями и без

Когда делается выбор между использованием JPEG или PNG для хранения изображений, важно понимать различие в алгоритмах сжатия, используемых каждым из этих типов файлов.

Файлы JPEG предназначены для эффективного хранения высококачественных цифровых фотографий с высокой детализацией и цветом. Алгоритм компрессии JPEG способен сжимать большие изображения в файлы гораздо меньшего размера, что упрощает и ускоряет их передачу между устройствами. Но это имеет свою цену.

В JPEG используется процесс сжатия с потерями — это означает, что некоторые данные из изображения безвозвратно удаляются, когда оно уменьшается. Это может поставить под угрозу качество файлов в долгосрочной перспективе, потому что каждый раз, когда происходит их редактирование и сохранение, происходит и потеря качества. Из-за этого профессиональные фотографы предпочитают редактирование несжатых (RAW) файлов перед их сжатием в JPG.

В плане сжатия PNG выигрывают у JPG, т.к. в случае с данным форматов компрессия осуществляется без потери качества. Это означает, что при сжатии изображения данные не теряются — качество остается неизменным независимо от того, сколько раз PNG-изображение было подвергнуто редактированию. Визуальная картинка не будет размытой или искаженной, что делает PNG идеальным форматом для хранения логотипов, графиков, схем, карт и прочих объектов с четкими линиями.

Физические размеры файлов JPEG и PNG

При прочих равных условиях, объем занимаемого дискового пространства PNG-файлами, превосходит таковой у JPEG-файлов. В этом легко убедиться, открыв в любом редакторе JPG-изображение и сохранив его в PNG-формате без внесения изменений. Качество останется прежним, а вот размер файла увеличится в несколько раз.

Прозрачность

Одним из основных различий между файлами JPEG и PNG является способность последних обрабатывать прозрачность изображений. JPEG не поддерживает прозрачный фон. В результате непрямоугольные логотипы и графика с большим количеством текста вряд ли будет хорошо смотреться в данном формате. Изображения в формате JPEG также плохо сочетаются с веб-страницами, имеющими разные цвета фона.

Файлы PNG поддерживают прозрачность, вследствие чего такие изображения широко применяются в веб-дизайны. Веб-дизайнеры могут применять не только полностью прозрачный, но и полупрозрачный фон, причем в одном и том же изображении.

Цифровые фотографии против веб-графики

Файлы JPEG популярны среди фотографов и компаний, которые управляют большими библиотеками изображений. Их меньший размер позволяет быстрее обмениваться и загружать цифровые фотографии. Учитывая широкое распространение, файлы JPEG можно просматривать на любых цифровых устройствах, редактировать в большем количестве редакторов.

Формат PNG на самом деле не предназначен для хранения высококачественных фотографий. Он специализируются на обработке детализированной высококонтрастной веб-графики. Часто PNG является форматом по умолчанию, например, для создания снимков экрана (скриншотов), поскольку этот формат обеспечивает точное представление отображаемого на экране изображения, не сжимая пиксели, как это наблюдается у JPEG. Огромная цветовая палитра и сжатие без потерь гарантируют сохранение мельчайших деталей изображения, что делает PNG лучшим выбором для хранения иллюстраций, диаграмм, схем и т.д.