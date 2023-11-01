Как Windows 11 нагружает процессор, ОЗУ и ПК в целом?

Windows 11 — новейшая версия операционной системы от Microsoft. Многие пользователи более старых изданий ОС все чаще рассматривают возможность перехода на последние сборки. Основная проблема при смене системы — определить, подходит ли используемый компьютер для новой Windows. Эта статья поможет узнать, насколько последняя ОС от Microsoft требовательна к железу.

Системные требования ОС Согласно официальным сведениям от Microsoft, для использования последней версии Windows компьютер должен иметь, как минимум, следующее: 2-х ядерный процессор с 1 ГГц, поддерживающий 64-битные инструкции.

4 ГБ оперативной памяти.

Графическую систему с поддержкой DirectX 12 и выше.

64 ГБ свободного пространства на диске под установку ОС.

Среди дополнительных требований — разрешение дисплея не менее 1280x720, поддержка TPM, UEFI, а также опции Secure Boot на материнской плате. Это основные требования к системе для установки Windows 11, которые являются минимальными. Они существенно занижены, так как для комфортного использования приведенных характеристик ПК недостаточно. Чтобы использовать систему полноценно, компьютер должен соответствовать рекомендуемым требованиям. Они значительно отличаются от минимальных: 2-х и более ядерный 64-битный процессор, работающий на частоте не менее 2,4 ГГц.

Объем ОЗУ — 8 ГБ и более.

128 ГБ свободного места на носителе для установки ОС (рекомендуется использовать SSD-накопитель).

Видеокарта с поддержкой DirectX версии 12 и выше.

Дисплей с разрешением не ниже Full HD (1920 x 1080). При таких характеристиках ПК работа системы будет быстрой и комфортной. Свободных ресурсов хватит для запуска большинства программ и выполнения нескольких требовательных приложений одновременно.

Оптимизация Windows 11 Стоит отметить, что разработчики произвели существенную работу по оптимизации новой ОС. В сравнении с Windows 10, последнее издание системы может расходовать ресурсы компьютера более рационально. По заявлениям Microsoft, Windows 11 способна экономить 32% ОЗУ и 37% ресурсов процессора, а также более производительно работать с несколькими запущенными приложениями одновременно, если одно из них требовательное. Соответствие этих заявлений действительности можно ставить под сомнения. Однако точно можно сказать, что Windows 11 намного лучше работает с новыми процессорами, начиная с Intel Core 11-го и AMD Ryzen 5-го поколений. Свежая ОС более оптимизирована под них. Поэтому если в компьютере установлен современный процессор, новая система позволит использовать его ресурсы наиболее эффективно.

Как сильно Windows 11 расходует ресурсы ПК? Разберем более подробно, как Windows 11 расходует ресурсы каждого из компонентов компьютера. Информация, приведенная ниже, поможет определить, стоит ли устанавливать новую версию ОС на ПК.

Нагрузка на процессор Windows 11 использует ресурсы процессора относительно экономно. Нагрузка практически не отличается от показателей Windows 10. Поэтому, если процессор не был перегружен в Windows 10, скорее всего, он также подойдет и для комфортной работы в новой версии ОС. В случае, если процессор современный, обладает 4 и более потоками и имеет не менее 2 ГГц частоты, Windows 11 будет работать на нем быстро, не перегружая его. В норме нагрузка не должна превышать 20% (в простое, без выполняемых программ).

Использование ОЗУ Оперативная память используется большинством операционных систем наиболее интенсивно. Это особенно заметно на Windows. Начиная с 10-го издания, ОС требует для комфортной работы не менее 4, а лучше 8 ГБ ОЗУ. Требования Windows 11 по этому параметру несущественно отличаются от предыдущей версии. При наличии 4 ГБ ОЗУ система без запущенных приложений будет расходовать около 30-50% памяти. Поэтому для полноценной работы лучше иметь не менее 8 ГБ.

Требования к графической системе Основное требование к видеоадаптеру для использования с Windows 11 — поддержка DirectX 12 и выше. Если видеокарта выпущена в последние несколько лет, скорее всего, она работает с этой библиотекой. В простое (без запущенных программ) Windows 11 слабо использует графическую систему. Основную нагрузку могут создавать только визуальные эффекты. Если это становится существенной проблемой, их можно отключить.

Накопитель Если на компьютере доступно менее 64 ГБ свободного пространства, система не сможет исправно установиться. Для работы Windows 11 нужно иметь хотя бы этот объем. Рекомендуется использовать SSD-накопитель. Устанавливать систему на HDD не стоит, так как в таком случае она будет работать ощутимо медленнее. Нагрузка на диск при использовании Windows 11 редко превышает несколько процентов без запущенных программ. Слишком высокая загруженность накопителя обычно указывает на наличие неполадок в работе ОС.