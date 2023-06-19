Антидетект браузеры — что это такое и зачем они нужны?

Антидетект браузеры или браузеры с защитой от обнаружения и отслеживания отличаются от традиционных интернет-обозревателей тем, что в них предусмотрен функционал для замены и/или маскировки цифрового отпечатка браузера (идентификационная строка браузера, набор HTTP-заголовков, характеристики компьютера, список установленных расширений и т.д.). Подобные интернет-обозреватели, как правило, создаются на основе существующих браузеров, в основном, Google Chrome и Mozilla Firefox.

Зачем нужны антидетект браузеры? Антидетект браузеры позволяют создавать изолированные среды просмотра веб-сайтов с собственным уникальным цифровым отпечатком в соответствии с требованиями пользователя. Например, антидетект браузер способен сделать так, что открытый сайт будет распознавать его как Google Chrome, хотя в действительности он является Mozilla Firefox. Браузеры антидетект часто используются для управления несколькими учетными записями в социальных сетях, управления профилями продавцов на платформах электронной коммерции, таких как Amazon, Ebay или Wildberries. Изолированная среда просмотра не позволяет сайтам определять, является ли владельцем какого-то множества учетных записей одно лицо или несколько лиц. Т.е. пользователь может создать, например, 10 аккаунтов в социальной сети, и авторизоваться в них во всех одновременно, используя для этого всего одно приложение. И при этом социальная сеть будет "думать", что владельцами 10 аккаунтов являются 10 разных пользователей, а не один.

Как выбрать антидетект браузер? Сразу отметим, что практически все антидетект браузеры являются платным программным обеспечением, для использования которых обычно требуется оформлять подписку. Кроме того, разработчиками этих программ могут предлагаться платные цифровые услуги и товары. Антидетект браузеры различаются не только по цене, но и характеристикам, поэтому в первую очередь следует учитывать следующие факторы: Цена. Качество стоит денег, поэтому лучшие браузеры-антидетекты — дорогие (начиная с $60-120). Тем не менее, есть некоторые новички, такие как GoLogin, которые предлагают доступ за меньшие деньги. Существуют также прокси-провайдеры, такие как Smartproxy, с антидетектными браузерами в качестве бесплатных дополнений к их основному сервису. Но такие браузеры могут иметь меньше возможностей, чем их полноценные конкуренты.

Необходимое количество профилей. Некоторые браузеры-антидетекты предлагают опробовать сервис, предоставляя возможность бесплатного создания 10 или более профилей.

Совместное использование. Если браузер используется, например, маркетинговым агентством, вероятно, потребуется поддержка функции синхронизации профиля браузера через облачное хранилище — они значительно упрощают работу.

Автоматизация. Существуют браузеры, поддерживающие интеграцию через API внешних библиотек, добавляющих в них функционал автоматизации управления.

Как проверить эффективность работы антидетект браузера? Обозреватели с антидетектом проверяются по способности подделывать свой цифровой отпечаток, который должен соответствовать таким критериям как: Данные в поддельном отпечатке должны иметь строгую последовательность, не содержать утечек или несоответствий.

Идентификационная строка браузера (т.е. его название) в отпечатке должна отличаться от оригинала.

И, самое главное — цифровой опечаток должен быть уникальным при каждой генерации. Учитывая, что отпечаток формируется из десятков точек данных, некоторые из которых содержат дублирующую информацию (больше места для несоответствий), выполнить эту задачу довольно сложно. Одним из популярных способов проверки качества анонимного браузера является отпечатка Canvas (один их параметров браузера). Случается, что тест показывает 100% уникальность отпечатка, но некоторые "строгие" веб-сайты все равно могут обнаружить использование антидетект браузера именно канве (Canvas). Так что, если есть возможность, нужно сначала опробовать бесплатную пробную версию приложения. Теперь кратко рассмотрим популярные браузеры с антидетектом.

Dolphin Anty Условно-бесплатная программа Данный инструмент был разработан специально для решения задач мультиаккаунтинга. Dolphin Anty — удобное и эффективное решение для безопасного управления множеством аккаунтов на любом сайте. Часто используется в арбитраже трафика, абуза криптороектов и платформ e-commerce. Dolphin Anty отличается от аналогов более умной и качественной подменой браузерных отпечатков. Программа не просто генерирует отпечатки случайным образом, а создает уникальную цифровую личность на основе параметров реальных устройств, абсолютно для каждого нового браузерного профиля. Благодаря такому мощному механизму, браузер способен обходить антифрод самых сложных сайтов, будь то Facebook, Google, Amazon и другие. Используя это приложение, вы обязательно заметите большой набор встроенных инструментов: автоматизатор и синхронизатор действий, управление прокси, управление браузерными расширениями, функционал для командной работы, менеджер закладок. Также стоит отметить, что браузер поддерживает управление через API и автоматизацию с помощью инструментов автоматизации, таких как Selenium, Puppeteer и Playwright. Одно из главных преимуществ Dolphin anty – бесплатный тариф на 10 браузерных профилей для каждого желающего

Multilogin Платная программа Для пользователей, серьезно относящихся к управлению несколькими учетными записями, Multilogin — это золотой стандарт. Эта компания является одной из первых в отрасли. В России Multilogin более известен как основанный на его базе браузер Indigo Browser. Multilogin — один из немногих обозревателей, который пытается полностью подделать цифровой отпечаток на основе данных реальных пользователей вместо отключения важных параметров, таких как Canvas или WebGL. Это делает его более надежным "в глазах" веб-сайтов. Приложение позволяет получить доступ к нескольким интернет-браузерам — Mimic и Stealthfox (модифицированные Chrome или Firefox) — с разными отпечатками. Пользователи могут создавать быстрые профили отпечатки обозревателя или вручную изменить любой требуемый параметр. Инструмент хранит данные в зашифрованном виде в облаке AWS Cloud и позволяет контролировать учетные записи до 10 человек, в зависимости от выбранного тарифного плана. Разработчики также предлагают услуги по автоматизации Multilogin с помощью инструментария Selenium или Puppeteer для создания тысяч уникальных профилей в день.

Недостаток Multilogin — это, пожалуй, высокая стоимость подписки. Самый дешевый план начинается от 99 евро в месяц за 100 браузерных профилей, и он не включает опций совместной работы.

AdsPower Условно-бесплатная программа AdsPower — а это китайский браузер с антидетектом, предназначенный для управления учетными записями в сфере электронной коммерции в социальных сетях. Обозреватель не был популярен за пределами Китая до недавнего времени, но начал ее приобретать, как только разработчики перевели интерфейс приложения на английский и другие языки. С тех пор многие маркетологи сочли его достойной альтернативой Multilogin.

Как и любой другой браузер-антидетект, AdsPower позволяет создавать и управлять несколькими профилями браузера. Интерфейс относительно прост в использовании, и пользователь может импортировать учетные записи в пакетном режиме. Браузер также предлагает мощные функции автоматизации, не требующие знаний в области программирования. Например, его RPA-рекордер может изучать и воспроизводить рабочие процессы, будь то публикация веб-материалов, добавление товаров в корзину на одном из маркетплейсов и т.д.

AdsPower имеет очень ограниченный бесплатный план с двумя профилями. Стоимость платных тарифов начинается от $5,4 в месяц за 10 профилей. Более дорогие планы включают не только больше профилей, но и дополнительные функции как, например, автоматический подбор прокси (при использовании ротационных прокси AdsPower помогает найти и подключиться к прокси нужных регионов). Также компания предоставляет услуги автоматизации работы с Бизнес-менеджером за дополнительную плату.